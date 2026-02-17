DAX24.638 -2,6%Est505.987 -2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8100 +5,8%Nas22.710 +0,2%Bitcoin58.921 +5,5%Euro1,1685 -0,8%Öl77,55 +6,9%Gold5.343 +1,2%
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Montagabend

02.03.26 20:43 Uhr
Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.151,35 USD 2,67 USD 0,08%
News
Baumwolle
0,63 USD -0,01 USD -1,60%
News
Bleipreis
1.926,85 USD -16,00 USD -0,82%
News
Dieselpreis Benzin
1,75 EUR 0,00 EUR 0,23%
News
EEX Strompreis Phelix DE
84,00 EUR -0,50 EUR -0,59%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,97 USD 0,11 USD 3,95%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
5.341,53 USD 63,64 USD 1,21%
News
Haferpreis
3,11 USD -0,05 USD -1,43%
News
Heizölpreis
77,40 USD 8,72 USD 12,69%
News
Holzpreis
555,50 USD -2,50 USD -0,45%
News
Kaffeepreis
2,88 USD 0,03 USD 1,21%
News
Kakaopreis
2.081,00 GBP 48,00 GBP 2,36%
News
Kohlepreis
118,80 USD 12,80 USD 12,08%
News
Kupferpreis
13.439,50 USD 225,65 USD 1,71%
News
Lebendrindpreis
2,34 USD 0,01 USD 0,61%
News
Mageres Schwein Preis
0,96 USD USD -0,16%
News
Maispreis
4,33 USD -0,06 USD -1,31%
News
Mastrindpreis
3,58 USD 0,02 USD 0,63%
News
Milchpreis
14,92 USD -0,02 USD -0,13%
News
Naphthapreis (European)
588,28 USD 25,03 USD 4,44%
News
Nickelpreis
17.681,50 USD 205,00 USD 1,17%
News
Ölpreis (Brent)
77,98 USD 5,46 USD 7,53%
News
Ölpreis (WTI)
71,69 USD 4,67 USD 6,97%
News
Orangensaftpreis
1,67 USD -0,16 USD -8,66%
News
Palladiumpreis
1.782,50 USD -8,00 USD -0,45%
News
Palmölpreis
4.051,00 MYR 63,00 MYR 1,58%
News
Platinpreis
2.320,00 USD -44,00 USD -1,86%
News
Rapspreis
487,00 EUR 2,75 EUR 0,57%
News
Reispreis
10,62 USD 0,23 USD 2,16%
News
Silberpreis
89,71 USD -4,13 USD -4,40%
News
Sojabohnenmehlpreis
308,10 USD -7,40 USD -2,35%
News
Sojabohnenölpreis
0,62 USD 0,01 USD 1,39%
News
Sojabohnenpreis
11,50 USD -0,07 USD -0,63%
News
Super Benzin
1,79 EUR 0,01 EUR 0,28%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
197,50 EUR 4,25 EUR 2,20%
News
Zinkpreis
3.325,85 USD -15,30 USD -0,46%
News
Zinnpreis
57.399,00 USD 3.825,00 USD 7,14%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD -2,73%
News

Am Abend verteuerte sich der Goldpreis um 0,97 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 20:40 Uhr bei 5.328,92 US-Dollar, nach 5.277,89 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (93,84 US-Dollar) geht es um -4,45 Prozent auf 89,66 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 2.321,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,80 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.364,00 US-Dollar).

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nach unten. Der Palladiumpreis gibt -0,50 Prozent auf 1.781,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.790,50 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 20:31 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 7,27 Prozent auf 77,79 US-Dollar. Am Vortag standen noch 72,87 US-Dollar an der Tafel.

Nach 67,02 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Montagabend um 6,30 Prozent auf 71,24 US-Dollar gestiegen.

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit Verlusten. Um 20:24 Uhr notiert der Baumwolle -1,60 Prozent niedriger bei 0,63 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,64 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Haferpreis im Sinkflug. Um 20:16 Uhr gibt der Haferpreis um -1,43 Prozent auf 3,11 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,15 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Kaffeepreis bergauf. Der Kaffeepreis steigt 1,21 Prozent auf 2,88 US-Dollar, nach 2,85 US-Dollar am Vortag.

Zudem steigt der Lebendrindpreis. Um 0,61 Prozent verstärkt sich der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr auf 2,34 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2,32 US-Dollar lag.

Daneben sinkt der Maispreis um -1,31 Prozent auf 4,33 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,39 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Mastrindpreis Zugewinne in Höhe von 0,63 Prozent auf 3,58 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,55 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Orangensaftpreis um -8,66 Prozent auf 1,67 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Orangensaftpreis bei 1,76 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenpreis südwärts. Der Sojabohnenpreis sinkt -0,63 Prozent auf 11,50 US-Dollar, nach 11,57 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -2,35 Prozent auf 308,10 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 315,50 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 1,39 Prozent auf 0,62 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,61 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,14 US-Dollar) geht es um -2,73 Prozent auf 0,14 US-Dollar nach unten.

Zeitgleich verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 3,50 Prozent auf 2,96 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,86 US-Dollar.

Zudem fällt der Mageres Schwein Preis. Um -0,16 Prozent reduziert sich der Mageres Schwein Preis um 20:05 Uhr auf 0,96 US-Dollar, nachdem der Mageres Schwein Preis am Vortag noch bei 0,96 US-Dollar lag.

Zudem fällt der Milchpreis. Um -0,13 Prozent reduziert sich der Milchpreis um 20:24 Uhr auf 14,92 US-Dollar, nachdem der Milchpreis am Vortag noch bei 14,94 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 76,61 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 11,54 Prozent im Vergleich zum Vortag (68,68 US-Dollar).

Währenddessen legt der Kohlepreis um 12,08 Prozent auf 118,80 US-Dollar zu. Gestern war der Kohlepreis noch 106,00 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Reispreis um 2,16 Prozent auf 10,62 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Reispreis bei 10,40 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Holzpreis Abschläge in Höhe von -0,54 Prozent auf 555,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Holzpreis bei 558,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

