Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Montagabend
Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.
Am Abend verteuerte sich der Goldpreis um 0,97 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 20:40 Uhr bei 5.328,92 US-Dollar, nach 5.277,89 US-Dollar am Vortag.
Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (93,84 US-Dollar) geht es um -4,45 Prozent auf 89,66 US-Dollar nach unten.
Währenddessen wird der Platinpreis bei 2.321,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,80 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.364,00 US-Dollar).
Mit dem Palladiumpreis geht es indes nach unten. Der Palladiumpreis gibt -0,50 Prozent auf 1.781,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.790,50 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 20:31 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 7,27 Prozent auf 77,79 US-Dollar. Am Vortag standen noch 72,87 US-Dollar an der Tafel.
Nach 67,02 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Montagabend um 6,30 Prozent auf 71,24 US-Dollar gestiegen.
Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit Verlusten. Um 20:24 Uhr notiert der Baumwolle -1,60 Prozent niedriger bei 0,63 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,64 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Haferpreis im Sinkflug. Um 20:16 Uhr gibt der Haferpreis um -1,43 Prozent auf 3,11 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,15 US-Dollar gemeldet wurde.
Derweil geht es für den Kaffeepreis bergauf. Der Kaffeepreis steigt 1,21 Prozent auf 2,88 US-Dollar, nach 2,85 US-Dollar am Vortag.
Zudem steigt der Lebendrindpreis. Um 0,61 Prozent verstärkt sich der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr auf 2,34 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2,32 US-Dollar lag.
Daneben sinkt der Maispreis um -1,31 Prozent auf 4,33 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,39 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Mastrindpreis Zugewinne in Höhe von 0,63 Prozent auf 3,58 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,55 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Orangensaftpreis um -8,66 Prozent auf 1,67 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Orangensaftpreis bei 1,76 US-Dollar.
Derweil geht es für den Sojabohnenpreis südwärts. Der Sojabohnenpreis sinkt -0,63 Prozent auf 11,50 US-Dollar, nach 11,57 US-Dollar am Vortag.
Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -2,35 Prozent auf 308,10 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 315,50 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 1,39 Prozent auf 0,62 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,61 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,14 US-Dollar) geht es um -2,73 Prozent auf 0,14 US-Dollar nach unten.
Zeitgleich verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 3,50 Prozent auf 2,96 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,86 US-Dollar.
Zudem fällt der Mageres Schwein Preis. Um -0,16 Prozent reduziert sich der Mageres Schwein Preis um 20:05 Uhr auf 0,96 US-Dollar, nachdem der Mageres Schwein Preis am Vortag noch bei 0,96 US-Dollar lag.
Zudem fällt der Milchpreis. Um -0,13 Prozent reduziert sich der Milchpreis um 20:24 Uhr auf 14,92 US-Dollar, nachdem der Milchpreis am Vortag noch bei 14,94 US-Dollar lag.
Währenddessen wird der Heizölpreis bei 76,61 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 11,54 Prozent im Vergleich zum Vortag (68,68 US-Dollar).
Währenddessen legt der Kohlepreis um 12,08 Prozent auf 118,80 US-Dollar zu. Gestern war der Kohlepreis noch 106,00 US-Dollar wert.
Inzwischen steigt der Reispreis um 2,16 Prozent auf 10,62 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Reispreis bei 10,40 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Holzpreis Abschläge in Höhe von -0,54 Prozent auf 555,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Holzpreis bei 558,00 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com