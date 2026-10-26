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Fokus Goldpreis & Co.

Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Montagabend

Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Montagabend

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,017.70 USD 10.15 USD 0.34 %
News
Baumwolle
0.79 USD -0.01 USD -1.42 %
News
Bleipreis
1,885.85 USD 14.50 USD 0.77 %
News
Dieselpreis Benzin
2.29 EUR 0.00 EUR -0.04 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
162.50 EUR 3.75 EUR 2.36 %
News
Erdgaspreis - TTF
97.71 EUR 4.14 EUR 4.42 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.63 USD -0.01 USD -0.49 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,012.40 USD 9.94 USD 0.25 %
News
Haferpreis
3.61 USD -0.11 USD -2.96 %
News
Heizölpreis
129.44 USD -2.11 USD -1.61 %
News
Holzpreis
515.50 USD -3.00 USD -0.58 %
News
Kaffeepreis
3.01 USD -0.07 USD -2.11 %
News
Kakaopreis
4,160.00 GBP -33.00 GBP -0.79 %
News
Kohlepreis
145.50 USD -1.50 USD -1.02 %
News
Kupferpreis
14,412.35 USD 198.50 USD 1.4 %
News
Lebendrindpreis
2.30 USD 0.00 USD 0.02 %
News
Mageres Schwein Preis
0.65 USD -0.01 USD -1.3 %
News
Maispreis
4.55 USD -0.01 USD -0.22 %
News
Mastrindpreis
3.50 USD 0.02 USD 0.44 %
News
Milchpreis
15.25 USD 0.00 USD 0 %
News
Naphthapreis (European)
924.58 USD 6.98 USD 0.76 %
News
Nickelpreis
15,689.00 USD -240.00 USD -1.51 %
News
Ölpreis (Brent)
115.97 USD -0.75 USD -0.64 %
News
Ölpreis (WTI)
101.64 USD -1.63 USD -1.58 %
News
Orangensaftpreis
1.36 USD -0.04 USD -2.86 %
News
Palladiumpreis
1,046.50 USD -10.50 USD -0.99 %
News
Palmölpreis
4,559.00 MYR -29.00 MYR -0.63 %
News
Platinpreis
1,529.50 USD -33.50 USD -2.14 %
News
Rapspreis
512.75 EUR 12.75 EUR 2.55 %
News
Reispreis
17.14 USD -0.38 USD -2.17 %
News
Silberpreis
53.88 USD -0.36 USD -0.66 %
News
Sojabohnenmehlpreis
339.70 USD -6.40 USD -1.85 %
News
Sojabohnenölpreis
0.67 USD 0.00 USD 0.25 %
News
Sojabohnenpreis
12.42 USD -0.14 USD -1.13 %
News
Super Benzin
2.11 EUR 0.00 EUR -0.19 %
News
Weizenpreis
233.50 EUR -0.50 EUR -0.21 %
News
Zinkpreis
3,788.85 USD 62.70 USD 1.68 %
News
Zinnpreis
50,850.00 USD 745.00 USD 1.49 %
News
Zuckerpreis
0.19 USD -0.01 USD -5.63 %
News

Der Goldpreis liegt am Abend bei 4.013,66 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 20:40 Uhr um 0,28 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.002,46 US-Dollar stand.

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Währenddessen verliert der Silberpreis um -0,59 Prozent auf 53,92 US-Dollar. Gestern stand der Silberpreis noch bei 54,24 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Platinpreis um -2,11 Prozent auf 1.530,00 US-Dollar. Gestern stand der Platinpreis noch bei 1.563,00 US-Dollar.

Nach 1.057,00 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Montagabend um -0,95 Prozent auf 1.047,00 US-Dollar gesunken.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -0,26 Prozent auf 116,42 US-Dollar, nach 116,72 US-Dollar am Vortag.

Indessen reduziert sich der Ölpreis (WTI) um -1,23 Prozent auf 102,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 103,27 US-Dollar.

Zudem gibt der Baumwolle am Montagabend nach. Um -1,42 Prozent auf 0,79 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,80 US-Dollar.

Nach 3,72 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Montagabend um -2,96 Prozent auf 3,61 US-Dollar gesunken.

Daneben verstärkt sich der Lebendrindpreis um 0,02 Prozent auf 2,30 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,30 US-Dollar.

Nach 4,56 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Montagabend um -0,22 Prozent auf 4,55 US-Dollar gesunken.

Währenddessen legt der Mastrindpreis um 0,44 Prozent auf 3,50 US-Dollar zu. Gestern war der Mastrindpreis noch 3,48 US-Dollar wert.

Daneben wertet der Orangensaftpreis um 19:00 Uhr ab. Es geht -2,86 Prozent auf 1,36 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1,40 US-Dollar stand.

Zudem fällt der Sojabohnenpreis. Um -1,13 Prozent reduziert sich der Sojabohnenpreis um 19:20 Uhr auf 12,42 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenpreis am Vortag noch bei 12,57 US-Dollar lag.

Zudem fällt der Sojabohnenmehlpreis. Um -1,85 Prozent reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um 19:20 Uhr auf 339,70 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenmehlpreis am Vortag noch bei 346,10 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit einem Kursgewinn. Um 19:20 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis 0,25 Prozent stärker bei 0,67 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,67 US-Dollar.

Nach 2,64 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Montagabend um -0,38 Prozent auf 2,63 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Mageres Schwein Preis Verluste. Um 19:05 Uhr fällt der Mageres Schwein Preis um -1,30 Prozent auf 0,65 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,66 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Milchpreis kaum. Am Montagabend lag der Milchpreis bei 15,25 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 15,25 US-Dollar.

Nach 131,56 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Montagabend um -1,20 Prozent auf 129,97 US-Dollar gesunken.

Inzwischen fällt der Reispreis um -2,17 Prozent auf 17,14 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Reispreis bei 17,52 US-Dollar.

Zudem fällt der Holzpreis. Um -0,29 Prozent reduziert sich der Holzpreis um 19:31 Uhr auf 517,00 US-Dollar, nachdem der Holzpreis am Vortag noch bei 518,50 US-Dollar lag.

Daneben verstärkt sich der Erdgaspreis - TTF um 4,42 Prozent auf 97,71 Euro. Am Tag zuvor stand der Preis bei 93,58 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ssuaphotos / Shutterstock.com

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