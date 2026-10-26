Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Montagabend
So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.
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Der Goldpreis liegt am Abend bei 4.013,66 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 20:40 Uhr um 0,28 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.002,46 US-Dollar stand.
Währenddessen verliert der Silberpreis um -0,59 Prozent auf 53,92 US-Dollar. Gestern stand der Silberpreis noch bei 54,24 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Platinpreis um -2,11 Prozent auf 1.530,00 US-Dollar. Gestern stand der Platinpreis noch bei 1.563,00 US-Dollar.
Nach 1.057,00 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Montagabend um -0,95 Prozent auf 1.047,00 US-Dollar gesunken.
Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -0,26 Prozent auf 116,42 US-Dollar, nach 116,72 US-Dollar am Vortag.
Indessen reduziert sich der Ölpreis (WTI) um -1,23 Prozent auf 102,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 103,27 US-Dollar.
Zudem gibt der Baumwolle am Montagabend nach. Um -1,42 Prozent auf 0,79 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,80 US-Dollar.
Nach 3,72 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Montagabend um -2,96 Prozent auf 3,61 US-Dollar gesunken.
Daneben verstärkt sich der Lebendrindpreis um 0,02 Prozent auf 2,30 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,30 US-Dollar.
Nach 4,56 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Montagabend um -0,22 Prozent auf 4,55 US-Dollar gesunken.
Währenddessen legt der Mastrindpreis um 0,44 Prozent auf 3,50 US-Dollar zu. Gestern war der Mastrindpreis noch 3,48 US-Dollar wert.
Daneben wertet der Orangensaftpreis um 19:00 Uhr ab. Es geht -2,86 Prozent auf 1,36 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1,40 US-Dollar stand.
Zudem fällt der Sojabohnenpreis. Um -1,13 Prozent reduziert sich der Sojabohnenpreis um 19:20 Uhr auf 12,42 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenpreis am Vortag noch bei 12,57 US-Dollar lag.
Zudem fällt der Sojabohnenmehlpreis. Um -1,85 Prozent reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um 19:20 Uhr auf 339,70 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenmehlpreis am Vortag noch bei 346,10 US-Dollar lag.
Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit einem Kursgewinn. Um 19:20 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis 0,25 Prozent stärker bei 0,67 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,67 US-Dollar.
Nach 2,64 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Montagabend um -0,38 Prozent auf 2,63 US-Dollar gesunken.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Mageres Schwein Preis Verluste. Um 19:05 Uhr fällt der Mageres Schwein Preis um -1,30 Prozent auf 0,65 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,66 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit bewegt sich der Milchpreis kaum. Am Montagabend lag der Milchpreis bei 15,25 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 15,25 US-Dollar.
Nach 131,56 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Montagabend um -1,20 Prozent auf 129,97 US-Dollar gesunken.
Inzwischen fällt der Reispreis um -2,17 Prozent auf 17,14 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Reispreis bei 17,52 US-Dollar.
Zudem fällt der Holzpreis. Um -0,29 Prozent reduziert sich der Holzpreis um 19:31 Uhr auf 517,00 US-Dollar, nachdem der Holzpreis am Vortag noch bei 518,50 US-Dollar lag.
Daneben verstärkt sich der Erdgaspreis - TTF um 4,42 Prozent auf 97,71 Euro. Am Tag zuvor stand der Preis bei 93,58 Euro.
Redaktion finanzen.net
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