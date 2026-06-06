Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Montagmittag
So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.
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Der Goldpreis liegt am Mittag bei 4.338,61 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 13:13 Uhr um 2,83 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.219,33 US-Dollar stand.
Währenddessen legt der Silberpreis um 3,97 Prozent auf 70,70 US-Dollar zu. Gestern war der Silberpreis noch 68,00 US-Dollar wert.
Währenddessen legt der Platinpreis um 5,04 Prozent auf 1.791,00 US-Dollar zu. Gestern war der Platinpreis noch 1.705,00 US-Dollar wert.
Nach 1.290,50 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Montagmittag um 5,04 Prozent auf 1.355,50 US-Dollar gestiegen.
Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -4,39 Prozent auf 82,99 US-Dollar, nach 86,80 US-Dollar am Vortag.
Indessen reduziert sich der Ölpreis (WTI) um -5,50 Prozent auf 80,21 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 84,88 US-Dollar.
Zudem gibt der Baumwolle am Montagmittag nach. Um -0,10 Prozent auf 0,73 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,73 US-Dollar.
Nach 3,06 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Montagmittag um -2,21 Prozent auf 2,99 US-Dollar gesunken.
Daneben verstärkt sich der Kaffeepreis um 0,33 Prozent auf 2,58 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,58 US-Dollar.
Nach 2.894,00 Britische Pfund am Vortag ist der Kakaopreis am Montagmittag um 6,12 Prozent auf 3.071,00 Britische Pfund gestiegen.
Währenddessen verliert der Maispreis um -1,21 Prozent auf 4,08 US-Dollar. Gestern stand der Maispreis noch bei 4,13 US-Dollar.
Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 13:03 Uhr ab. Es geht -0,52 Prozent auf 11,08 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 11,14 US-Dollar stand.
Zudem steigt der Sojabohnenmehlpreis. Um 0,46 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 13:03 Uhr auf 302,70 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 301,30 US-Dollar lag.
Zudem fällt der Sojabohnenölpreis. Um -1,94 Prozent reduziert sich der Sojabohnenölpreis um 13:03 Uhr auf 0,73 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenölpreis am Vortag noch bei 0,74 US-Dollar lag.
Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Zuckerpreis 0,44 Prozent stärker bei 0,14 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,14 US-Dollar.
Nach 3,12 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Montagmittag um -3,01 Prozent auf 3,03 US-Dollar gesunken.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Heizölpreis Verluste. Um 13:13 Uhr fällt der Heizölpreis um -2,94 Prozent auf 87,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 89,82 US-Dollar an der Tafel.
Redaktion finanzen.net
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