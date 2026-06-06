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Fokus Goldpreis & Co.

Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Montagmittag

15.06.26 13:17 Uhr
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Montagmittag | finanzen.net

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.548,00 USD 15,00 USD 0,42%
News
Baumwolle
0,73 USD USD -0,11%
News
Bleipreis
1.956,35 USD -10,50 USD -0,53%
News
Dieselpreis Benzin
1,81 EUR -0,01 EUR -0,71%
News
EEX Strompreis Phelix DE
99,50 EUR -1,82 EUR -1,80%
News
Erdgaspreis - TTF
46,61 EUR -2,82 EUR -5,71%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,04 USD -0,09 USD -2,72%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.338,23 USD 118,90 USD 2,82%
News
Haferpreis
2,99 USD -0,07 USD -2,21%
News
Heizölpreis
87,18 USD -2,64 USD -2,94%
News
Holzpreis
623,50 USD 4,00 USD 0,65%
News
Kaffeepreis
2,58 USD USD 0,04%
News
Kakaopreis
3.063,00 GBP 169,00 GBP 5,84%
News
Kohlepreis
123,00 USD -8,00 USD -6,11%
News
Kupferpreis
13.602,35 USD 184,70 USD 1,38%
News
Lebendrindpreis
2,50 USD -0,02 USD -0,64%
News
Mageres Schwein Preis
0,97 USD 0,05 USD 5,04%
News
Maispreis
4,08 USD -0,05 USD -1,21%
News
Mastrindpreis
3,57 USD -0,02 USD -0,62%
News
Milchpreis
16,02 USD 0,03 USD 0,19%
News
Naphthapreis (European)
706,23 USD -13,59 USD -1,89%
News
Nickelpreis
17.629,00 USD 190,00 USD 1,09%
News
Ölpreis (Brent)
83,00 USD -3,80 USD -4,38%
News
Ölpreis (WTI)
80,33 USD -4,55 USD -5,36%
News
Orangensaftpreis
1,65 USD -0,01 USD -0,57%
News
Palladiumpreis
1.356,00 USD 65,50 USD 5,08%
News
Palmölpreis
4.379,00 MYR -109,00 MYR -2,43%
News
Platinpreis
1.791,00 USD 86,00 USD 5,04%
News
Rapspreis
520,75 EUR -6,25 EUR -1,19%
News
Reispreis
12,03 USD -0,02 USD -0,12%
News
Silberpreis
70,72 USD 2,72 USD 4,00%
News
Sojabohnenmehlpreis
302,90 USD 1,60 USD 0,53%
News
Sojabohnenölpreis
0,73 USD -0,01 USD -1,94%
News
Sojabohnenpreis
11,08 USD -0,06 USD -0,49%
News
Super Benzin
1,86 EUR -0,00 EUR -0,11%
News
Weizenpreis
201,00 EUR -1,75 EUR -0,86%
News
Zinkpreis
3.556,90 USD 89,00 USD 2,57%
News
Zinnpreis
53.346,00 USD 952,00 USD 1,82%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD 0,66%
News

Der Goldpreis liegt am Mittag bei 4.338,61 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 13:13 Uhr um 2,83 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.219,33 US-Dollar stand.

Währenddessen legt der Silberpreis um 3,97 Prozent auf 70,70 US-Dollar zu. Gestern war der Silberpreis noch 68,00 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Platinpreis um 5,04 Prozent auf 1.791,00 US-Dollar zu. Gestern war der Platinpreis noch 1.705,00 US-Dollar wert.

Nach 1.290,50 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Montagmittag um 5,04 Prozent auf 1.355,50 US-Dollar gestiegen.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -4,39 Prozent auf 82,99 US-Dollar, nach 86,80 US-Dollar am Vortag.

Indessen reduziert sich der Ölpreis (WTI) um -5,50 Prozent auf 80,21 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 84,88 US-Dollar.

Zudem gibt der Baumwolle am Montagmittag nach. Um -0,10 Prozent auf 0,73 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,73 US-Dollar.

Nach 3,06 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Montagmittag um -2,21 Prozent auf 2,99 US-Dollar gesunken.

Daneben verstärkt sich der Kaffeepreis um 0,33 Prozent auf 2,58 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,58 US-Dollar.

Nach 2.894,00 Britische Pfund am Vortag ist der Kakaopreis am Montagmittag um 6,12 Prozent auf 3.071,00 Britische Pfund gestiegen.

Währenddessen verliert der Maispreis um -1,21 Prozent auf 4,08 US-Dollar. Gestern stand der Maispreis noch bei 4,13 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 13:03 Uhr ab. Es geht -0,52 Prozent auf 11,08 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 11,14 US-Dollar stand.

Zudem steigt der Sojabohnenmehlpreis. Um 0,46 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 13:03 Uhr auf 302,70 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 301,30 US-Dollar lag.

Zudem fällt der Sojabohnenölpreis. Um -1,94 Prozent reduziert sich der Sojabohnenölpreis um 13:03 Uhr auf 0,73 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenölpreis am Vortag noch bei 0,74 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Zuckerpreis 0,44 Prozent stärker bei 0,14 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,14 US-Dollar.

Nach 3,12 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Montagmittag um -3,01 Prozent auf 3,03 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Heizölpreis Verluste. Um 13:13 Uhr fällt der Heizölpreis um -2,94 Prozent auf 87,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 89,82 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Stepan Kapl / Shutterstock.com

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