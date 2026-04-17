Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Samstagmittag

Gold & Co. im Marktbericht

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Am Samstagmittag stagniert der Goldpreis. Um 13:13 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.834,00 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.834,00 US-Dollar).

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Zudem bewegt sich der Silberpreis seitwärts. Um 12:27 Uhr wurde ein Preis von 80,98 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Silberpreis bei 80,98 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 2.106,50 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 12:27 Uhr auf 2.106,50 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Samstagmittag lag der Palladiumpreis bei 1.564,00 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.564,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net