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Gold & Co. im Marktbericht

Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Samstagmittag

18.04.26 13:17 Uhr
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Samstagmittag | finanzen.net

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.597,12 USD -54,98 USD -1,51%
News
Baumwolle
0,77 USD 0,02 USD 2,25%
News
Bleipreis
1.949,00 USD 31,50 USD 1,64%
News
Dieselpreis Benzin
2,18 EUR -0,02 EUR -0,77%
News
EEX Strompreis Phelix DE
93,05 EUR -2,07 EUR -2,18%
News
Erdgaspreis - TTF
38,97 EUR -3,37 EUR -7,95%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,67 USD 0,03 USD 1,02%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.834,00 USD USD
News
Haferpreis
3,29 USD -0,17 USD -4,84%
News
Heizölpreis
89,82 USD -11,36 USD -11,23%
News
Holzpreis
582,00 USD -1,00 USD -0,17%
News
Kaffeepreis
2,89 USD -0,07 USD -2,41%
News
Kakaopreis
2.392,00 GBP -104,00 GBP -4,17%
News
Kohlepreis
101,90 USD -1,05 USD -1,02%
News
Kupferpreis
13.149,00 USD -31,00 USD -0,24%
News
Lebendrindpreis
2,50 USD -0,01 USD -0,22%
News
Mageres Schwein Preis
0,93 USD -0,01 USD -0,90%
News
Maispreis
4,48 USD -0,01 USD -0,11%
News
Mastrindpreis
3,71 USD -0,02 USD -0,58%
News
Milchpreis
16,85 USD -0,01 USD -0,06%
News
Naphthapreis (European)
874,44 USD -40,99 USD -4,48%
News
Nickelpreis
18.380,00 USD 310,00 USD 1,72%
News
Ölpreis (Brent)
90,38 USD -7,83 USD -7,97%
News
Ölpreis (WTI)
83,85 USD -10,84 USD -11,45%
News
Orangensaftpreis
1,86 USD 0,10 USD 5,68%
News
Palladiumpreis
1.564,00 USD USD
News
Palmölpreis
4.386,00 MYR -57,00 MYR -1,28%
News
Platinpreis
2.106,50 USD USD
News
Rapspreis
517,50 EUR 13,75 EUR 2,73%
News
Reispreis
11,10 USD 0,27 USD 2,45%
News
Silberpreis
80,98 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
331,60 USD -1,10 USD -0,33%
News
Sojabohnenölpreis
0,68 USD -0,01 USD -1,82%
News
Sojabohnenpreis
11,66 USD 0,02 USD 0,17%
News
Super Benzin
2,06 EUR -0,00 EUR -0,05%
News
Weizenpreis
194,25 EUR -0,25 EUR -0,13%
News
Zinkpreis
3.439,00 USD 24,00 USD 0,70%
News
Zinnpreis
49.675,00 USD -25,00 USD -0,05%
News
Zuckerpreis
0,13 USD USD -2,56%
News

Am Samstagmittag stagniert der Goldpreis. Um 13:13 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.834,00 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.834,00 US-Dollar).

Zudem bewegt sich der Silberpreis seitwärts. Um 12:27 Uhr wurde ein Preis von 80,98 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Silberpreis bei 80,98 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 2.106,50 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 12:27 Uhr auf 2.106,50 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Samstagmittag lag der Palladiumpreis bei 1.564,00 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.564,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

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