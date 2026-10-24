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Öl & Co. im Fokus

Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Samstagvormittag

Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Samstagvormittag

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,043.50 USD 34.00 USD 1.13 %
News
Baumwolle
0.80 USD -0.01 USD -0.73 %
News
Bleipreis
1,886.00 USD 14.00 USD 0.75 %
News
Dieselpreis Benzin
2.28 EUR 0.01 EUR 0.26 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
162.91 EUR 4.44 EUR 2.8 %
News
Erdgaspreis - TTF
92.52 EUR 2.08 EUR 2.29 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.64 USD -0.16 USD -5.58 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
3,993.62 USD 0.00 USD 0 %
News
Haferpreis
3.72 USD -0.05 USD -1.26 %
News
Heizölpreis
131.56 USD 1.32 USD 1.01 %
News
Holzpreis
518.00 USD -5.00 USD -0.96 %
News
Kaffeepreis
3.07 USD -0.05 USD -1.6 %
News
Kakaopreis
4,193.00 GBP 17.00 GBP 0.41 %
News
Kohlepreis
147.00 USD 1.00 USD 0.68 %
News
Kupferpreis
14,415.00 USD 200.00 USD 1.41 %
News
Lebendrindpreis
2.30 USD 0.00 USD -0.03 %
News
Mageres Schwein Preis
0.66 USD 0.00 USD 0.04 %
News
Maispreis
4.56 USD -0.05 USD -0.98 %
News
Mastrindpreis
3.48 USD 0.02 USD 0.65 %
News
Milchpreis
15.25 USD -0.04 USD -0.26 %
News
Naphthapreis (European)
924.58 USD 6.98 USD 0.76 %
News
Nickelpreis
15,695.00 USD -240.00 USD -1.51 %
News
Ölpreis (Brent)
116.72 USD 3.55 USD 3.14 %
News
Ölpreis (WTI)
103.27 USD 3.80 USD 3.82 %
News
Orangensaftpreis
1.40 USD -0.01 USD -0.43 %
News
Palladiumpreis
1,046.50 USD 0.00 USD 0 %
News
Palmölpreis
4,587.00 MYR 36.00 MYR 0.79 %
News
Platinpreis
1,552.00 USD 0.00 USD 0 %
News
Rapspreis
500.00 EUR 12.75 EUR 2.62 %
News
Reispreis
17.52 USD 0.07 USD 0.37 %
News
Silberpreis
53.85 USD 0.00 USD 0 %
News
Sojabohnenmehlpreis
346.50 USD -0.80 USD -0.23 %
News
Sojabohnenölpreis
0.67 USD 0.00 USD 0.07 %
News
Sojabohnenpreis
12.58 USD 0.05 USD 0.36 %
News
Super Benzin
2.11 EUR 0.01 EUR 0.33 %
News
Weizenpreis
234.00 EUR 1.25 EUR 0.54 %
News
Zinkpreis
3,790.00 USD 63.00 USD 1.69 %
News
Zinnpreis
50,855.00 USD 705.00 USD 1.41 %
News
Zuckerpreis
0.20 USD 0.00 USD 0.55 %
News

Kaum Bewegung lässt sich am Vormittag beim Goldpreis erkennen. Um 10:10 Uhr tendierte der Preis bei 3.993,62 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.

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Redaktion finanzen.net

Bildquellen: aslysun / Shutterstock.com

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