Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Samstagvormittag
Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.
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Kaum Bewegung lässt sich am Vormittag beim Goldpreis erkennen. Um 10:10 Uhr tendierte der Preis bei 3.993,62 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.
Redaktion finanzen.net
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