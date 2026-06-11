Rohstoffkurse am Vormittag
So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.
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Der Goldpreis lag um 10:10 Uhr bei 4.203,76 US-Dollar und damit -0,27 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.215,22 US-Dollar.
Indes gibt der Silberpreis nach. Für den Silberpreis geht es nach 67,57 US-Dollar am Vortag auf 66,64 US-Dollar nach unten (--1,38 Prozent).
Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 3,06 Prozent auf 1.718,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.667,50 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:10 Uhr notiert der Palladiumpreis 5,26 Prozent stärker bei 1.310,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.244,50 US-Dollar.
Zudem gibt der Ölpreis (Brent) am Freitagvormittag nach. Um -1,74 Prozent auf 87,58 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ölpreis (Brent) bei 89,13 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (87,71 US-Dollar) geht es um -3,67 Prozent auf 84,49 US-Dollar nach unten.
Währenddessen legt der Baumwolle um 0,22 Prozent auf 0,73 US-Dollar zu. Gestern war der Baumwolle noch 0,72 US-Dollar wert.
Mit dem Haferpreis geht es indes nach unten. Der Haferpreis gibt -0,24 Prozent auf 3,15 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 3,16 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem bewegt sich der Maispreis seitwärts. Um 10:00 Uhr wurde ein Preis von 4,12 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Maispreis bei 4,12 US-Dollar.
Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -0,04 Prozent auf 11,15 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 11,15 US-Dollar.
Zudem gewinnt der Sojabohnenmehlpreis am Freitagvormittag hinzu. Um 0,43 Prozent auf 303,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 301,70 US-Dollar.
Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,74 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,77 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,74 US-Dollar).
Indessen reduziert sich der Zuckerpreis um -0,65 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.
Nach 3,09 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Freitagvormittag um -1,26 Prozent auf 3,05 US-Dollar gesunken.
Inzwischen fällt der Heizölpreis um -3,99 Prozent auf 89,03 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Heizölpreis bei 92,72 US-Dollar.
Zudem gibt der Kohlepreis am Freitagvormittag nach. Um -1,69 Prozent auf 130,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Kohlepreis bei 132,75 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
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