DAX24.716 +2,1%Est506.192 +2,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0800 +2,1%Nas25.810 +2,5%Bitcoin54.720 -0,3%Euro1,1581 ±0,0%Öl86,17 -3,3%Gold4.219 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Oracle 871460 adidas A1EWWW BMW 519000 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Friedenshoffnung im Iran-Krieg: DAX mit kräftigen Gewinnen -- Asiens Börsen schließen sehr stark -- SpaceX mit Rekord-Börsengang - Aktie vor erstem Handelstag -- Intel, NVIDIA, DroneShield im Fokus
Top News
Iran-Hoffnung und Ölpreisrutsch: Aktien von Lufthansa und TUI starten durch Iran-Hoffnung und Ölpreisrutsch: Aktien von Lufthansa und TUI starten durch
Trump zieht Iran-Angriffspläne zurück: DAX legt immer weiter zu - alle Augen auf SpaceX Trump zieht Iran-Angriffspläne zurück: DAX legt immer weiter zu - alle Augen auf SpaceX
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rohstoffkurse im Fokus

Rohstoffkurse am Vormittag

12.06.26 10:13 Uhr
Rohstoffkurse am Vormittag | finanzen.net

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.533,00 USD 36,54 USD 1,05%
News
Baumwolle
0,72 USD USD -0,01%
News
Bleipreis
1.966,85 USD -7,00 USD -0,35%
News
Dieselpreis Benzin
1,83 EUR 0,00 EUR 0,11%
News
EEX Strompreis Phelix DE
101,32 EUR 0,69 EUR 0,69%
News
Erdgaspreis - TTF
49,43 EUR -0,92 EUR -1,83%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,05 USD -0,04 USD -1,26%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.217,51 USD 2,29 USD 0,05%
News
Haferpreis
3,15 USD -0,01 USD -0,24%
News
Heizölpreis
88,50 USD -4,23 USD -4,56%
News
Holzpreis
619,50 USD -0,50 USD -0,08%
News
Kaffeepreis
2,55 USD 0,01 USD 0,32%
News
Kakaopreis
2.887,00 GBP 1,00 GBP 0,03%
News
Kohlepreis
130,50 USD -2,25 USD -1,69%
News
Kupferpreis
13.417,65 USD 48,30 USD 0,36%
News
Lebendrindpreis
2,51 USD 0,01 USD 0,55%
News
Mageres Schwein Preis
0,93 USD USD -0,43%
News
Maispreis
4,10 USD -0,02 USD -0,55%
News
Mastrindpreis
3,60 USD 0,05 USD 1,49%
News
Milchpreis
16,04 USD 0,02 USD 0,12%
News
Naphthapreis (European)
719,82 USD -19,49 USD -2,64%
News
Nickelpreis
17.439,00 USD 60,00 USD 0,35%
News
Ölpreis (Brent)
86,48 USD -2,65 USD -2,97%
News
Ölpreis (WTI)
83,93 USD -3,78 USD -4,31%
News
Orangensaftpreis
1,66 USD -0,01 USD -0,60%
News
Palladiumpreis
1.316,50 USD 72,00 USD 5,79%
News
Palmölpreis
4.488,00 MYR 38,00 MYR 0,85%
News
Platinpreis
1.716,50 USD 49,00 USD 2,94%
News
Rapspreis
527,00 EUR -1,75 EUR -0,33%
News
Reispreis
12,16 USD -0,05 USD -0,37%
News
Silberpreis
66,87 USD -0,70 USD -1,04%
News
Sojabohnenmehlpreis
303,50 USD 1,80 USD 0,60%
News
Sojabohnenölpreis
0,73 USD -0,01 USD -2,00%
News
Sojabohnenpreis
11,11 USD -0,04 USD -0,34%
News
Super Benzin
1,86 EUR 0,01 EUR 0,49%
News
Weizenpreis
202,75 EUR -0,75 EUR -0,37%
News
Zinkpreis
3.467,90 USD -17,95 USD -0,51%
News
Zinnpreis
52.394,00 USD 668,00 USD 1,29%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD -0,51%
News

Der Goldpreis lag um 10:10 Uhr bei 4.203,76 US-Dollar und damit -0,27 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.215,22 US-Dollar.

Indes gibt der Silberpreis nach. Für den Silberpreis geht es nach 67,57 US-Dollar am Vortag auf 66,64 US-Dollar nach unten (--1,38 Prozent).

Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 3,06 Prozent auf 1.718,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.667,50 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:10 Uhr notiert der Palladiumpreis 5,26 Prozent stärker bei 1.310,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.244,50 US-Dollar.

Zudem gibt der Ölpreis (Brent) am Freitagvormittag nach. Um -1,74 Prozent auf 87,58 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ölpreis (Brent) bei 89,13 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (87,71 US-Dollar) geht es um -3,67 Prozent auf 84,49 US-Dollar nach unten.

Währenddessen legt der Baumwolle um 0,22 Prozent auf 0,73 US-Dollar zu. Gestern war der Baumwolle noch 0,72 US-Dollar wert.

Mit dem Haferpreis geht es indes nach unten. Der Haferpreis gibt -0,24 Prozent auf 3,15 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 3,16 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem bewegt sich der Maispreis seitwärts. Um 10:00 Uhr wurde ein Preis von 4,12 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Maispreis bei 4,12 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -0,04 Prozent auf 11,15 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 11,15 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenmehlpreis am Freitagvormittag hinzu. Um 0,43 Prozent auf 303,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 301,70 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,74 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,77 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,74 US-Dollar).

Indessen reduziert sich der Zuckerpreis um -0,65 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.

Nach 3,09 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Freitagvormittag um -1,26 Prozent auf 3,05 US-Dollar gesunken.

Inzwischen fällt der Heizölpreis um -3,99 Prozent auf 89,03 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Heizölpreis bei 92,72 US-Dollar.

Zudem gibt der Kohlepreis am Freitagvormittag nach. Um -1,69 Prozent auf 130,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Kohlepreis bei 132,75 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: GAS-photo / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis