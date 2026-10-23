DAX 25.182 -0,7%ESt50 6.068 -0,3%MSCI World 4.895 -1,2%Top 10 Crypto 10,63 -1,2%Nas 25.967 -0,2%Bitcoin 72.519 +0,1%Euro 1,1197 -0,2%Öl 117,0 +3,4%Gold 3.998 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Rohstoffe aktuell

Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Freitagabend

Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Freitagabend

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,007.55 USD -16.95 USD -0.56 %
News
Baumwolle
0.80 USD -0.01 USD -0.73 %
News
Bleipreis
1,871.35 USD -7.50 USD -0.4 %
News
Dieselpreis Benzin
2.27 EUR 0.02 EUR 0.76 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
158.75 EUR 2.75 EUR 1.76 %
News
Erdgaspreis - TTF
92.52 EUR 2.08 EUR 2.29 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.64 USD -0.16 USD -5.72 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
3,998.70 USD -25.54 USD -0.63 %
News
Haferpreis
3.72 USD -0.05 USD -1.26 %
News
Heizölpreis
132.35 USD 2.11 USD 1.62 %
News
Holzpreis
516.50 USD -6.50 USD -1.24 %
News
Kaffeepreis
3.07 USD -0.05 USD -1.6 %
News
Kakaopreis
4,193.00 GBP 17.00 GBP 0.41 %
News
Kohlepreis
146.00 USD 0.70 USD 0.48 %
News
Kupferpreis
14,213.85 USD -256.15 USD -1.77 %
News
Lebendrindpreis
2.30 USD 0.00 USD -0.03 %
News
Mageres Schwein Preis
0.66 USD 0.00 USD 0.04 %
News
Maispreis
4.56 USD -0.05 USD -0.98 %
News
Mastrindpreis
3.48 USD 0.02 USD 0.65 %
News
Milchpreis
15.25 USD -0.04 USD -0.26 %
News
Naphthapreis (European)
917.60 USD 11.56 USD 1.28 %
News
Nickelpreis
15,929.00 USD 102.50 USD 0.65 %
News
Ölpreis (Brent)
117.04 USD 3.87 USD 3.42 %
News
Ölpreis (WTI)
103.53 USD 4.06 USD 4.08 %
News
Orangensaftpreis
1.40 USD -0.01 USD -0.43 %
News
Palladiumpreis
1,048.50 USD -9.00 USD -0.85 %
News
Palmölpreis
4,587.00 MYR 36.00 MYR 0.79 %
News
Platinpreis
1,556.00 USD -18.00 USD -1.14 %
News
Rapspreis
500.00 EUR 12.75 EUR 2.62 %
News
Reispreis
17.52 USD 0.07 USD 0.37 %
News
Silberpreis
53.98 USD -0.57 USD -1.04 %
News
Sojabohnenmehlpreis
346.50 USD -0.80 USD -0.23 %
News
Sojabohnenölpreis
0.67 USD 0.00 USD 0.07 %
News
Sojabohnenpreis
12.58 USD 0.05 USD 0.36 %
News
Super Benzin
2.10 EUR 0.01 EUR 0.67 %
News
Weizenpreis
234.00 EUR 1.25 EUR 0.54 %
News
Zinkpreis
3,726.15 USD -44.70 USD -1.19 %
News
Zinnpreis
50,105.00 USD -1,443.50 USD -2.8 %
News
Zuckerpreis
0.20 USD 0.00 USD 0.55 %
News

Für den Goldpreis ging es am Abend bergab. Der Preis verlor um 20:40 Uhr um -0,72 Prozent auf 3.995,29 US-Dollar, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.024,24 US-Dollar gestanden hatte.

Werbung

In der Zwischenzeit verzeichnet der Silberpreis Verluste. Um 20:40 Uhr fällt der Silberpreis um -1,10 Prozent auf 53,95 US-Dollar. Am Vortag standen noch 54,55 US-Dollar an der Tafel.

Indessen reduziert sich der Platinpreis um -1,08 Prozent auf 1.557,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.574,00 US-Dollar.

Indes gibt der Palladiumpreis nach. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.057,50 US-Dollar am Vortag auf 1.049,00 US-Dollar nach unten (--0,80 Prozent).

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 116,63 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (113,17 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 3,06 Prozent.

Inzwischen steigt der Ölpreis (WTI) um 3,86 Prozent auf 103,31 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 99,47 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Baumwolle um -0,73 Prozent auf 0,80 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Baumwolle bei 0,81 US-Dollar.

Zudem fällt der Haferpreis. Um -1,26 Prozent reduziert sich der Haferpreis um 20:19 Uhr auf 3,72 US-Dollar, nachdem der Haferpreis am Vortag noch bei 3,76 US-Dollar lag.

Inzwischen fällt der Kaffeepreis um -1,60 Prozent auf 3,07 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Kaffeepreis bei 3,12 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Lebendrindpreis um -0,03 Prozent auf 2,30 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Lebendrindpreis bei 2,30 US-Dollar.

Daneben sinkt der Maispreis um -0,98 Prozent auf 4,56 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,61 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Mastrindpreis Zugewinne in Höhe von 0,65 Prozent auf 3,48 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,46 US-Dollar.

Daneben sinkt der Orangensaftpreis um -0,43 Prozent auf 1,40 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1,40 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenpreis um 0,36 Prozent auf 12,58 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 12,53 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -0,23 Prozent auf 346,50 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 347,30 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenölpreis gewinnt 0,07 Prozent auf 0,67 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,67 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,55 Prozent auf 0,20 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,20 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - Natural Gas Verluste. Um 20:41 Uhr fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -6,15 Prozent auf 2,62 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,80 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 0,04 Prozent auf 0,66 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mageres Schwein Preis bei 0,66 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Milchpreis mit Verlusten. Um 20:10 Uhr notiert der Milchpreis -0,26 Prozent niedriger bei 15,25 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 15,29 US-Dollar.

Daneben wertet der Heizölpreis um 20:40 Uhr auf. Es geht 1,22 Prozent auf 131,82 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 130,24 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann der Reispreis Gewinne verbuchen. Um 20:15 Uhr steigt der Reispreis um 0,37 Prozent auf 17,52 US-Dollar. Am Vortag standen noch 17,46 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Holzpreis geht es indes nach unten. Der Holzpreis gibt -0,67 Prozent auf 519,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 523,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben verstärkt sich der Erdgaspreis - TTF um 2,29 Prozent auf 92,52 Euro. Am Tag zuvor stand der Preis bei 90,44 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.