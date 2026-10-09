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Aktuelle Rohstoffkurse

Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Freitagvormittag

Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Freitagvormittag

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,068.60 USD -44.40 USD -1.43 %
News
Baumwolle
0.81 USD 0.05 USD 6 %
News
Bleipreis
1,832.85 USD -11.55 USD -0.63 %
News
Dieselpreis Benzin
2.26 EUR 0.02 EUR 0.85 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
148.51 EUR 4.01 EUR 2.78 %
News
Erdgaspreis - TTF
78.79 EUR 0.19 EUR 0.24 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.18 USD 0.01 USD 0.44 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,190.12 USD 55.19 USD 1.33 %
News
Haferpreis
4.41 USD 0.07 USD 1.56 %
News
Heizölpreis
126.01 USD -2.91 USD -2.25 %
News
Holzpreis
516.00 USD -2.50 USD -0.48 %
News
Kaffeepreis
2.88 USD -0.01 USD -0.5 %
News
Kakaopreis
4,237.00 GBP 4.00 GBP 0.09 %
News
Kohlepreis
143.40 USD -1.15 USD -0.8 %
News
Kupferpreis
14,526.00 USD 17.15 USD 0.12 %
News
Lebendrindpreis
2.22 USD 0.00 USD 0 %
News
Mageres Schwein Preis
0.76 USD 0.00 USD -0.36 %
News
Maispreis
5.00 USD 0.00 USD 0 %
News
Mastrindpreis
3.39 USD 0.01 USD 0.21 %
News
Milchpreis
14.97 USD -0.05 USD -0.33 %
News
Naphthapreis (European)
898.62 USD 31.45 USD 3.63 %
News
Nickelpreis
15,414.00 USD -226.00 USD -1.45 %
News
Ölpreis (Brent)
103.19 USD -1.09 USD -1.05 %
News
Ölpreis (WTI)
90.99 USD -0.50 USD -0.55 %
News
Orangensaftpreis
1.45 USD -0.05 USD -3 %
News
Palladiumpreis
1,153.00 USD 26.50 USD 2.35 %
News
Palmölpreis
4,362.00 MYR -86.00 MYR -1.93 %
News
Platinpreis
1,695.50 USD 57.50 USD 3.51 %
News
Rapspreis
513.75 EUR 8.00 EUR 1.58 %
News
Reispreis
16.80 USD -0.06 USD -0.33 %
News
Silberpreis
60.80 USD 1.42 USD 2.39 %
News
Sojabohnenmehlpreis
366.00 USD 5.30 USD 1.47 %
News
Sojabohnenölpreis
0.68 USD 0.00 USD 0.19 %
News
Sojabohnenpreis
12.94 USD 0.06 USD 0.49 %
News
Super Benzin
2.15 EUR 0.01 EUR 0.61 %
News
Weizenpreis
244.25 EUR 0.25 EUR 0.1 %
News
Zinkpreis
3,780.85 USD 28.85 USD 0.77 %
News
Zinnpreis
52,999.00 USD -952.00 USD -1.76 %
News
Zuckerpreis
0.20 USD 0.00 USD 0.5 %
News

Im Plus präsentierte sich um 10:10 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell1,50 Prozent höher bei 4.196,84 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 4.134,93 US-Dollar.

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Zudem steigt der Silberpreis. Um 1,85 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 10:10 Uhr auf 60,48 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 59,38 US-Dollar lag.

Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 3,66 Prozent auf 1.698,00 US-Dollar, nach 1.638,00 US-Dollar am Vortag.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Aufwind. Um 10:09 Uhr zieht der Palladiumpreis um 3,64 Prozent auf 1.167,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.126,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Sinkflug. Um 10:01 Uhr gibt der Ölpreis (Brent) um -1,19 Prozent auf 103,04 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 104,28 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (WTI) Verluste. Um 10:11 Uhr fällt der Ölpreis (WTI) um -1,14 Prozent auf 90,45 US-Dollar. Am Vortag standen noch 91,49 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,76 US-Dollar) geht es um 6,15 Prozent auf 0,81 US-Dollar nach oben.

Zudem gewinnt der Maispreis am Freitagvormittag hinzu. Um 0,50 Prozent auf 5,03 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 5,00 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (12,88 US-Dollar) geht es um 0,52 Prozent auf 12,94 US-Dollar nach oben.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,03 Prozent auf 0,68 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,68 US-Dollar stand.

Nach 0,20 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Freitagvormittag um 0,20 Prozent auf 0,20 US-Dollar gestiegen.

Nach 3,17 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Freitagvormittag um -1,23 Prozent auf 3,13 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -1,84 Prozent auf 126,54 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Heizölpreis noch bei 128,92 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Kohlepreis bergab. Um 09:45 Uhr steht ein Minus von -1,04 Prozent auf 143,05 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Kohlepreis noch bei 144,55 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pete Saloutos / Shutterstock.com

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