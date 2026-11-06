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Rohstoffkurse aktuell

Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Freitagvormittag

Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Freitagvormittag

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,084.09 USD 10.24 USD 0.33 %
News
Baumwolle
0.78 USD 0.00 USD -0.28 %
News
Bleipreis
1,866.35 USD 8.50 USD 0.46 %
News
Dieselpreis Benzin
2.26 EUR -0.02 EUR -0.66 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
157.00 EUR 4.00 EUR 2.61 %
News
Erdgaspreis - TTF
90.55 EUR 0.51 EUR 0.57 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.00 USD 0.06 USD 1.9 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,077.91 USD -10.77 USD -0.26 %
News
Haferpreis
3.35 USD 0.03 USD 0.75 %
News
Heizölpreis
114.12 USD -0.79 USD -0.69 %
News
Holzpreis
519.50 USD -2.50 USD -0.48 %
News
Kaffeepreis
2.77 USD 0.00 USD 0.02 %
News
Kakaopreis
3,889.00 GBP -198.00 GBP -4.84 %
News
Kohlepreis
135.05 USD -2.25 USD -1.64 %
News
Kupferpreis
14,109.85 USD -90.00 USD -0.63 %
News
Lebendrindpreis
2.14 USD -0.04 USD -1.65 %
News
Mageres Schwein Preis
0.55 USD -0.02 USD -4.26 %
News
Maispreis
4.40 USD 0.00 USD 0 %
News
Mastrindpreis
3.25 USD -0.07 USD -2.1 %
News
Milchpreis
17.68 USD 0.00 USD 0 %
News
Naphthapreis (European)
850.11 USD 21.57 USD 2.6 %
News
Nickelpreis
16,089.00 USD 625.00 USD 4.04 %
News
Ölpreis (Brent)
97.62 USD -0.67 USD -0.68 %
News
Ölpreis (WTI)
89.22 USD -1.30 USD -1.44 %
News
Orangensaftpreis
1.28 USD -0.03 USD -2.32 %
News
Palladiumpreis
1,039.50 USD -11.50 USD -1.09 %
News
Palmölpreis
4,123.00 MYR -176.00 MYR -4.09 %
News
Platinpreis
1,535.50 USD 13.00 USD 0.85 %
News
Rapspreis
525.00 EUR -1.25 EUR -0.24 %
News
Reispreis
17.81 USD -0.12 USD -0.64 %
News
Silberpreis
52.11 USD 0.22 USD 0.42 %
News
Sojabohnenmehlpreis
319.80 USD 2.60 USD 0.82 %
News
Sojabohnenölpreis
0.62 USD 0.00 USD -0.56 %
News
Sojabohnenpreis
11.82 USD 0.01 USD 0.06 %
News
Super Benzin
2.03 EUR -0.02 EUR -0.93 %
News
Weizenpreis
222.75 EUR -0.25 EUR -0.11 %
News
Zinkpreis
3,876.65 USD 2.80 USD 0.07 %
News
Zinnpreis
48,099.00 USD -13.50 USD -0.03 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD -0.54 %
News

Um 10:10 Uhr stand der Goldpreis bei 4.078,25 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Vormittag -0,26 Prozent niedriger als am Vortag (4.088,68 US-Dollar).

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In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 10:10 Uhr steht ein Plus von 0,52 Prozent auf 52,16 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 51,89 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Platinpreis um 0,99 Prozent auf 1.537,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.522,50 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.051,00 US-Dollar) geht es um -0,95 Prozent auf 1.041,00 US-Dollar nach unten.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (98,29 US-Dollar) geht es um -0,65 Prozent auf 97,65 US-Dollar nach unten.

Indes gibt der Ölpreis (WTI) nach. Für den Ölpreis (WTI) geht es nach 90,52 US-Dollar am Vortag auf 89,80 US-Dollar nach unten (--0,80 Prozent).

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit Verlusten. Um 10:00 Uhr notiert der Baumwolle -0,39 Prozent niedriger bei 0,78 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,79 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Haferpreis am Freitagvormittag hinzu. Um 0,75 Prozent auf 3,35 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Haferpreis bei 3,33 US-Dollar.

Mit dem Maispreis geht es indes nordwärts. Der Maispreis gewinnt 0,11 Prozent auf 4,41 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4,40 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Zugewinne in Höhe von 0,06 Prozent auf 11,82 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 11,81 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (317,20 US-Dollar) geht es um 1,01 Prozent auf 320,40 US-Dollar nach oben.

Zudem gibt der Sojabohnenölpreis am Freitagvormittag nach. Um -0,64 Prozent auf 0,62 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,62 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Zuckerpreis im Sinkflug. Um 10:01 Uhr gibt der Zuckerpreis um -0,75 Prozent auf 0,18 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,19 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,93 Prozent auf 3,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,95 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Heizölpreis um -0,23 Prozent auf 114,65 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Heizölpreis bei 114,91 US-Dollar.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 135,05 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,64 Prozent im Vergleich zum Vortag (137,30 US-Dollar).

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

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