Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Freitagvormittag

Rohstoffkurse aktuell

06.11.26 10:13 Uhr

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Um 10:10 Uhr stand der Goldpreis bei 4.078,25 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Vormittag -0,26 Prozent niedriger als am Vortag (4.088,68 US-Dollar).

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In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 10:10 Uhr steht ein Plus von 0,52 Prozent auf 52,16 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 51,89 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Platinpreis um 0,99 Prozent auf 1.537,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.522,50 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.051,00 US-Dollar) geht es um -0,95 Prozent auf 1.041,00 US-Dollar nach unten.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (98,29 US-Dollar) geht es um -0,65 Prozent auf 97,65 US-Dollar nach unten.

Indes gibt der Ölpreis (WTI) nach. Für den Ölpreis (WTI) geht es nach 90,52 US-Dollar am Vortag auf 89,80 US-Dollar nach unten (--0,80 Prozent).

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit Verlusten. Um 10:00 Uhr notiert der Baumwolle -0,39 Prozent niedriger bei 0,78 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,79 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Haferpreis am Freitagvormittag hinzu. Um 0,75 Prozent auf 3,35 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Haferpreis bei 3,33 US-Dollar.

Mit dem Maispreis geht es indes nordwärts. Der Maispreis gewinnt 0,11 Prozent auf 4,41 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4,40 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Zugewinne in Höhe von 0,06 Prozent auf 11,82 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 11,81 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (317,20 US-Dollar) geht es um 1,01 Prozent auf 320,40 US-Dollar nach oben.

Zudem gibt der Sojabohnenölpreis am Freitagvormittag nach. Um -0,64 Prozent auf 0,62 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,62 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Zuckerpreis im Sinkflug. Um 10:01 Uhr gibt der Zuckerpreis um -0,75 Prozent auf 0,18 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,19 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,93 Prozent auf 3,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,95 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Heizölpreis um -0,23 Prozent auf 114,65 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Heizölpreis bei 114,91 US-Dollar.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 135,05 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,64 Prozent im Vergleich zum Vortag (137,30 US-Dollar).

Redaktion Finanzen.net