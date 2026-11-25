Commodities im Blick

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Um 10:10 Uhr stand der Goldpreis bei 3.534,95 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Vormittag -0,60 Prozent niedriger als am Vortag (3.556,37 US-Dollar).

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Zudem zeigt sich der Silberpreis im Sinkflug. Um 10:10 Uhr gibt der Silberpreis um -1,63 Prozent auf 40,35 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 41,02 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Platinpreis um -1,26 Prozent auf 1.256,00 US-Dollar. Gestern stand der Platinpreis noch bei 1.272,00 US-Dollar.

Derweil geht es für den Palladiumpreis südwärts. Der Palladiumpreis sinkt -1,44 Prozent auf 853,00 US-Dollar, nach 865,50 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen fällt der Ölpreis (Brent) um -0,24 Prozent auf 91,18 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (Brent) bei 91,40 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (82,05 US-Dollar) geht es um -0,74 Prozent auf 81,44 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Abschläge in Höhe von -1,78 Prozent auf 0,78 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,79 US-Dollar.

Indes gibt der Haferpreis nach. Für den Haferpreis geht es nach 3,62 US-Dollar am Vortag auf 3,58 US-Dollar nach unten (--1,17 Prozent).

Daneben sinkt der Maispreis um -0,58 Prozent auf 4,32 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,34 US-Dollar.

Nach 12,34 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Mittwochvormittag um -1,01 Prozent auf 12,22 US-Dollar gesunken.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (353,00 US-Dollar) geht es um -0,59 Prozent auf 350,90 US-Dollar nach unten.

Zudem gibt der Sojabohnenölpreis am Mittwochvormittag nach. Um -0,38 Prozent auf 0,58 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,58 US-Dollar.

Zudem fällt der Zuckerpreis. Um -0,23 Prozent reduziert sich der Zuckerpreis um 10:00 Uhr auf 0,18 US-Dollar, nachdem der Zuckerpreis am Vortag noch bei 0,18 US-Dollar lag.

Zudem gibt der Erdgaspreis - Natural Gas am Mittwochvormittag nach. Um -1,29 Prozent auf 3,28 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,32 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Milchpreis um -0,06 Prozent auf 17,73 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Milchpreis bei 17,74 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Heizölpreis kaum von der Stelle. Um 10:05 Uhr werden 97,74 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Daneben wertet der Kohlepreis um 09:52 Uhr ab. Es geht -0,60 Prozent auf 133,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 133,80 US-Dollar stand.

Redaktion Finanzen.net