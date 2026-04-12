Rohstoffe an der Börse

Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Montagabend

13.04.26 20:43 Uhr
So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Aluminiumpreis
3.503,77 USD 53,66 USD 1,56%
News
Baumwolle
0,75 USD 0,01 USD 1,73%
News
Bleipreis
1.882,00 USD -11,40 USD -0,60%
News
Dieselpreis Benzin
2,28 EUR -0,01 EUR -0,39%
News
EEX Strompreis Phelix DE
94,80 EUR -2,30 EUR -2,37%
News
Erdgaspreis - TTF
47,19 EUR 2,87 EUR 6,46%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,63 USD -0,02 USD -0,64%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.735,53 USD -12,66 USD -0,27%
News
Haferpreis
3,40 USD 0,07 USD 2,18%
News
Heizölpreis
99,33 USD -4,76 USD -4,57%
News
Holzpreis
576,50 USD 1,00 USD 0,17%
News
Kaffeepreis
3,01 USD USD 0,07%
News
Kakaopreis
2.451,00 GBP 35,00 GBP 1,45%
News
Kohlepreis
105,50 USD 1,50 USD 1,44%
News
Kupferpreis
12.660,45 USD 208,10 USD 1,67%
News
Lebendrindpreis
2,51 USD -0,01 USD -0,43%
News
Mageres Schwein Preis
0,90 USD USD -0,28%
News
Maispreis
4,41 USD USD
News
Mastrindpreis
3,75 USD 0,01 USD 0,19%
News
Milchpreis
16,98 USD -0,05 USD -0,29%
News
Naphthapreis (European)
901,99 USD -16,39 USD -1,78%
News
Nickelpreis
17.059,00 USD 40,00 USD 0,24%
News
Ölpreis (Brent)
99,06 USD 4,80 USD 5,09%
News
Ölpreis (WTI)
96,57 USD -1,30 USD -1,33%
News
Orangensaftpreis
1,96 USD -0,03 USD -1,54%
News
Palladiumpreis
1.572,50 USD 41,50 USD 2,71%
News
Palmölpreis
4.485,00 MYR -6,00 MYR -0,13%
News
Platinpreis
2.073,00 USD 16,00 USD 0,78%
News
Rapspreis
499,75 EUR 2,75 EUR 0,55%
News
Reispreis
10,66 USD -0,14 USD -1,25%
News
Silberpreis
75,43 USD -0,47 USD -0,62%
News
Sojabohnenmehlpreis
331,90 USD 0,10 USD 0,03%
News
Sojabohnenölpreis
0,66 USD -0,01 USD -1,04%
News
Sojabohnenpreis
11,61 USD -0,15 USD -1,28%
News
Super Benzin
2,09 EUR -0,00 EUR -0,14%
News
Weizenpreis
194,75 EUR -0,75 EUR -0,38%
News
Zinkpreis
3.295,85 USD 41,00 USD 1,26%
News
Zinnpreis
47.951,00 USD 1.250,00 USD 2,68%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD -0,58%
News

Um 20:40 Uhr stand der Goldpreis bei 4.732,41 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Abend -0,33 Prozent niedriger als am Vortag (4.748,19 US-Dollar).

Zudem gibt der Silberpreis am Montagabend nach. Um -0,82 Prozent auf 75,28 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Silberpreis bei 75,90 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Aufwind. Um 20:39 Uhr zieht der Platinpreis um 0,63 Prozent auf 2.070,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.057,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nordwärts. Der Palladiumpreis gewinnt 2,68 Prozent auf 1.572,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.531,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 99,38 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 5,43 Prozent im Vergleich zum Vortag (94,26 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Zugewinne in Höhe von 1,73 Prozent auf 0,75 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,73 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Haferpreis um 2,18 Prozent auf 3,40 US-Dollar. Am Vortag notierte der Haferpreis bei 3,32 US-Dollar.

Derweil geht es für den Kaffeepreis bergauf. Der Kaffeepreis steigt 0,07 Prozent auf 3,01 US-Dollar, nach 3,01 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Lebendrindpreis Verluste. Um 20:05 Uhr fällt der Lebendrindpreis um -0,43 Prozent auf 2,51 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,52 US-Dollar an der Tafel.

Zudem bewegt sich der Maispreis seitwärts. Um 20:20 Uhr wurde ein Preis von 4,41 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Maispreis bei 4,41 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Mastrindpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3,74 US-Dollar) geht es um 0,19 Prozent auf 3,75 US-Dollar nach oben.

Indes gibt der Orangensaftpreis nach. Für den Orangensaftpreis geht es nach 1,99 US-Dollar am Vortag auf 1,96 US-Dollar nach unten (--1,54 Prozent).

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 11,61 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,28 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,76 US-Dollar).

Indes gewinnt der Sojabohnenmehlpreis hinzu. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 331,80 US-Dollar am Vortag auf 331,90 US-Dollar nach oben (+0,03Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Abschläge in Höhe von -1,04 Prozent auf 0,66 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,58 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,14 US-Dollar).

Zudem fällt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um -0,83 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:40 Uhr auf 2,63 US-Dollar, nachdem der Erdgaspreis - Natural Gas am Vortag noch bei 2,65 US-Dollar lag.

Daneben sinkt der Mageres Schwein Preis um -0,28 Prozent auf 0,90 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,91 US-Dollar.

Derweil notiert der Milchpreis bei 16,98 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (17,03 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,29 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Kohlepreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (104,00 US-Dollar) geht es um 1,44 Prozent auf 105,50 US-Dollar nach oben.

Zudem fällt der Reispreis. Um -1,25 Prozent reduziert sich der Reispreis um 20:20 Uhr auf 10,66 US-Dollar, nachdem der Reispreis am Vortag noch bei 10,80 US-Dollar lag.

Zudem fällt der Holzpreis. Um -0,26 Prozent reduziert sich der Holzpreis um 20:15 Uhr auf 574,00 US-Dollar, nachdem der Holzpreis am Vortag noch bei 575,50 US-Dollar lag.

Zudem steigt der Erdgaspreis - TTF. Um 6,46 Prozent verstärkt sich der Erdgaspreis - TTF um 19:12 Uhr auf 47,19 Euro, nachdem der Preis am Vortag noch bei 44,33 Euro lag.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

