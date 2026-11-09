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Öl & Co. im Fokus

Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Montagabend

Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Montagabend

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,049.30 USD -34.79 USD -1.13 %
News
Baumwolle
0.79 USD 0.00 USD -0.42 %
News
Bleipreis
1,855.85 USD -10.50 USD -0.56 %
News
Dieselpreis Benzin
2.26 EUR 0.01 EUR 0.4 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
153.50 EUR -3.50 EUR -2.23 %
News
Erdgaspreis - TTF
82.73 EUR -3.24 EUR -3.77 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.20 USD 0.21 USD 6.84 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,138.97 USD 71.69 USD 1.76 %
News
Haferpreis
3.33 USD -0.01 USD -0.3 %
News
Heizölpreis
110.69 USD -3.70 USD -3.23 %
News
Holzpreis
510.00 USD 6.00 USD 1.19 %
News
Kaffeepreis
2.74 USD -0.06 USD -2.29 %
News
Kakaopreis
3,777.00 GBP -131.00 GBP -3.35 %
News
Kohlepreis
133.80 USD -0.25 USD -0.19 %
News
Kupferpreis
13,950.00 USD -159.85 USD -1.13 %
News
Lebendrindpreis
2.16 USD 0.02 USD 1.06 %
News
Mageres Schwein Preis
0.56 USD 0.02 USD 4.58 %
News
Maispreis
4.39 USD -0.03 USD -0.62 %
News
Mastrindpreis
3.29 USD 0.07 USD 2.02 %
News
Milchpreis
17.65 USD -0.05 USD -0.28 %
News
Naphthapreis (European)
859.74 USD 9.64 USD 1.13 %
News
Nickelpreis
16,091.50 USD 2.50 USD 0.02 %
News
Ölpreis (Brent)
91.82 USD -6.50 USD -6.61 %
News
Ölpreis (WTI)
86.18 USD -4.65 USD -5.12 %
News
Orangensaftpreis
1.38 USD 0.05 USD 3.98 %
News
Palladiumpreis
1,041.50 USD 13.50 USD 1.31 %
News
Palmölpreis
4,048.00 MYR -75.00 MYR -1.82 %
News
Platinpreis
1,577.50 USD 43.00 USD 2.8 %
News
Rapspreis
523.50 EUR -1.50 EUR -0.29 %
News
Reispreis
17.76 USD -0.09 USD -0.48 %
News
Silberpreis
53.37 USD 1.35 USD 2.6 %
News
Sojabohnenmehlpreis
320.70 USD 1.50 USD 0.47 %
News
Sojabohnenölpreis
0.62 USD 0.00 USD -0.53 %
News
Sojabohnenpreis
11.82 USD -0.07 USD -0.57 %
News
Super Benzin
2.02 EUR 0.01 EUR 0.30 %
News
Weizenpreis
225.50 EUR 2.75 EUR 1.23 %
News
Zinkpreis
3,758.65 USD -118.00 USD -3.04 %
News
Zinnpreis
46,312.50 USD -1,786.50 USD -3.71 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD -0.16 %
News

Für den Goldpreis ging es am Abend bergauf. Der Kurs legte um 20:40 Uhr um 1,44 Prozent auf 4.126,05 US-Dollar zu, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.067,28 US-Dollar gestanden hatte.

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Derweil notiert der Silberpreis bei 53,20 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (52,02 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,27 Prozent.

Zudem steigt der Platinpreis. Um 2,67 Prozent verstärkt sich der Platinpreis um 20:40 Uhr auf 1.575,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.534,50 US-Dollar lag.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Palladiumpreis um 1,12 Prozent auf 1.039,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.028,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben sinkt der Ölpreis (Brent) um -5,71 Prozent auf 92,71 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 98,32 US-Dollar.

Zudem gibt der Ölpreis (WTI) am Montagabend nach. Um -5,11 Prozent auf 86,19 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 90,83 US-Dollar.

Mit dem Baumwolle geht es indes nach unten. Der Baumwolle gibt -0,42 Prozent auf 0,79 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,79 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Haferpreis um -0,30 Prozent auf 3,33 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Haferpreis bei 3,34 US-Dollar.

Daneben sinkt der Kaffeepreis um -2,29 Prozent auf 2,74 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,80 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Lebendrindpreis um 1,06 Prozent auf 2,16 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,14 US-Dollar.

Daneben sinkt der Maispreis um -0,62 Prozent auf 4,39 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,42 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Mastrindpreis um 2,02 Prozent auf 3,29 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,22 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Orangensaftpreis um 3,98 Prozent auf 1,38 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1,33 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Abschläge in Höhe von -0,57 Prozent auf 11,82 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 11,89 US-Dollar.

Nach 319,20 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Montagabend um 0,47 Prozent auf 320,70 US-Dollar gestiegen.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenölpreis gibt -0,53 Prozent auf 0,62 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,62 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,16 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,18 US-Dollar).

Derweil geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas bergauf. Der Erdgaspreis - Natural Gas steigt 6,84 Prozent auf 3,20 US-Dollar, nach 3,00 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird der Mageres Schwein Preis bei 0,56 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 4,58 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,54 US-Dollar).

Daneben sinkt der Milchpreis um -0,28 Prozent auf 17,65 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 17,70 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Heizölpreis um -3,23 Prozent auf 110,69 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 114,39 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Reispreis im Sinkflug. Um 20:15 Uhr gibt der Reispreis um -0,48 Prozent auf 17,76 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 17,85 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der Holzpreis um 0,30 Prozent auf 505,50 US-Dollar zu. Gestern war der Holzpreis noch 504,00 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Erdgaspreis - TTF um -3,77 Prozent auf 82,73 Euro. Am tags zu vor lag der Erdgaspreis - TTF bei 85,97 Euro.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: GAS-photo / Shutterstock.com

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