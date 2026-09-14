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Rohstoffe an der Börse

Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Montagvormittag

Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Montagvormittag

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,256.00 USD -61.00 USD -1.84 %
News
Baumwolle
0.81 USD -0.01 USD -1.58 %
News
Bleipreis
1,853.85 USD -16.50 USD -0.88 %
News
Dieselpreis Benzin
2.42 EUR 0.01 EUR 0.29 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
146.65 EUR 2.50 EUR 1.73 %
News
Erdgaspreis - TTF
79.89 EUR -2.88 EUR -3.47 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.90 USD 0.07 USD 2.47 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,304.87 USD -43.49 USD -1 %
News
Haferpreis
3.56 USD 0.00 USD 0 %
News
Heizölpreis
133.67 USD 2.64 USD 2.02 %
News
Holzpreis
578.50 USD 0.00 USD 0 %
News
Kaffeepreis
3.09 USD -0.05 USD -1.64 %
News
Kakaopreis
4,114.00 GBP 0.00 GBP 0 %
News
Kohlepreis
139.50 USD 0.45 USD 0.32 %
News
Kupferpreis
14,238.50 USD -150.35 USD -1.04 %
News
Lebendrindpreis
2.19 USD -0.01 USD -0.24 %
News
Mageres Schwein Preis
0.82 USD 0.00 USD 0 %
News
Maispreis
5.18 USD 0.07 USD 1.42 %
News
Mastrindpreis
3.37 USD -0.01 USD -0.32 %
News
Milchpreis
16.14 USD -0.01 USD -0.06 %
News
Naphthapreis (European)
861.10 USD -6.19 USD -0.71 %
News
Nickelpreis
16,264.00 USD -360.00 USD -2.17 %
News
Ölpreis (Brent)
107.90 USD 3.29 USD 3.15 %
News
Ölpreis (WTI)
103.47 USD 3.42 USD 3.42 %
News
Orangensaftpreis
1.45 USD 0.20 USD 15.51 %
News
Palladiumpreis
1,283.50 USD -25.00 USD -1.91 %
News
Palmölpreis
4,550.00 MYR -48.00 MYR -1.04 %
News
Platinpreis
1,773.00 USD -26.50 USD -1.47 %
News
Rapspreis
549.50 EUR -10.25 EUR -1.83 %
News
Reispreis
15.58 USD -0.02 USD -0.13 %
News
Silberpreis
63.21 USD -1.27 USD -1.97 %
News
Sojabohnenmehlpreis
342.30 USD -4.70 USD -1.35 %
News
Sojabohnenölpreis
0.69 USD 0.00 USD 0.28 %
News
Sojabohnenpreis
12.46 USD -0.35 USD -2.69 %
News
Super Benzin
2.28 EUR 0.00 EUR 0.22 %
News
Weizenpreis
241.25 EUR 7.00 EUR 2.99 %
News
Zinkpreis
4,013.85 USD -90.00 USD -2.19 %
News
Zinnpreis
53,753.50 USD -996.50 USD -1.82 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD -0.06 %
News

Am Vormittag verbilligt sich der Goldpreis um -0,75 Prozent. Damit stand der Goldpreis um 10:10 Uhr bei 4.315,88 US-Dollar, nach 4.348,36 US-Dollar am Vortag.

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Daneben sinkt der Silberpreis um -1,69 Prozent auf 63,39 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 64,48 US-Dollar.

Indes gibt der Platinpreis nach. Für den Platinpreis geht es nach 1.799,50 US-Dollar am Vortag auf 1.784,00 US-Dollar nach unten (--0,86 Prozent).

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.291,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,34 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.308,50 US-Dollar).

Zudem steigt der Ölpreis (Brent). Um 2,90 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 10:01 Uhr auf 107,64 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 104,61 US-Dollar lag.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 2,61 Prozent auf 102,66 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 100,05 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Baumwolle südwärts. Der Baumwolle sinkt -1,58 Prozent auf 0,81 US-Dollar, nach 0,82 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Haferpreis bei 3,56 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,56 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,07 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenpreis bergab. Um 10:01 Uhr steht ein Minus von -2,54 Prozent auf 12,48 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenpreis noch bei 12,80 US-Dollar.

Zudem fällt der Sojabohnenmehlpreis. Um -1,27 Prozent reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um 10:00 Uhr auf 342,60 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenmehlpreis am Vortag noch bei 347,00 US-Dollar lag.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 10:01 Uhr auf. Es geht 0,52 Prozent auf 0,69 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,69 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Zuckerpreis um 0,61 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,18 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 2,61 Prozent auf 2,91 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,83 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gewinnt der Heizölpreis am Montagvormittag hinzu. Um 2,62 Prozent auf 134,46 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 131,03 US-Dollar.

Währenddessen legt der Kohlepreis um 4,28 Prozent auf 145,00 US-Dollar zu. Gestern war der Kohlepreis noch 139,05 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com

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