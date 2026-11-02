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Rohstoffe im Fokus

Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Montagvormittag

Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Montagvormittag

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,073.02 USD 9.82 USD 0.32 %
News
Baumwolle
0.79 USD 0.01 USD 1 %
News
Bleipreis
1,889.55 USD 11.90 USD 0.63 %
News
Dieselpreis Benzin
2.30 EUR 0.00 EUR -0.09 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
172.90 EUR 5.90 EUR 3.53 %
News
Erdgaspreis - TTF
98.59 EUR -1.40 EUR -1.4 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.94 USD 0.04 USD 1.35 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
3,897.50 USD 22.14 USD 0.57 %
News
Haferpreis
3.48 USD 0.04 USD 1.24 %
News
Heizölpreis
119.41 USD -4.23 USD -3.42 %
News
Holzpreis
521.50 USD 3.50 USD 0.68 %
News
Kaffeepreis
2.96 USD 0.09 USD 3.05 %
News
Kakaopreis
4,136.00 GBP -7.00 GBP -0.17 %
News
Kohlepreis
146.50 USD 1.30 USD 0.9 %
News
Kupferpreis
14,448.55 USD -109.10 USD -0.75 %
News
Lebendrindpreis
2.21 USD -0.06 USD -2.78 %
News
Mageres Schwein Preis
0.59 USD -0.01 USD -1.59 %
News
Maispreis
4.51 USD 0.03 USD 0.61 %
News
Mastrindpreis
3.38 USD -0.13 USD -3.8 %
News
Milchpreis
15.19 USD 0.00 USD 0 %
News
Naphthapreis (European)
982.09 USD 58.07 USD 6.28 %
News
Nickelpreis
15,236.50 USD -113.50 USD -0.74 %
News
Ölpreis (Brent)
108.76 USD -8.88 USD -7.55 %
News
Ölpreis (WTI)
99.94 USD -4.18 USD -4.01 %
News
Orangensaftpreis
1.15 USD -0.13 USD -10.27 %
News
Palladiumpreis
977.00 USD -5.50 USD -0.56 %
News
Palmölpreis
4,443.00 MYR 58.00 MYR 1.32 %
News
Platinpreis
1,433.50 USD 1.00 USD 0.07 %
News
Rapspreis
527.50 EUR -1.25 EUR -0.24 %
News
Reispreis
17.49 USD 0.06 USD 0.32 %
News
Silberpreis
50.25 USD 1.12 USD 2.28 %
News
Sojabohnenmehlpreis
325.20 USD 0.60 USD 0.18 %
News
Sojabohnenölpreis
0.66 USD 0.00 USD -0.32 %
News
Sojabohnenpreis
12.22 USD -0.01 USD -0.06 %
News
Super Benzin
2.09 EUR 0.00 EUR -0.05 %
News
Weizenpreis
227.25 EUR 0.25 EUR 0.11 %
News
Zinkpreis
3,955.45 USD -24.20 USD -0.61 %
News
Zinnpreis
48,793.50 USD -1,601.50 USD -3.18 %
News
Zuckerpreis
0.19 USD 0.00 USD -0.31 %
News

Im Plus präsentierte sich um 10:10 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell0,69 Prozent höher bei 3.902,16 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 3.875,36 US-Dollar.

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Währenddessen wird der Silberpreis bei 50,40 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,58 Prozent im Vergleich zum Vortag (49,13 US-Dollar).

Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.432,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,03 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.432,50 US-Dollar).

Derweil geht es für den Palladiumpreis südwärts. Der Palladiumpreis sinkt -0,31 Prozent auf 979,50 US-Dollar, nach 982,50 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (Brent) Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Ölpreis (Brent) um -7,19 Prozent auf 109,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 117,64 US-Dollar an der Tafel.

Nach 104,12 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Montagvormittag um -4,25 Prozent auf 99,70 US-Dollar gesunken.

Währenddessen legt der Baumwolle um 0,71 Prozent auf 0,78 US-Dollar zu. Gestern war der Baumwolle noch 0,78 US-Dollar wert.

Daneben verstärkt sich der Haferpreis um 1,31 Prozent auf 3,48 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,44 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Maispreis mit einem Kursgewinn. Um 10:00 Uhr notiert der Maispreis 0,45 Prozent stärker bei 4,50 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 4,48 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (12,22 US-Dollar) geht es um -0,04 Prozent auf 12,22 US-Dollar nach unten.

Nach 324,60 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Montagvormittag um 0,22 Prozent auf 325,30 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen verliert der Sojabohnenölpreis um -0,50 Prozent auf 0,66 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenölpreis noch bei 0,66 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Zuckerpreis um 0,10 Prozent auf 0,19 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,19 US-Dollar.

Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nordwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas gewinnt 0,21 Prozent auf 2,90 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,90 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Milchpreis bei 15,18 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (15,19 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,07 Prozent.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Heizölpreis Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Heizölpreis um -3,42 Prozent auf 119,41 US-Dollar. Am Vortag standen noch 123,63 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com

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