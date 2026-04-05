Rohstoffe an der Börse

Rohstoffpreise am Dienstagvormittag

07.04.26 10:13 Uhr
Rohstoffpreise am Dienstagvormittag | finanzen.net

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Aluminiumpreis
3.471,54 USD -41,37 USD -1,18%
Baumwolle
0,72 USD USD 0,39%
Bleipreis
1.892,90 USD 2,05 USD 0,11%
Dieselpreis Benzin
2,43 EUR 0,00 EUR 0,16%
EEX Strompreis Phelix DE
99,30 EUR 0,45 EUR 0,46%
Erdgaspreis - TTF
49,80 EUR EUR
Erdgaspreis - Natural Gas
2,78 USD -0,03 USD -1,07%
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
4.681,70 USD 30,80 USD 0,66%
Haferpreis
3,44 USD -0,05 USD -1,29%
Heizölpreis
118,08 USD 3,70 USD 3,23%
Holzpreis
584,00 USD -12,50 USD -2,10%
Kaffeepreis
2,97 USD -0,01 USD -0,34%
Kakaopreis
2.459,00 GBP GBP
Kohlepreis
113,00 USD USD
Kupferpreis
12.146,35 USD -123,60 USD -1,01%
Lebendrindpreis
2,48 USD 0,02 USD 0,74%
Mageres Schwein Preis
0,90 USD USD 0,14%
Maispreis
4,51 USD -0,03 USD -0,66%
Mastrindpreis
3,72 USD -0,01 USD -0,23%
Milchpreis
17,51 USD -0,05 USD -0,28%
Naphthapreis (European)
995,66 USD 10,62 USD 1,08%
Nickelpreis
16.890,00 USD -171,50 USD -1,01%
Ölpreis (Brent)
109,93 USD 0,23 USD 0,21%
Ölpreis (WTI)
113,04 USD 0,63 USD 0,56%
Orangensaftpreis
2,01 USD 0,01 USD 0,63%
Palladiumpreis
1.504,50 USD 20,50 USD 1,38%
Palmölpreis
4.739,00 MYR -6,00 MYR -0,13%
Platinpreis
1.991,00 USD 18,50 USD 0,94%
Rapspreis
505,75 EUR 1,00 EUR 0,20%
Reispreis
11,08 USD -0,01 USD -0,05%
Silberpreis
72,79 USD -0,03 USD -0,04%
Sojabohnenmehlpreis
315,50 USD -1,10 USD -0,35%
Sojabohnenölpreis
0,70 USD USD 0,14%
Sojabohnenpreis
11,66 USD -0,01 USD -0,11%
Super Benzin
2,18 EUR 0,00 EUR 0,18%
Weizenpreis
202,50 EUR 1,25 EUR 0,62%
Zinkpreis
3.234,90 USD -1,30 USD -0,04%
Zinnpreis
45.226,00 USD -2.568,00 USD -5,37%
Zuckerpreis
0,15 USD USD -1,20%
Kaum verändert zeigt sich am Vormittag der Goldpreis. Der Preis belief sich um 10:10 Uhr auf 4.651,11 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.650,90 US-Dollar.

Zudem gibt der Silberpreis am Dienstagvormittag nach. Um -0,67 Prozent auf 72,33 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Silberpreis bei 72,82 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Platinpreis um 0,10 Prozent auf 1.974,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.972,50 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,51 Prozent auf 1.491,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.484,00 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (Brent) mit einem Kursgewinn. Um 10:01 Uhr notiert der Ölpreis (Brent) 1,80 Prozent stärker bei 111,67 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 109,70 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 1,81 Prozent auf 114,44 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 112,41 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Baumwolle um 0,36 Prozent auf 0,72 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,72 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Haferpreis mit Verlusten. Um 09:36 Uhr notiert der Haferpreis -0,79 Prozent niedriger bei 3,46 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,49 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Maispreis Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Maispreis um -0,39 Prozent auf 4,52 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,54 US-Dollar an der Tafel.

Nach 11,67 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Dienstagvormittag um 0,17 Prozent auf 11,69 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 315,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,35 Prozent im Vergleich zum Vortag (316,60 US-Dollar).

Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Dienstagvormittag hinzu. Um 0,69 Prozent auf 0,70 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,70 US-Dollar.

Indes gibt der Zuckerpreis nach. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,15 US-Dollar am Vortag auf 0,15 US-Dollar nach unten (--0,33 Prozent).

Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nach unten. Der Erdgaspreis - Natural Gas gibt -0,57 Prozent auf 2,80 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2,81 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 114,39 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Dienstagvormittag um 5,08 Prozent auf 120,20 US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.net

