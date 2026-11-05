Weltbank sieht Rohstoffe 2026 um 23 Prozent teurer - was das für den Goldpreis und Ölpreis bedeutet

Rohstoffprognose

05.11.26 03:43 Uhr

Die Weltbank erwartet einen kräftigen Preisschub bei Energie, Metallen und Edelmetallen, doch die Prognose hängt an einer Bedingung im Nahen Osten.

• Der Ölpreis soll im Durchschnitt bei 91 US-Dollar pro Barrel liegen, was auf einen historischen Angebotseinbruch und leere Lager zurückzuführen ist, mit möglichen Preissteigerungen im Krisenfall bis zu 105 US-Dollar.

Weltbank erwartet 2026 um 23 Prozent höhere Rohstoffpreise als 2025

Für Brent rechnet sie im Jahresschnitt mit 91 US-Dollar je Barrel

Teure Energie treibt Inflation und nährt Sorgen vor höheren Zinsen

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Die Weltbank rechnet für 2026 mit einem Anstieg der Rohstoffpreise um 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr und sieht darin eine Gefahr für Inflation, Ernährungssicherheit und Wachstum. In ihrem jüngst vorgelegten Commodity Markets Outlook nennt sie gleich mehrere Treiber: teurere Energie und gestörte Frachtrouten durch den Krieg im Nahen Osten, Probleme bei Getreidelieferungen über das Schwarze Meer und die hohe Nachfrage nach sicheren Häfen wie Gold. „Die Rohstoffmärkte werden von mehreren großen Schocks gleichzeitig getroffen“, sagte Ayhan Kose, stellvertretender Chefökonom der Weltbank. Für 2027 erwartet die Bank zwar einen Rückgang um 7 Prozent. Halten die Schocks an, droht laut Reuters jedoch eine Kombination aus höherer Inflation und straffer Geldpolitik.

Ölpreis: Leere Lager machen den Markt verwundbar

Den größten Hebel liefert Energie, deren Preise 2026 nach drei Jahren mit Rückgängen um 32 Prozent steigen sollen. Für die Nordseesorte Brent kalkuliert die Weltbank im Jahresschnitt mit 91 US-Dollar je Barrel nach 69 US-Dollar im Jahr 2025, für 2027 mit 79 US-Dollar. Dahinter steht ein historischer Angebotseinbruch: Das globale Ölangebot dürfte um 5,2 Prozent schrumpfen, so stark wie seit über vier Jahrzehnten nicht, die Rezession 2020 ausgenommen. Weil die Nachfrage mit einem Minus von 2,5 Prozent schwächer fällt, leeren sich die Lager weiter. Wie tief das Loch ist, zeigt eine Aussage des Chefs von ADNOC, die Reuters am Montag aufgriff: Seit Beginn der Störungen in der Straße von Hormus seien fast eine Milliarde Barrel aus den Beständen abgeflossen.

Weltbank rechnet ohne weitere Eskalation

Genau diese dünnen Puffer machen die Prognose anfällig, denn die Weltbank unterstellt keine größere Ausweitung der Konflikte. Treffen eine Eskalation im Nahen Osten, anhaltende Schäden an Russlands Ölinfrastruktur, Angriffe auf Getreidetransporte im Schwarzen Meer und ein sehr starker El Niño zusammen, könnte Brent 2027 im Schnitt 105 US-Dollar kosten. Wie nervös der Markt ist, zeigt der Ölpreis: Brent beendete den Oktober auf dem höchsten Stand seit sechs Monaten, bevor Gespräche iranischer Unterhändler mit katarischen Vermittlern die Notierung am Montag drückten. Aktuell notiert der Brent-Preis bei 95,14 US-Dollar (Stand: 04. November 2026). Goldman Sachs hatte seine Ölpreisprognosen bereits am vergangenen Sonntag angehoben und hält 2027 bis zu 140 US-Dollar je Barrel für möglich, falls die Förderung am Golf 3,5 Millionen Barrel pro Tag unter dem Schnitt von 2025 bleibt.

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Goldpreis zwischen Krisenschutz und Zinsdruck

Während Aluminium, Kupfer und Zinn 2026 neue Rekorde markieren sollen und Industriemetalle insgesamt um 25 Prozent zulegen, klaffen beim Goldpreis Prognose und Marktgeschehen auseinander. Für Edelmetalle erwartet die Weltbank ein Plus von 40 Prozent, getragen von der Nachfrage nach sicheren Anlagen, und selbst 2027 sollen die Preise mehr als dreimal so hoch liegen wie im Schnitt der Jahre 2015 bis 2019. Dabei fiel der Goldpreis erst jüngst auf seinen tiefsten Stand seit Oktober 2025. Die hohen Energiepreise nähren die Erwartung länger hoher Zinsen, was zinsloses Gold weniger attraktiv macht. Derselbe Energieschock, der die Krisennachfrage befeuert, arbeitet damit über die Zinsen gegen das Edelmetall.

Inflation: Der Energieschock bindet EZB und Fed

Wie eng Rohstoffpreise und Geldpolitik verzahnt sind, zeigt die EZB. Sie beließ den Einlagensatz am Ende Oktober bei 2,50 Prozent, warnte aber, das größere Ausmaß und die längere Dauer des Energieschocks dürften die Inflation in die Höhe treiben und das Wachstum schmälern. Im Euroraum kletterte die Teuerung im September auf 3,8 Prozent nach 3,2 Prozent im August, Energie verteuerte sich binnen Jahresfrist um 18,9 Prozent. Auch die US-Notenbank Fed hielt still, beide Notenbanken machten jedoch klar, dass der Zyklus der Zinserhöhungen nicht beendet ist. Zusätzlicher Druck kommt von den Nahrungsmitteln: Hier erwartet die Weltbank 2026 ein Plus von rund 10 Prozent und 2027 weitere 7 Prozent, zumal laut Reuters der stärkste El Niño seit 1950 die Ernten bedroht.

Was die Weltbank-Warnung für Anleger bedeutet

Für Anleger zeigt die Prognose vor allem, wie stark ein einzelner Risikofaktor die Märkte derzeit bestimmt. Hohe Energiepreise stützen die Einnahmen von Förderern und Rohstoffproduzenten, belasten aber energieintensive Branchen und die Kaufkraft der Verbraucher. Wie wenig sich die Lage fortschreiben lässt, zeigt die Weltbank selbst: In ihrem Basisszenario sinken die Rohstoffpreise 2027 um 7 Prozent und Brent kostet im Schnitt 79 US-Dollar, im Krisenszenario dagegen 105 US-Dollar. Wer auf anhaltend teure Energie setzt, setzt damit weniger auf einen Trend als auf den Verlauf eines Konflikts.

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Der zweite Kanal läuft über die Zinsen. Solange der Energieschock die Inflation treibt und EZB wie Fed weitere Zinserhöhungen offenhalten, fehlt Anleihen und hoch bewerteten Wachstumswerten ein wichtiger Rückenwind. Das Beispiel Gold zeigt zudem, dass klassische Krisenanlagen in diesem Umfeld nicht automatisch schützen: Die Nachfrage nach sicheren Häfen und der Druck durch höhere Zinsen ziehen in entgegengesetzte Richtungen.

Ob die Weltbank zu vorsichtig oder zu pessimistisch gerechnet hat, entscheidet sich damit vor allem am Persischen Golf. Ein erster Hinweis wird sein, ob aus dem Entwurf für ein Abkommen, der nach den Gesprächen in Katar kursiert, eine belastbare Einigung wird.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

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