Russland will Nord Stream 2 auch bei neuen Sanktionen bauen

Mailand (Reuters) - Russland will die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 nach Deutschland auch bei neuen Sanktionen pünktlich fertigstellen.

Russlands Energieminister Alexander Nowak sagte am Dienstag am Rand einer Energie-Konferenz in Mailand, sein ladn hoffe, dass es keine neuen Sanktionen gebe. Selbst wenn, werde das Projekt aber vollendet. Das Gas werde ab Ende 2019 strömen.

Nord Stream 2 stößt bei den USA und einigen osteuropäischen Ländern auf scharfe Kritik. US-Präsident Donald Trump und sein polnischer Kollege Andrzej Duda hatten bei einem Treffen im Weißen Haus vereinbart, ihre Anstrengungen gegen das Vorhaben zu koordinieren.