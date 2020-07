S&P bewertet Siemens Energy mit "BBB"

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) bewertet die Kreditwürdigkeit der vor der Abspaltung stehenden Energiesparte von Siemens in einer Ersteinschätzung mit "BBB". Das entspricht einer durchschnittlich guten Anlage und damit einer begehrten Investmentgrade-Bewertung. In einer Pressemitteilung von Siemens heißt es, die Kreditanalysten hätten die breite Aufstellung von Siemens Energy im Energiesektor, den niedrigen Verschuldungsgrad sowie die umfangreiche Liquiditätsausstattung gelobt.

Der Rating-Ausblick sei stabil. S&P erwarte, dass Siemens Energy den Übergang zu einem eigenständigen, börsennotierten Unternehmen erfolgreich vollziehen wird und dass die Bonität auf mittlere Sicht Bestand haben wird.

Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser sprach von einem "wichtigen Meilenstein" auf dem Weg zur Erstnotiz von Siemens Energy am 28. September. Bei dem Spinoff bekommen Siemens-Aktionäre für je zwei Siemens-Aktien automatisch eine Aktie der Siemens Energy AG in ihr Depot gebucht. Siemens will sich zunächst von 55 Prozent trennen.

S&P bewertet die Bonität des Mutterkonzerns derzeit mit "A+" - vier Stufen höher als Siemens Energy.

July 03, 2020 03:39 ET (07:39 GMT)

