Scheuer drängt Autoindustrie zu deutlich höheren Umstiegsprämien für Diesel

SCHÖNEWALDE (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) verlangt von den Autoherstellern, bei einem neuen Umstiegsprogramm für saubere Dieselautos höhere Rabatte zu geben als die bisherigen Umweltprämien. "Die letzten Prämienmodelle waren nicht so der Knaller", sagte Scheuer im brandenburgischen Schönewalde. "Die müssen besser werden."

Die Autohersteller, darunter auch Volkswagen, BMW und Daimler, hatten nach Bekanntwerden des Diesel-Skandals bereits Nachlässe für den Tausch älterer Selbstzünder gegen Neuwagen gewährt. Sie reichten zum Beispiel von 1.000 Euro für einen Smart aus dem Hause Daimler, über 2.000 Euro für einen neuen BMW und 5.000 Euro für einen VW Golf, bis zu 10.000 Euro für eine große Audi-Limousine.

Am Freitag war wieder Bewegung in die Debatte um Diesel, Fahrverbote und die umfassende Nachrüstung älterer Modelle gekommen. Scheuer wird noch in dieser Woche ein Konzept vorlegen, wie weitere Fahrverbote vermieden werden können. Aufgerüttelt hatte die Politik das Urteil des Verwaltungsgericht Wiesbadens, wonach Frankfurt am Main im kommenden Jahr einen Diesel-Bann einführen muss. In Hessen wird im Oktober gewählt.

Scheuer steht dem nachträglichen Einbau von Harnstoff-Katalysatoren nach wie vor skeptisch gegenüber. "Meine Priorität ist zu sagen, Erneuerung der Flotte", meinte der CSU-Politiker. Er will die Nachrüstung auf Busse und kommunale Fahrzeuge begrenzen. Er hält es nicht für sinnvoll, in den "alten Fahrzeugbestand" zu investieren.

