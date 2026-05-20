Ölpreise fallen wieder - Lieferströme aus dem Nahen Osten im Fokus
21.05.26 20:55 Uhr
Die Ölpreise sind am Donnerstag im Handelsverlauf deutlich ins Minus gedreht.
Werbung
Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
104,64 USD -0,52 USD -0,49%
97,51 USD -0,75 USD -0,76%
Nach spürbaren Gewinnen im europäischen Nachmittagshandel fiel der Preis für ein Barrel (159 Liter) der globalen Referenzsorte Brent zur Lieferung im Juli zuletzt um gut zwei Prozent auf 102,66 US-Dollar. Das Tageshoch hatte bei etwas über 109 Dollar gelegen.
Werbung
Werbung
Nachdem zunächst Hoffnungen auf eine Einigung zum Ende des Iran-Kriegs kleiner geworden seien, gab es Marktteilnehmern zufolge anschließend einen entsprechenden Meinungsumschwung. Belastbare Neuigkeiten gab es allerdings nicht.
/he/gl
NEW YORK (dpa-AFX)
Weitere Ölpreis (Brent) News
Bildquellen: sacura / Shutterstock.com, William Potter / Shutterstock.com