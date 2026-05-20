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Schwarzes Gold

Ölpreise fallen wieder - Lieferströme aus dem Nahen Osten im Fokus

21.05.26 20:55 Uhr
Ölpreis-Rally wieder vorbei? Nahost-Krise bleibt im Fokus | finanzen.net

Die Ölpreise sind am Donnerstag im Handelsverlauf deutlich ins Minus gedreht.

Werte in diesem Artikel
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Ölpreis (WTI)
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Nach spürbaren Gewinnen im europäischen Nachmittagshandel fiel der Preis für ein Barrel (159 Liter) der globalen Referenzsorte Brent zur Lieferung im Juli zuletzt um gut zwei Prozent auf 102,66 US-Dollar. Das Tageshoch hatte bei etwas über 109 Dollar gelegen.

Nachdem zunächst Hoffnungen auf eine Einigung zum Ende des Iran-Kriegs kleiner geworden seien, gab es Marktteilnehmern zufolge anschließend einen entsprechenden Meinungsumschwung. Belastbare Neuigkeiten gab es allerdings nicht.

/he/gl

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: sacura / Shutterstock.com, William Potter / Shutterstock.com

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