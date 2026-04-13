DAX23.992 +1,1%Est505.960 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6200 +4,4%Nas23.184 +1,2%Bitcoin63.294 -0,2%Euro1,1776 +0,2%Öl98,78 +0,8%Gold4.780 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Iran-Konflikt: DAX wieder um 24.000 Punkte -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Novo Nordisk und OpenAI kooperieren -- Tesla, SAP, Rüstungsaktien, Ölpreise, Kryptos, Dell, HP im Fokus
Top News
SAP-Aktie profitiert von Analystenrückenwind und US-Tech-Stärke SAP-Aktie profitiert von Analystenrückenwind und US-Tech-Stärke
Roblox-Aktie im Blick: Bank of America sieht Abwärtsrisiken schon eingepreist Roblox-Aktie im Blick: Bank of America sieht Abwärtsrisiken schon eingepreist
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Schwarzes Gold

Ölpreise geben nach - Notierungen unter 100 US-Dollar: Das sorgt für Entspannung am Markt

14.04.26 09:35 Uhr
Lage am Ölmarkt entspannt sich - Was die Ölpreise wieder unter 100 Dollar schickt | finanzen.net

Die Ölpreise sind am Dienstag mit der Hoffnung auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran unter die 100-Dollar-Marke gesunken.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
98,77 USD 0,77 USD 0,79%
News
Ölpreis (WTI)
97,26 USD 0,69 USD 0,71%
News

Am Morgen wurde für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee 98,30 US-Dollar gezahlt. WTI wird bei 97,25 US-Dollar gehandelt.

Zuletzt haben neue Gespräche zwischen den USA und dem Iran nach der Darstellung von US-Vizepräsident JD Vance "große Fortschritte" gemacht. Nun sei allerdings Teheran am Zug, bei dem wichtigsten Punkt aus US-Sicht Zugeständnisse zu machen - nämlich deren Atomprogramm.

Die USA und der Iran hatten am Wochenende in Islamabad direkte Friedensverhandlungen unter Vermittlung Pakistans geführt, die aber ohne greifbares Ergebnis zu Ende gegangen waren. Die Ölpreise waren daraufhin zu Beginn der Woche über die Marke von 100 Dollar gesprungen.

Die Entwicklungen in Nahost bleibt das bestimmende Thema am Ölmarkt. Nach Einschätzung von Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) ist aber weiter "völlig unklar, ob sich in den kommenden Tagen eine Lösung des Konflikts finden lässt".

Hinzu kommt die Blockade der US-Marine der Straße von Hormus, die am Montag begonnen hat. "Die US-Marineaktion wird den wirtschaftlichen Druck auf den Iran sicherlich erhöhen", kommentierten Experten des Center for Strategic and International Studies. Allerdings sei der Iran nicht der einzige Akteur, der die wirtschaftlichen Folgen zu spüren bekommt. "Eine US-Blockade wird auch den Druck auf die Energiepreise verschärfen und der Weltwirtschaft weiteren Schaden zufügen", heißt es weiter.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Kokhanchikov / Shutterstock.com, ded pixto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ölpreis