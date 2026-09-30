DAX 25.399 +0,1%ESt50 6.320 +0,3%MSCI World 4.909 -0,3%Top 10 Crypto 11,31 -0,4%Nas 26.798 -0,1%Bitcoin 73.345 -0,6%Euro 1,1351 +0,1%Öl 102,8 +0,2%Gold 4.181 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Schwarzes Gold

Ölpreise konsolidieren nach Rückgang am Vortag - Das sorgt für Stabilität

Ölpreise konsolidieren nach Rückgang am Vortag - Das sorgt für Stabilität

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch im frühen Handel weitgehend stabil präsentiert nach den Verlusten am Vortag.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
102.80 USD 0.21 USD 0.2 %
News
Ölpreis (WTI)
89.27 USD -0.11 USD -0.12 %
News

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November stieg zuletzt um gut 0,70 Prozent auf 103,30 US-Dollar. Am Dienstag war Brent in der Spitze zeitweise bis fast 108 US-Dollar geklettert, bis eine Gegenbewegung eingesetzt hatte. Am Markt wurde der Rückgang der Ölpreise gestern mit höheren Liefermengen aus dem wichtigen Förderstaat Saudi-Arabien erklärt.

Werbung

Unterdessen verstärken die USA ihren wirtschaftlichen Druck auf den Iran und verhängen weitere Sanktionen gegen Unterstützer Teherans. Durch die Maßnahmen werden sämtliche Vermögenswerte von zehn Einzelpersonen und Organisationen in den Vereinigten Staaten gesperrt und Geschäfte mit den sanktionierten Unternehmen untersagt, wie das US-Finanzministerium am Dienstag mitteilte. Die betroffenen Personen und Unternehmen sind demnach in China, Hongkong, Pakistan, Saudi-Arabien und in der Türkei ansässig.

Saudi-Arabien erhöht Ölexporte

Saudi-Arabien hat die Transporte durch seine Ost-West-Pipeline inzwischen auf mindestens 3,5 Millionen Barrel pro Tag hochgefahren, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete. Dies entspricht etwa der Hälfte der Kapazität der Leitung. Im Durchschnitt der vergangenen zehn Tage seien die Rohölexporte aus dem Nahen Osten auf 17,5 Millionen Barrel pro Tag gestiegen, damit hätten sie 98 Prozent des Vorkriegsniveaus erreicht, schrieben Analysten der US-Bank JPMorgan um Natasha Kaneva.

USA erwägen Beschränkung von Dieselexporten

Für starke Schwankungen am Ölmarkt sorgte zuletzt auch die Aussicht auf mögliche Beschränkungen der US-Dieselexporte. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump versucht damit, die rekordhohen Dieselpreise im eigenen Land einzudämmen.

Bildquellen: Kokhanchikov / Shutterstock.com, Robert Lucian Crusitu / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.