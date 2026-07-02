DAX25.581 +2,2%Est506.360 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9000 +0,2%Nas25.833 -0,8%Bitcoin53.707 -0,2%Euro1,1462 +0,3%Öl72,28 +1,0%Gold4.173 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Infineon 623100 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Aktien mit Comeback: DAX vor weiterer Rekordjagd -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Deutschland bleibt Börsenzwerg --RENK wohl mit Übernahme -- Infineon, SK hynix, Lufthansa, KION im Fokus
Top News
Der größte Klimaschutz-ETF folgt strikt dem 1,5-Grad-Ziel und erzielte trotzdem in zwei von drei Jahren über 20 Prozent Rendite Der größte Klimaschutz-ETF folgt strikt dem 1,5-Grad-Ziel und erzielte trotzdem in zwei von drei Jahren über 20 Prozent Rendite
Rheinmetall-Aktie trotz Kurszielsenkstabil: Absage von Fregatte F126 dürfte Einbußen nach sich ziehen Rheinmetall-Aktie trotz Kurszielsenkstabil: Absage von Fregatte F126 dürfte Einbußen nach sich ziehen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Schwarzes Gold

Ölpreise leicht im Plus - Das treibt den Markt leicht nach oben

03.07.26 07:30 Uhr
Ölpreise etwas höher - Das bewegt den Markt | finanzen.net

Die Ölpreise haben sich am Freitag etwas nach oben bewegt.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
72,24 USD 0,68 USD 0,95%
News
Ölpreis (WTI)
68,94 USD 0,25 USD 0,36%
News

Der Ölpreis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete zuletzt 72,25 US-Dollar. Der Preis der globalen Referenzsorte stieg damit um 0,63 Prozent. Im Tagesverlauf wird mit einem dünnen Handel gerechnet angesichts des Feiertags zur Unabhängigkeit in den USA.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Berufung auf Handelsdaten und Marktbeobachter berichtet, sind die Liefermengen durch die Straße von Hormus weiter gestiegen. Der Brent-Preis ist auf Wochensicht nahezu unverändert und hat sämtliche Kursgewinne seit Kriegsbeginn wieder abgegeben.

Aktuell sind die Hoffnungen am Markt wieder hoch, dass es eine Einigung bei den Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA gibt. Beide Kriegsparteien haben nach der jüngsten Darstellung der Vermittlerstaaten Katar und Pakistan in indirekten Gesprächen Fortschritte erzielt.

"Die Fundamentaldaten setzen sich rasch wieder durch, da die Störungen in Hormus abklingen und sich die Schiffsbewegungen normalisieren", schrieben Analysten der Citigroup in einer Studie. Die Experten erwarten, dass der Brent-Preis bis zum Jahreswechsel auf 60 bis 65 Dollar je Fass fällt. Gleichzeitig bleibe "der Prozess zwischen den USA und dem Iran fragil, und Streitigkeiten über die Verwaltung von Hormus sowie über Transitgebühren bestehen fort", so die Citigroup-Experten weiter.

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Zepedrocoelho / Shutterstock.com, gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ölpreis