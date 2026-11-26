Schwarzes Gold

Die Spannungen im Nahen Osten sorgen weiter für Bewegung am Ölmarkt. Nach dem kräftigen Anstieg zur Wochenmitte halten sich die Ölpreise am Donnerstag zunächst auf erhöhtem Niveau.

• Aufgrund der US-Wahlergebnisse werden vorerst keine US-Angriffe auf den Iran erwartet, was die Ölpreise im November unter Druck gesetzt hat.

• Spannungen in der Straße von Hormus, verursacht durch Explosionen an Öltankern und Angriffe durch Huthi-Rebellen, haben die Ölpreise zuletzt deutlich steigen lassen.

• Die Ölpreise haben sich am Donnerstag kaum verändert und bleiben bei etwa 94,75 US-Dollar pro Barrel Brent, wobei das Handelsvolumen aufgrund des US-Feiertags Thanksgiving gering ist.

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag nur wenig verändert. Sie haben damit den deutlichen Anstieg vom Vortag vorerst nicht fortgesetzt. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Januar kostete 94,75 US-Dollar und damit 0,15 Prozent mehr als am Mittwoch. Aufgrund des Feiertags "Thanksgiving" in den USA dürfte das Handelsvolumen am Ölmarkt im weiteren Tagesverlauf eher gering bleiben.

Werbung

Spannungen in der Straße von Hormus treiben Ölpreise

Zur Wochenmitte ging es mit den Ölpreisen deutlich stärker nach oben. Rohöl der Sorte Brent hatte sich am Mittwoch um etwa drei Dollar je Barrel verteuert, nach Meldungen über erneute Explosionen an Öltankern in der Straße von Hormus. Demnach sollen nach unbestätigten Angaben des Iran zwei Schiffe in der für Öltransporte wichtigen Meerenge auf Seeminen gefahren sein.

Zudem nehmen von Teheran unterstützte Huthi-Rebellen weiterhin das führende Opec-Land Saudi-Arabien ins Visier, darunter einen wichtigen Ölexporthafen am Roten Meer. In den vergangenen Handelstagen haben mehrfach Meldungen aus dem Krisengebiet im Nahen Osten die Ölpreise bewegt.

US-Angriffe auf den Iran vorerst nicht erwartet

Seit der herben Wahlniederlage der Republikaner von US-Präsident Donald Trump bei den Zwischenwahlen wird am Markt vorerst nicht mit US-Angriffen auf den Iran gerechnet, was die Ölpreise in der ersten Hälfte des Monats November unter Verkaufsdruck gesetzt hatte.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)