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Ölpreise stabilisieren sich – IEA erwartet Angebotsüberschuss

Ölpreise stabilisieren sich – IEA erwartet Angebotsüberschuss

Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten halten die Ölmärkte in Atem. Gleichzeitig zeichnet sich laut Internationaler Energieagentur eine überraschende Veränderung bei Angebot und Nachfrage ab.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
95.90 USD 0.08 USD 0.08 %
News
Ölpreis (WTI)
88.44 USD -0.30 USD -0.34 %
News

Nach den Kursgewinnen am Vortag haben sich die Ölpreise am Freitag kaum von der Stelle bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Januar kostete 95,78 US-Dollar und damit minimal weniger als am Vortag.

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Trump-Aussagen dämpfen Hoffnungen auf diplomatische Lösung

Am Donnerstag hatten Äußerungen des US-Präsidenten die Ölpreise angetrieben. Donald Trump hatte erklärt, die USA könnten auf ein Abkommen mit dem Iran verzichten. Dies trübte die Aussichten auf einen Durchbruch zur Beendigung des Iran-Kriegs, der die Versorgung der Weltmärkte mit Rohöl erschüttert hat.

Zudem hatte Trump Vizepräsident JD Vance angewiesen, sich eher auf innenpolitische Themen als auf Verhandlungen mit Teheran zu konzentrieren. Auch dies versetzte den laufenden Hintertürgesprächen einen Dämpfer und schmälerte die Aussichten auf eine diplomatische Lösung des Krieges.

IEA erwartet erstmals seit Kriegsbeginn Angebotsüberschuss

Derweil teilte die Internationale Energieagentur (IEA) mit, dass die weltweiten Ölmärkte zum ersten Mal seit Beginn des Iran-Kriegs einen Angebotsüberschuss verzeichnen werden. Denn die Exporte aus dem Persischen Golf erholten sich trotz des anhaltenden Krieges.

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"Der Ölmarkt zeigt erste Anzeichen einer Wiederherstellung des Gleichgewichts, wobei das weltweite Ölangebot zum ersten Mal seit Ausbruch des Krieges im Iran die Nachfrage übersteigt", erklärte die Beratungsorganisation der großen Volkswirtschaften in ihrem Monatsbericht.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Svetlana Tebenkova/iStockphoto, William Potter / Shutterstock.com

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