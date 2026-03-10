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Ölpreise steigen wieder: Unsicherheit über Friedensgespräche hält an

24.03.26 08:51 Uhr
Ölpreis-Achterbahn: Brent schießt zwischen 96 und 114 Dollar - Anleger alarmiert | finanzen.net

Die Ölpreise sind am Dienstag nach starken Kursschwankungen zu Beginn der Woche gestiegen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
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101,91 USD 1,85 USD 1,85%
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Ölpreis (WTI)
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News

Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Mai kostete am Morgen 101,91 US-Dollar und damit knapp zwei Prozent mehr als am Vortag.

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Am Montag war es zu starken Preisschwankungen gekommen, nachdem US-Präsident Donald Trump ein Ultimatum an den Iran verschoben hatte und von "produktiven" Gesprächen mit dem Kriegsgegner gesprochen hatte. Der Iran hatte daraufhin aber Verhandlungen zwischen Teheran und Washington zur Beendigung des Kriegs dementiert. Im Zuge dieser Nachrichten schwankte der Preis für Brent-Öl am Montag in einer Spanne zwischen 96 Dollar und mehr als 114 Dollar.

"Der Markt reagiert weiterhin sehr sensibel auf neue Schlagzeilen", kommentierten Analysten des Handelshauses XS.com das jüngste Handelsgeschehen. Viele Anleger sind besorgt über die weitere Entwicklung des Kriegs im Nahen Osten. Sollten weitere Staaten am Persischen Golf in den Konflikt eintreten, sei eine "deutliche Eskalation" der Lage am Ölmarkt zu befürchten.

Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs erwarten bei einer längeren Dauer des Kriegs eine "extreme Angebotsknappheit". Derzeit würde sich diese noch auf Länder in Asien konzentrieren. Sie könnte sich aber auch auf andere Regionen der Welt ausbreiten.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com, sacura / Shutterstock.com

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