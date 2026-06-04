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Ölpreise wenig verändert - Auf diese Signale warten Anleger am Rohstoffmarkt

05.06.26 08:08 Uhr
Neue Spannungen im Nahen Osten bremsen Hoffnung auf sinkende Ölpreise | finanzen.net

Die Ölpreise zeigen sich zum Wochenschluss stabil, bleiben aber auf hohem Niveau. Anleger blicken weiter auf die festgefahrenen Gespräche zwischen den USA und dem Iran.

Werte in diesem Artikel
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Ölpreis (WTI)
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Die Ölpreise haben sich am Freitag kaum bewegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im August legte am Morgen geringfügig um knapp ein halbes Prozent auf 95,47 US-Dollar zu. Am Vortag hatten die Notierungen noch mit der Hoffnung auf eine Waffenruhe im Libanon unter Druck gestanden.

Die geopolitische Entwicklung im Nahen Osten bleibt bestimmend für die Ölpreise. "Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sind zäh und diplomatische Fortschritte kaum zu erkennen", beschreiben Analysten der Dekabank die Lage. Ihrer Einschätzung nach tendieren die Märkte weiterhin dazu, auf positive Nachrichten stärker zu reagieren, als sich von den regelmäßig darauf folgenden Dementis entmutigen zu lassen.

Am Donnerstag hatte die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz die Bedingungen eines neuen Anlaufs für eine Waffenruhe mit Israel abgelehnt. Zuletzt kam es zu einem erneuten Angriff der proiranischen Miliz auf die im Süden des Libanons stationierten Truppen Israels.

Auch bei den Gesprächen für ein Ende des Iran-Kriegs zwischen Teheran und Washington zeichnen sich weiterhin keine Fortschritte ab. Bei den Verhandlungen gelten die anhaltenden israelischen Militärschläge im Libanon als ein wesentlicher Streitpunkt.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: PhotoStock10 / Shutterstock.com, ded pixto / Shutterstock.com

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