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So reagieren die Ölpreise auf Entspannung im Nahostkonflikt

22.06.26 08:23 Uhr
Ölpreis auf Talfahrt: Worauf Händler jetzt setzen | finanzen.net

Die Ölpreise sind zum Wochenauftakt deutlich gefallen. Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran verringerten die Sorgen über mögliche Lieferausfälle aus der Golfregion und belasteten die Notierungen.

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Die Ölpreise sind am Montag nach ersten Fortschritten bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für ein Abkommen zur Beilegung des Kriegs gesunken. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der weltweiten Referenzsorte Brent zur Lieferung im August fiel um fast zwei Prozent auf 78,98 US-Dollar. Am Freitag war der Preis für Nordseeöl noch über 80 Dollar gehandelt worden.

Am Sonntag seien "ermutigende Fortschritte" erzielt worden, hieß es in einer von den Vermittlern aus Katar und Pakistan auf der Plattform X verbreiteten Erklärung. Es sei ein Gesprächskanal zwischen den Kriegsparteien eingerichtet worden, um Missverständnisse oder Zwischenfälle in der Straße von Hormus zu vermeiden, erklärten die Vermittler. Ziel sei eine sichere Passage für kommerzielle Schiffe durch die Straße von Hormus.

Die Meerenge ist eine für die Weltwirtschaft bedeutende Route für die Lieferung von Rohöl aus den Förderstaaten am Persischen Golf. Die Blockade der Straße von Hormus infolge des Iran-Kriegs hatte den Ölpreis im März zeitweise über 120 Dollar je Barrel getrieben.

Anlagestrategen vom Finanzdienstleister KGI sprachen von einer allgemein positiven Stimmung an den Märkten zu Beginn der Handelswoche. Dies könnte die Ölpreise weiter nach unten treiben. Allerdings dürften die auf 60 Tage angesetzten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran auch immer wieder für Preisschwankungen am Ölmarkt sorgen./jkr/nas

Bildquellen: Pavel Chagochkin / Shutterstock.com, Simone Voigt / Shutterstock.com

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