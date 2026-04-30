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Beruhigung am Ölmarkt: Wieso sich Brent und WTI stabilisieren

01.05.26 09:56 Uhr
Nach 126-Dollar-Schock: Ölmarkt atmet auf - Enge Handelsspanne am Freitag | finanzen.net

Die Ölpreise haben sich am Freitag nach deutlichen Kursbewegungen der vergangenen Handelstage vorerst stabilisiert.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
111,80 USD -2,29 USD -2,01%
News
Ölpreis (WTI)
105,74 USD 0,67 USD 0,64%
News

Die Notierungen hielten sich in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent zur Lieferung im Juli wurde am Vormittag bei 110,81 US-Dollar gehandelt, nachdem die Notierung in der vergangenen Nacht knapp über 111 Dollar gestanden hatte. Der Preis für US-Rohöl der Sorte WTI mit Lieferung im Juni fiel etwa ein halbes Prozent auf 104,74 Dollar.

Am Vortag war der Preis für Brent-Öl noch zeitweise bis über 126 Dollar gestiegen, nachdem US-Präsident Donald Trump einen Vorschlag des Iran für ein Ende des Iran-Kriegs abgelehnt hatte. Nach dem Preissprung auf den höchsten Stand seit vier Jahren hatte es dann aber bis zum frühen Freitagshandel eine deutliche Gegenbewegung bei den Ölpreisen gegeben.

"Kursrückgänge werden mit Vorsicht betrachtet, doch bei Kursanstiegen schließen sich viele Anleger an", beschrieb Analyst Carl Larry von der Beratungsfirma Enverus das Handelsgeschehen der vergangenen Tage. Zum Wochenschluss wird das Handelsvolumen am Ölmarkt von Marktbeobachtern als eher gering beschrieben. In vielen Ländern sind die Finanzmärkte feiertagsbedingt geschlossen.

/jkr/men

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: 1971yes / Shutterstock.com, ssuaphotos / Shutterstock.com

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