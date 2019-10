Senator - US-Verteidigungsministerium bereitet Plan für Syrien vor

Washington (Reuters) - Das US-Militär bereitet einem einflussreichen Senator zufolge einen Plan für Syrien vor.

Dieser solle verhindern, dass die Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) dort wieder Fuß fasse, sagte der Republikaner Lindsey Graham am Donnerstag nach einem Gespräch mit den Stabschefs im Weißen Haus. Ziel sei auch, dass weder der IS noch der Iran Kontrolle über Syriens Öl-Vorräte erhielten. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

Nach dem umstrittenen US-Abzug aus den Kurdengebieten in Syrien treten dort Russland und die Türkei als Ordnungsmächte auf. Auch Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat einen Vorschlag zum Vorgehen an der türkisch-syrischen Grenze vorgelegt.