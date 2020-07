Siemens-Aktionäre billigen Abspaltung von Siemens Energy

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens kann die vorbereitete Abspaltung des Energiegeschäfts Ende September in die Tat umsetzen. Die Aktionäre des Münchner Technologiekonzerns stimmten dem Vorhaben bei einer außerordentlichen Hauptversammlung mit 99,36 Prozent zu. Vorstandschef Joe Kaeser und Finanzvorstand Ralf Thomas mussten viele Fragen zu Details der Aufteilung sowie zu Risiken und Aussichten für die beiden Teilkonzerne beantworten.

Die Siemens Energy AG soll ab dem 28. September an der Frankfurter Börse gelistet sein. Die Siemens-Anteilseigner bekommen für je zwei Papiere eine Siemens-Energy-Aktie in ihr Depot gebucht. Siemens hält zunächst 35,1 Prozent, will diese Beteiligung aber binnen zwölf bis 18 Monaten signifikant reduzieren. 9,9 Prozent bekommt der Siemens-Pensionsfonds. Die Siemens-Energy-Aktie gilt kurzfristig als Kandidat für den Mittelwerteindex MDAX.

July 09, 2020 09:31 ET (13:31 GMT)

