Siemens Energy baut bis 2025 weltweit weitere 7.800 Arbeitsplätze ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Stellenabbau im Siemens-Energiegeschäft geht weiter. In den nächsten viereinhalb Jahren sollen weltweit weitere 7.800 Stellen abgebaut werden, davon 3.000 in Deutschland. Die Siemens Energy AG stellte dazu am Dienstag eine Reihe von Maßnahmen im Segment Gas and Power in Aussicht, mit deren Hilfe die jährliche Kostenbasis wie im vergangenen Jahr angekündigt dauerhaft um mindestens 300 Millionen Euro sinken soll.

"Der Energiemarkt verändert sich rasant. Das bietet uns Chancen, stellt uns aber gleichzeitig vor große Herausforderungen", sagte Vorstandschef Christian Bruch. "Mit dem nun vorgestellten Programm werden wir unsere Wettbewerbsfähigkeit steigern, um mit finanzieller Stärke die Energiewelt von morgen aktiv mitgestalten zu können."

Schon unter dem Dach von Siemens waren in der angeschlagenen Kraftwerkssparte seit 2017 tausende Stellen gestrichen worden. Mit den neuesten Ankündigungen dürfte die Belegschaft am Ende um rund 15.000 Mitarbeiter geschrumpft sein. Die neuerliche Streichrunde betrifft zu drei Vierteln Verwaltung, Vertrieb und Management - darüber hinaus wird auch der angekündigte Rückzug aus der Kohleverstromung Arbeitsplätze kosten. Man werde zeitnah eine Vereinbarung mit den Arbeitnehmern schließen, erklärte Siemens Energy.

Für den Abbau von Personal und von Überkapazitäten, die Verschlankungen von Strukturen und die Optimierung von Prozessen rechnet das Unternehmen mit einmaligen Kosten, die sich bis zum Geschäftsjahr 2023 zu einem mittleren bis hohen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag summieren werden. Umgesetzt werden soll der Stellenabbau vollständig bis Ende September 2025, den überwiegenden Teil will Bruch aber schon zwei Jahre früher geschafft haben.

Die aktuelle Prognose berühren die Kosten für den Personalaufwand nicht. Ziel ist es, das Nettoergebnis sehr stark zu verbessern von minus 1,9 Milliarden Euro im abgelaufenen Jahr.

