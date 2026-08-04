05.08.26 10:03 Uhr

DOW JONES--

Siemens Energy diskutiert mögliche Abspaltung im Aufsichtsrat

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Siemens-Energy-CEO Christian Bruch hat Informationen über eine mögliche Verselbständigung der Sparte Transformation of Industry und eine Diskussion darüber im Aufsichtsrat bestätigt. Eine Entscheidung dazu sei aber noch nicht gefallen, und es sei auch nicht der Zeitpunkt zu sagen, ob und wann diese Entscheidung fallen werde, sagte er in der Telefonkonferenz zu den Drittquartalszahlen.

Das Handelsblatt hatte berichtet, der Aufsichtsrat von Siemens Energy befasse sich Ende August auf einer Sondersitzung mit diesem Thema. "Ich weiß heute noch nicht, wie das Ergebnis ist", so der CEO.

Bruch sagte, es gehe darum, eine Aufstellung zu finden, bei der sich Transformation of Industry am besten entwickeln könne. Das Geschäft mit einem Jahresumsatz von zuletzt 5,7 Milliarden Euro, das Dampfturbinen für die Industrie, Kompressoren für die Ölbranche und Wasserstoff-Elektrolyseure anbietet, kämpfe im Konzern "um die gleichen Ressourcen, was Kapital angeht", wie auf der anderen Seite die reinen Stromgeschäfte.

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Siemens Energy als Konzern stünde heute selbst nicht so gut da, wenn das Geschäft innerhalb der Siemens AG um die Mittel hätte kämpfen müssen, sagte Bruch. Das gelte auch für Transformation of Industry. "Am Ende geht es darum, dass jedes der Geschäfte die optimalen Randbedingungen für eine erfolgreiche Zukunft hat."

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

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August 05, 2026 04:04 ET (08:04 GMT)