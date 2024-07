Siemens Energy plant 10.000 Neueinstellungen in Netztechnik - Zeitung

LONDON (Dow Jones)--Siemens Energy will nach einem Bericht der Financial Times in den nächsten Jahren in seiner Stromnetz-Sparte mehr als 10.000 neue Mitarbeiter einstellen, um einen erwarteten geschäftlichen Boom zu bewältigen. Bis 2030 sollen für den Ausbau von Produktionskapazitäten und neue Fabriken in den USA, Europa und Asien 1,2 Milliarden Euro bereit gestellt werden, schreibt die britische Zeitung nach einem Interview mit Tim Holt, dem Chef der Sparte.

Überwiegend sind die Erweiterungen innerhalb der nächsten zwei Jahre geplant, wobei etwa 40 Prozent der neuen Arbeitsplätze in Europa, 20 Prozent in den USA, 20 Prozent in Indien und der Rest in Asien und Lateinamerika entstehen sollen, heißt es in dem Bericht. Holt geht laut Bericht davon aus, dass ein sprunghafter Anstieg der Stromnachfrage, eine Reihe im Bau befindlicher Projekte für erneuerbare Energien, die eine bessere Netzanbindung erfordern, und eine veraltete Infrastruktur die Nachfrage nach den Angeboten des Unternehmens antreiben.

