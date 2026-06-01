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Siemens Energy prüft Abspaltung der kleinsten Sparte - Magazin

18.06.26 12:01 Uhr
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Siemens Energy AG
169,00 EUR 8,58 EUR 5,35%
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DOW JONES--Siemens Energy prüft nach Informationen des Manager Magazins die Abspaltung seiner Sparte Transformation of Industry, die unter anderem Kompressoren, Dampfturbinen, aber auch Energiespeichersysteme und Wasserstoff-Elektrolyseure entwickelt und herstellt.

In einem internen Papier vom April, das dem Magazin nach eigenen Angaben vorliegt, kämen die Konzernstrategen zu dem Schluss, dass eine Trennung perspektivisch sowohl für die Einheit als auch für die Aktionäre ein Gewinn wäre.

Demnach erwägt Siemens Energy in einem ersten Schritt, rund 60 Prozent der Anteile abzustoßen. Denkbar wäre entweder ein Spin-off oder ein Börsengang, so das Manager Magazin. Die verbleibenden 40 Prozent der Sparte würde Siemens Energy zumindest übergangsweise selbst behalten.

Siemens Energy erklärte auf Anfrage von Dow Jones Newswires, man überprüfe regelmäßig das eigene Portfolio, "um sicherzustellen, dass jeder Geschäftsbereich über die besten strategischen und finanziellen Voraussetzungen verfügt, um im Wettbewerb zu bestehen, zu investieren und langfristig zu wachsen". Dabei werde auch die "optimale langfristige Aufstellung" von Transformation of Industries geprüft, um dessen Wachstumskurs "zu beschleunigen". Es gebe dazu jedoch "keinerlei Entscheidungen".

Der von Anne-Laure de Chammard geführte Bereich ist mit einem Umsatz von 5,7 Milliarden Euro im vergangenen Jahr das kleinste Konzerngeschäftsfeld von Siemens Energy.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2026 06:02 ET (10:02 GMT)

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