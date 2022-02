Siemens Energy: Siemens-Gamesa-Vollintegration "steht derzeit nicht zur Debatte"

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens-Energy-Chef Christian Bruch will bei der kriselnden Windenergietochter Siemens Gamesa eine stetige Verbesserung sehen. Eine Lösung der Probleme, die zuletzt mehrfach Gewinnwarnungen provozierten, sei nicht in wenigen Monaten machbar, sagte Bruch in einer Telefonpressekonferenz. Nötig sei zunächst, dass sich die Vorhersagbarkeit der Entwicklung bei dem spanischen Unternehmen verbessere. Daneben müsse der neue Vorstandschef Jochen Eickholt definieren, wie man aus München besser unterstützen können.

Bruch sagte, man habe bei Siemens große Erfahrung dabei, Probleme in der Fertigung und bei der sauberen Projektentwicklung zu meistern. Es gehe darum in einer "all hands on deck"-Aktion diese Probleme zu lösen. Eine Vollintegration von Siemens Gamesa steht für Bruch derzeit nicht zur Debatte. Er habe sich dazu bereits mehrfach geäußert, sagte er. Es wäre sicherlich strategisch sinnvoll, beide Geschäfte unter einem Dach zu haben. Energiekonzerne, die bislang auf fossile Energien gesetzt hätten, investierten nun auch in Windenergie. Und Windenergie sei auch für die Zukunft des Mutterkonzerns wichtig.

Die Frage sei jedoch, was eine Komplettübernahme für die eigenen Anteilseigner brächte. "Wenn wir einen solchen Schritt machen, muss das für die Aktionäre Wert schaffen", sagte Bruch. Und das Problem sei nicht trivial. Siemens Energy hält gegenwärtig etwa 67 Prozent an Siemens Gamesa: Obwohl sich deren Börsenwert in den vergangenen zwölf Monaten halbiert hat, würde eine Vollintegration die Münchner wohl 4 Millarden Euro und mehr kosten.

