Siemens Energy soll keine Kohlekraftwerke mehr bauen

GO

Heute im Fokus

DAX deutlich fester -- Covestro übertrifft Erwartungen -- SAP überrascht mit starken Vorabzahlen -- EuGH: VW-Geschädigte dürfen in Heimat klagen -- Wirecard, Südzucker, Siemens im Fokus

BVB für möglichen Sancho-Abgang gerüstet: Weitere Transfers. Bafin verhängt Bußgeld gegen Linde. Rolls-Royce sieht Erholungs-Anzeichen. Gilead will Produktion von Medikament für Corona-Patienten massiv steigern. Uniper: Helium-Liefervertrag in Sibirien - früheres Ende für Kohlekraftwerk Datteln? BMW kauft Kobalt im Wert von rund 100 Millionen Euro in Marokko ein. Gewinnmitnahmen bei Onlineapotheken - Bericht über Konkurrenz.