Siemens Energy stellt Windgeschäft weiter nicht in Frage

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Führung von Siemens Energy stellt das Windenergiegeschäft auch angesichts der jüngsten Qualitätsprobleme bei der Tochter Gamesa nicht grundsätzlich in Frage. Er sehe nicht, warum man für den Windanlagenhersteller kein ausbalanciertes Risiko-Chancen-Profil schaffen könne, sagte Vorstandschef Christian Bruch in einer Telefonpressekonferenz. Natürlich sei das "bitter für uns", den Kapitalmarkt erneut mit einer Gewinnwarnung zu überraschen. Aber für die Energiewende brauche es die Windenergie als Komponente, fügte er hinzu.

Siemens Energy hatte am Donnerstagabend überraschend die bereits zweimal im laufenden Geschäftsjahr reduzierte Ergebnisprognose komplett kassiert und dies vor allem mit zusätzlichen Qualitätsproblemen bei bereits installierten Onshore-Windanlagen begründet. Bei einigen Komponenten seien "deutlich erhöhte" Ausfallraten festgestellt worden, hieß es. Reparatur und Austausch werde vermutlich mehr als eine Milliardensumme verschlingen.

Die Siemens-Energy-Aktie verlor am Morgen zum Handelsstart auf einen Schlag 35 Prozent ihres Wertes, weil Gamesa seit Jahren Probleme macht. Erst kürzlich hatte der Mutterkonzern gut 4 Milliarden Euro investiert, um Gamesa vollständig in die eigene Kontrolle zu bekommen. Dies sei kein Fehler, sagte Bruch. Auch der gezahlte Preis sei in Ordnung gewesen. Man werde sich das aber noch einmal ansehen und auch strategisch neu bewerten.

Der Leiter des Windgeschäfts, Jochen Eickholt, räumte in der Pressekonferenz ein, dass die Probleme gravierender seien, als er sich das habe vorstellen können. Im Zuge der Neuorganisation des Programms Mistral habe eine neue Crew jetzt noch einmal die gesamte installierte Flotte genau angesehen. Dabei seien bei jüngeren Anlagen weitere Anomalitäten gefunden worden, etwa bei Lägern und Rotorblättern. Es handele sich gleichwohl um wenige Einzelfälle, so Eickholt, die angesichts der installierten Basis von tausenden Windkraftanlagen und Garantieverträgen über teils 20 Jahre aber mit statistischen Modellen hochgerechnet würden.

Bruch sprach von der "substanziertesten Analyse der Bestandsflotte", die es bisher gegeben habe. Da sie noch nicht abgeschlossen ist, will Siemens Energy den Kapitalmarkt über die Konsequenzen auch für das Ergebnis bei Vorlage der Drittquartalszahlen Anfang August informieren. Eickholt geht davon aus, dass die Kosten über Jahre anfallen werden und dass der Austausch mancher Komponenten mit Kampagnen erledigt werden könne. In der Regel werde es möglich sein, die Anlagen vor Ort zu reparieren. Gamesa will für die Kosten wo es geht auch die Lieferanten von Komponenten in Anspruch nehmen.

Probleme hat Siemens Gamesa auch mit dem Aufbau zusätzlicher Kapazitäten im boomenden Offshore-Geschäft für Windparks auf dem Meer. Zum Teil könnten Hallen nicht im geplanten Zeitrahmen hochgezogen werden, dann fehlten Komponenten wie Kräne. Bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter mache sich der Arbeitskräftemangel bemerkbar. Das Unternehmen will die Produktion von Offshore-Komponenten um 30 Prozent hochschrauben.

