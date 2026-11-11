Siemens Energy strebt 2030 für Windsparte 8-10 Prozent Marge an

11.11.26 08:04 Uhr

DOW JONES--Im Zuge des neuen Konzernmargenziels von Siemens Energy für das Geschäftsjahr 2030 soll die Windturbinensparte eine Verbesserung ihrer Marge bis auf 8 bis 10 Prozent schaffen. Das geht aus einer Präsentation des Energietechnikkonzerns für Analysten hervor. Siemens Gamesa hat im abgelaufenen Geschäftsjahr nach einer Sanierung gerade den Breakeven erreicht, 2030 soll das Geschäft rund 1 Milliarde Euro Gewinn abwerfen. Im laufenden Geschäftsjahr dürfte sich diese Situation stabilisieren, hier wird mit einer bereinigten Marge zwischen 0 und 2 Prozent geplant.

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Auch den anderen Konzerngeschäften wurden neue Zielmarken gesetzt. Gas Services soll im Geschäftsjahr 2030 mit einer Verdreifachung des Gewinns eine bereinigte Marge zwischen 25 bis 27 Prozent erreichen, Grid Technologies mit dem zweieinhalbfachen des Gewinns 24 bis 26 Prozent Marge und Transformation of Industries 14 bis 16 Prozent Marge.

Konzernweit peilt Siemens Energy wie zuvor bekannt gegeben eine bereinigte Ergebnismarge in der Größenordnung von 20 bis 22 Prozent an. Getragen werden soll die Verbesserung vor allem von margenstärkerem Geschäft und operativer Exzellenz sowie Kostenkontrolle.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

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November 11, 2026 02:05 ET (07:05 GMT)