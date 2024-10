Siemens Energy zahlt 104 Mio Dollar für Vergleich in Compliance-Fall

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Energy hat sich in einem fünf Jahre alten Compliance-Fall in den USA mit dem Justizministerium auf Zahlung von 104 Millionen US-Dollar geeinigt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft für den Eastern District of Virginia hervor. Siemens hatte 2019 bei einem Kraftwerksauftrag des Versorgers Dominion mit einem günstigen Preis sowohl General Electric und Mitsubishi Heavy Industries aus dem Rennen geworfen, weil Siemens-Mitarbeiter an die vertraulichen Angebotsunterlagen der Wettbewerber gelangt waren.

Siemens Energy erklärte man habe das Fehlverhalten aus dem Jahr 2019 im Jahr 2020 "selbst aufgedeckt und den Vorfall freiwillig dem Kunden und zwei Wettbewerbern gemeldet". Den jetzigen Vergleich muss das Gericht noch genehmigen. Das soll am 5. Dezember geschehen. Drei der insgesamt vier involvierten Mitarbeiter von Siemens und Dominion sind bereits zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden.

Mit den betroffenen Unternehmen hatte sich Siemens Energy bereits 2021 geeinigt, obwohl der Kraftwerksbau nicht umgesetzt wurde.

Laut Berenberg ist mindestens die Hälfte der fälligen Vergleichssumme bei Siemens Energy durch eine Rückstellung abgedeckt. Die Aktie von Siemens Energy wird mit einem Abschlag von 0,15 Prozent gehandelt.

October 01, 2024 08:02 ET (12:02 GMT)