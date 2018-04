Silber: Stimmung der Großspekulanten im Keller

Anzeige Gold kaufen Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. zum Shop

Zugleich war bei dem am Freitagabend veröffentlichten Update mit Blick auf das allgemeine Interesse bei der Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) ein kräftiger Anstieg von 219.518 auf 232.682 Futures (+6,0 Prozent) registriert worden. Die kumulierte Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) großer und kleiner Terminspekulanten musste hingegen einen regelrechten Einbruch von 7.352 auf 2.637 Futures (-64,1 Prozent) hinnehmen. Dies war vor allem auf den gestiegenen Pessimismus der Großspekulanten (Non-Commercials) zurückzuführen. Weil sie ihre Short-Position mit 8.500 Kontrakte stärker aufgestockt haben als ihre Long-Seite (5.200 Futures) hat sich deren Netto-Short-Position (pessimistische Markterwartung) von minus 13.700 auf minus 17.000 Futures ausgedehnt, während bei Kleinspekulanten (Non-Reportables) eine von 21.000 auf 19.600 Kontrakte (-6,7 Prozent) reduzierte Netto-Long-Position zu Buche schlug. Fazit: Die Laune der Großspekulanten war seit über 20 Jahren noch niemals so negativ wie derzeit, was fast schon wieder Hoffnung macht.Am Montagmorgen zeigte sich der Silberpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.20 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Silber (Mai) um 0,028 auf 16,39 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Freundlich zum Wochenstart

Der am Freitagabend veröffentlichte Wochenbericht der im Ölsektor tätigen US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes über die nordamerikanischen Bohraktivitäten wies eine uneinheitliche Tendenz aus. Während im Vergleich zur Vorwoche in Kanada, Mexiko und in den USA die Gesamtzahl der Bohranlagen von 1.127 auf 1.114 gesunken war, kam es in den USA zu einem markanten Zuwachs von 993 auf 1.003 Bohrlöcher, wobei sich die dortige Zahl der Öl-Bohranlagen von 797 auf 808 erhöht hat. Trotz der jüngsten Trump-Drohungen weiterer Strafzölle gegen China herrscht an den Ölmärkten aktuelle eine leichte Erholungstendenz.

Bildquellen: Julian Mezger, Pete Saloutos / Shutterstock.com, Olaf Speier / Shutterstock.com, Julian Mezger für Finanzen Verlag

Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 7.20 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future (Mai) um 0,27 auf 62,33 Dollar, während sein Pendant auf Brent (Juni) um 0,33 auf 67,44 Dollar anzog.