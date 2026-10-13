Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagabend um die Kurse der Rohstoffe

Gold, Öl & Co. aktuell

13.10.26 20:43 Uhr

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Der Goldpreis ist am Abend gesunken. So verlor der Goldpreis um 20:40 Uhr -0,30 Prozent auf 4.159,09 US-Dollar. Gestern lag der Preis bei 4.171,69 US-Dollar.

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Derweil notiert der Silberpreis bei 59,27 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (60,34 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,77 Prozent.

Nach 1.689,50 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Dienstagabend um -1,18 Prozent auf 1.669,50 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -1,39 Prozent auf 1.131,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Palladiumpreis noch bei 1.147,00 US-Dollar.

Daneben wertet der Ölpreis (Brent) um 20:31 Uhr ab. Es geht -0,98 Prozent auf 105,60 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 106,65 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Aufwind. Um 20:41 Uhr zieht der Ölpreis (WTI) um 0,43 Prozent auf 94,14 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 93,74 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Baumwolle um -0,11 Prozent auf 0,81 US-Dollar. Gestern stand der Baumwolle noch bei 0,81 US-Dollar.

Nach 4,10 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Dienstagabend um 0,73 Prozent auf 4,13 US-Dollar gestiegen.

Daneben verstärkt sich der Kaffeepreis um 0,72 Prozent auf 2,93 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,91 US-Dollar.

Derweil notiert der Lebendrindpreis bei 2,25 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,25 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,04 Prozent.

Indessen reduziert sich der Maispreis um -0,05 Prozent auf 4,83 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,83 US-Dollar.

Nach 3,43 US-Dollar am Vortag ist der Mastrindpreis am Dienstagabend um -0,25 Prozent auf 3,43 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Orangensaftpreis bei 1,42 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -6,31 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,51 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Sojabohnenpreis um -0,39 Prozent auf 12,83 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenpreis bei 12,88 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (375,60 US-Dollar) geht es um -1,46 Prozent auf 370,10 US-Dollar nach unten.

Währenddessen verliert der Sojabohnenölpreis um -0,92 Prozent auf 0,68 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenölpreis noch bei 0,68 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Zuckerpreis um 1,25 Prozent auf 0,21 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,21 US-Dollar.

Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,29 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,17 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 4,01 Prozent.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Mageres Schwein Preis kaum. Am Dienstagabend lag der Mageres Schwein Preis bei 0,76 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,76 US-Dollar.

Nach 14,96 US-Dollar am Vortag ist der Milchpreis am Dienstagabend um 0,53 Prozent auf 15,04 US-Dollar gestiegen.

Daneben verstärkt sich der Heizölpreis um 4,45 Prozent auf 130,24 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 124,69 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Reispreis Zugewinne in Höhe von 1,47 Prozent auf 17,21 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Reispreis bei 16,96 US-Dollar.

Mit dem Holzpreis geht es indes nordwärts. Der Holzpreis gewinnt 0,83 Prozent auf 544,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 539,50 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - TTF Zugewinne in Höhe von 3,93 Prozent auf 87,62 Euro. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - TTF bei 84,30 Euro.

Redaktion finanzen.net