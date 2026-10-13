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Gold, Öl & Co. aktuell

Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagabend um die Kurse der Rohstoffe

Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagabend um die Kurse der Rohstoffe

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,057.06 USD -12.79 USD -0.42 %
News
Baumwolle
0.81 USD 0.00 USD -0.11 %
News
Bleipreis
1,841.90 USD -3.95 USD -0.21 %
News
Dieselpreis Benzin
2.27 EUR -0.01 EUR -0.44 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
152.50 EUR 2.50 EUR 1.67 %
News
Erdgaspreis - TTF
87.62 EUR 3.32 EUR 3.93 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.31 USD 0.15 USD 4.64 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,163.55 USD -8.14 USD -0.2 %
News
Haferpreis
4.13 USD 0.03 USD 0.73 %
News
Heizölpreis
130.77 USD 6.08 USD 4.87 %
News
Holzpreis
543.50 USD 4.00 USD 0.74 %
News
Kaffeepreis
2.93 USD 0.02 USD 0.72 %
News
Kakaopreis
4,292.00 GBP 13.00 GBP 0.3 %
News
Kohlepreis
145.80 USD 1.00 USD 0.69 %
News
Kupferpreis
14,821.35 USD 132.70 USD 0.9 %
News
Lebendrindpreis
2.25 USD 0.00 USD -0.04 %
News
Mageres Schwein Preis
0.76 USD 0.00 USD 0 %
News
Maispreis
4.83 USD 0.00 USD -0.05 %
News
Mastrindpreis
3.43 USD -0.01 USD -0.25 %
News
Milchpreis
15.03 USD 0.07 USD 0.47 %
News
Naphthapreis (European)
914.79 USD 11.30 USD 1.25 %
News
Nickelpreis
15,509.00 USD -30.00 USD -0.19 %
News
Ölpreis (Brent)
105.72 USD -0.93 USD -0.87 %
News
Ölpreis (WTI)
94.24 USD 0.50 USD 0.53 %
News
Orangensaftpreis
1.42 USD -0.10 USD -6.31 %
News
Palladiumpreis
1,132.00 USD -15.00 USD -1.31 %
News
Palmölpreis
4,398.00 MYR -33.00 MYR -0.74 %
News
Platinpreis
1,669.50 USD -20.00 USD -1.18 %
News
Rapspreis
518.00 EUR 11.75 EUR 2.32 %
News
Reispreis
17.21 USD 0.25 USD 1.47 %
News
Silberpreis
59.28 USD -1.06 USD -1.76 %
News
Sojabohnenmehlpreis
370.10 USD -5.50 USD -1.46 %
News
Sojabohnenölpreis
0.68 USD -0.01 USD -0.92 %
News
Sojabohnenpreis
12.83 USD -0.05 USD -0.39 %
News
Super Benzin
2.16 EUR 0.00 EUR -0.14 %
News
Weizenpreis
243.25 EUR 0.00 EUR 0 %
News
Zinkpreis
3,810.65 USD -28.85 USD -0.75 %
News
Zinnpreis
52,874.00 USD -125.00 USD -0.24 %
News
Zuckerpreis
0.21 USD 0.00 USD 1.25 %
News

Der Goldpreis ist am Abend gesunken. So verlor der Goldpreis um 20:40 Uhr -0,30 Prozent auf 4.159,09 US-Dollar. Gestern lag der Preis bei 4.171,69 US-Dollar.

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Derweil notiert der Silberpreis bei 59,27 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (60,34 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,77 Prozent.

Nach 1.689,50 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Dienstagabend um -1,18 Prozent auf 1.669,50 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -1,39 Prozent auf 1.131,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Palladiumpreis noch bei 1.147,00 US-Dollar.

Daneben wertet der Ölpreis (Brent) um 20:31 Uhr ab. Es geht -0,98 Prozent auf 105,60 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 106,65 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Aufwind. Um 20:41 Uhr zieht der Ölpreis (WTI) um 0,43 Prozent auf 94,14 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 93,74 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Baumwolle um -0,11 Prozent auf 0,81 US-Dollar. Gestern stand der Baumwolle noch bei 0,81 US-Dollar.

Nach 4,10 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Dienstagabend um 0,73 Prozent auf 4,13 US-Dollar gestiegen.

Daneben verstärkt sich der Kaffeepreis um 0,72 Prozent auf 2,93 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,91 US-Dollar.

Derweil notiert der Lebendrindpreis bei 2,25 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,25 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,04 Prozent.

Indessen reduziert sich der Maispreis um -0,05 Prozent auf 4,83 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,83 US-Dollar.

Nach 3,43 US-Dollar am Vortag ist der Mastrindpreis am Dienstagabend um -0,25 Prozent auf 3,43 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Orangensaftpreis bei 1,42 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -6,31 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,51 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Sojabohnenpreis um -0,39 Prozent auf 12,83 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenpreis bei 12,88 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (375,60 US-Dollar) geht es um -1,46 Prozent auf 370,10 US-Dollar nach unten.

Währenddessen verliert der Sojabohnenölpreis um -0,92 Prozent auf 0,68 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenölpreis noch bei 0,68 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Zuckerpreis um 1,25 Prozent auf 0,21 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,21 US-Dollar.

Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,29 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,17 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 4,01 Prozent.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Mageres Schwein Preis kaum. Am Dienstagabend lag der Mageres Schwein Preis bei 0,76 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,76 US-Dollar.

Nach 14,96 US-Dollar am Vortag ist der Milchpreis am Dienstagabend um 0,53 Prozent auf 15,04 US-Dollar gestiegen.

Daneben verstärkt sich der Heizölpreis um 4,45 Prozent auf 130,24 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 124,69 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Reispreis Zugewinne in Höhe von 1,47 Prozent auf 17,21 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Reispreis bei 16,96 US-Dollar.

Mit dem Holzpreis geht es indes nordwärts. Der Holzpreis gewinnt 0,83 Prozent auf 544,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 539,50 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - TTF Zugewinne in Höhe von 3,93 Prozent auf 87,62 Euro. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - TTF bei 84,30 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: aslysun / Shutterstock.com

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