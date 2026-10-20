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Rohstoff-Marktbericht

Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagabend um die Kurse der Rohstoffe

Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagabend um die Kurse der Rohstoffe

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,019.60 USD 7.75 USD 0.26 %
News
Baumwolle
0.81 USD 0.01 USD 0.94 %
News
Bleipreis
1,855.70 USD 2.85 USD 0.15 %
News
Dieselpreis Benzin
2.27 EUR 0.00 EUR -0.18 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
156.10 EUR 0.00 EUR 0 %
News
Erdgaspreis - TTF
87.04 EUR -1.71 EUR -1.93 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.00 USD -0.06 USD -1.8 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,122.31 USD -18.83 USD -0.45 %
News
Haferpreis
3.86 USD -0.04 USD -0.9 %
News
Heizölpreis
129.97 USD 0.00 USD 0 %
News
Holzpreis
524.50 USD 2.00 USD 0.38 %
News
Kaffeepreis
3.11 USD -0.04 USD -1.39 %
News
Kakaopreis
4,300.00 GBP 47.00 GBP 1.11 %
News
Kohlepreis
147.10 USD 0.00 USD 0 %
News
Kupferpreis
14,495.35 USD -99.15 USD -0.68 %
News
Lebendrindpreis
2.29 USD 0.02 USD 0.84 %
News
Mageres Schwein Preis
0.67 USD 0.01 USD 1.21 %
News
Maispreis
4.62 USD -0.06 USD -1.18 %
News
Mastrindpreis
3.46 USD 0.01 USD 0.39 %
News
Milchpreis
15.36 USD 0.02 USD 0.13 %
News
Naphthapreis (European)
914.42 USD -5.49 USD -0.6 %
News
Nickelpreis
15,269.00 USD 100.50 USD 0.66 %
News
Ölpreis (Brent)
109.14 USD -0.41 USD -0.37 %
News
Ölpreis (WTI)
98.04 USD -5.62 USD -5.42 %
News
Orangensaftpreis
1.44 USD -0.02 USD -1.1 %
News
Palladiumpreis
1,103.50 USD -20.00 USD -1.78 %
News
Palmölpreis
4,594.00 MYR 80.00 MYR 1.77 %
News
Platinpreis
1,654.50 USD 10.50 USD 0.64 %
News
Rapspreis
494.25 EUR -6.50 EUR -1.3 %
News
Reispreis
17.19 USD 0.05 USD 0.26 %
News
Silberpreis
57.81 USD 0.70 USD 1.23 %
News
Sojabohnenmehlpreis
348.30 USD -6.50 USD -1.83 %
News
Sojabohnenölpreis
0.67 USD 0.00 USD 0.03 %
News
Sojabohnenpreis
12.48 USD -0.06 USD -0.48 %
News
Super Benzin
2.12 EUR 0.00 EUR 0.09 %
News
Weizenpreis
243.50 EUR -0.50 EUR -0.2 %
News
Zinkpreis
3,775.35 USD 36.85 USD 0.99 %
News
Zinnpreis
51,041.50 USD 365.50 USD 0.72 %
News
Zuckerpreis
0.21 USD 0.00 USD -0.24 %
News

Der Goldpreis ist am Abend gesunken. So verlor der Goldpreis um 20:40 Uhr -0,45 Prozent auf 4.122,65 US-Dollar. Gestern lag der Preis bei 4.141,14 US-Dollar.

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Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (57,11 US-Dollar) geht es um 1,24 Prozent auf 57,82 US-Dollar nach oben.

Zudem gewinnt der Platinpreis am Dienstagabend hinzu. Um 0,73 Prozent auf 1.656,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Platinpreis bei 1.644,00 US-Dollar.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.105,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.123,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,60 Prozent.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Sinkflug. Um 20:31 Uhr gibt der Ölpreis (Brent) um -0,79 Prozent auf 108,68 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 109,55 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Ölpreis (WTI) um -5,60 Prozent auf 97,86 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (WTI) noch bei 103,66 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Baumwolle um 0,94 Prozent auf 0,81 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,80 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Haferpreis um -0,90 Prozent auf 3,86 US-Dollar. Gestern stand der Haferpreis noch bei 3,89 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Sinkflug. Um 19:30 Uhr gibt der Kaffeepreis um -1,39 Prozent auf 3,11 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,16 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gewinnt der Lebendrindpreis hinzu. Für den Lebendrindpreis geht es nach 2,28 US-Dollar am Vortag auf 2,29 US-Dollar nach oben (+0,84Prozent).

Indessen reduziert sich der Maispreis um -1,18 Prozent auf 4,62 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,67 US-Dollar.

Nach 3,44 US-Dollar am Vortag ist der Mastrindpreis am Dienstagabend um 0,39 Prozent auf 3,46 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen verliert der Orangensaftpreis um -1,10 Prozent auf 1,44 US-Dollar. Gestern stand der Orangensaftpreis noch bei 1,46 US-Dollar.

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 12,48 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (12,54 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,48 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (354,80 US-Dollar) geht es um -1,83 Prozent auf 348,30 US-Dollar nach unten.

Indes gewinnt der Sojabohnenölpreis hinzu. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,67 US-Dollar am Vortag auf 0,67 US-Dollar nach oben (+0,03Prozent).

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,21 US-Dollar) geht es um -0,24 Prozent auf 0,21 US-Dollar nach unten.

Inzwischen fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,73 Prozent auf 3,01 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,06 US-Dollar.

Derweil notiert der Mageres Schwein Preis bei 0,67 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,66 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,21 Prozent.

Derweil geht es für den Milchpreis bergauf. Der Milchpreis steigt 0,20 Prozent auf 15,37 US-Dollar, nach 15,34 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 0,41 Prozent auf 130,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 129,97 US-Dollar.

Zudem steigt der Reispreis. Um 0,26 Prozent verstärkt sich der Reispreis um 20:20 Uhr auf 17,19 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 17,14 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Holzpreis nordwärts. Um 20:28 Uhr steht ein Plus von 0,67 Prozent auf 526,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Holzpreis-Kurs noch bei 522,50 US-Dollar.

Daneben sinkt der Erdgaspreis - TTF um -1,93 Prozent auf 87,04 Euro. Am Tag zuvor stand der Preis bei 88,75 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

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