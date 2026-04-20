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Gold, Öl & Co.

Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagmittag um die Kurse der Rohstoffe

21.04.26 13:17 Uhr
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagmittag um die Kurse der Rohstoffe | finanzen.net

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.542,05 USD -55,07 USD -1,53%
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Baumwolle
0,77 USD USD -0,35%
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Bleipreis
1.932,40 USD -16,20 USD -0,83%
News
Dieselpreis Benzin
2,13 EUR -0,01 EUR -0,33%
News
EEX Strompreis Phelix DE
93,55 EUR 0,55 EUR 0,59%
News
Erdgaspreis - TTF
40,53 EUR 1,23 EUR 3,12%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,67 USD -0,02 USD -0,74%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.787,06 USD -33,78 USD -0,70%
News
Haferpreis
3,22 USD -0,01 USD -0,15%
News
Heizölpreis
94,05 USD 0,53 USD 0,56%
News
Holzpreis
585,50 USD USD
News
Kaffeepreis
2,88 USD -0,04 USD -1,47%
News
Kakaopreis
2.437,00 GBP -31,00 GBP -1,26%
News
Kohlepreis
101,25 USD -0,15 USD -0,15%
News
Kupferpreis
13.163,00 USD 14,15 USD 0,11%
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Lebendrindpreis
2,50 USD USD -0,14%
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Mageres Schwein Preis
0,94 USD 0,01 USD 0,88%
News
Maispreis
4,52 USD USD
News
Mastrindpreis
3,69 USD -0,02 USD -0,66%
News
Milchpreis
16,86 USD 0,01 USD 0,06%
News
Naphthapreis (European)
894,79 USD 20,36 USD 2,33%
News
Nickelpreis
17.971,00 USD -393,00 USD -2,14%
News
Ölpreis (Brent)
95,09 USD 1,29 USD 1,38%
News
Ölpreis (WTI)
87,27 USD -2,34 USD -2,61%
News
Orangensaftpreis
1,74 USD -0,12 USD -6,26%
News
Palladiumpreis
1.558,50 USD 1,50 USD 0,10%
News
Palmölpreis
4.455,00 MYR 70,00 MYR 1,60%
News
Platinpreis
2.071,00 USD -6,00 USD -0,29%
News
Rapspreis
508,00 EUR 2,50 EUR 0,49%
News
Reispreis
11,07 USD 0,04 USD 0,32%
News
Silberpreis
78,86 USD -1,07 USD -1,34%
News
Sojabohnenmehlpreis
325,00 USD -0,10 USD -0,03%
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Sojabohnenölpreis
0,70 USD 0,01 USD 0,82%
News
Sojabohnenpreis
11,72 USD 0,06 USD 0,51%
News
Super Benzin
2,05 EUR -0,00 EUR -0,05%
News
Weizenpreis
194,00 EUR 1,50 EUR 0,78%
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Zinkpreis
3.429,35 USD -9,00 USD -0,26%
News
Zinnpreis
50.224,00 USD 575,00 USD 1,16%
News
Zuckerpreis
0,13 USD USD -0,59%
News

Der Goldpreis zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 13:13 Uhr fiel der Goldpreis -0,82 Prozent auf 4.781,19 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.820,84 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Silberpreis um -1,50 Prozent auf 78,73 US-Dollar. Gestern stand der Silberpreis noch bei 79,93 US-Dollar.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 2.065,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,58 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.077,00 US-Dollar).

Zudem fällt der Palladiumpreis. Um -0,03 Prozent reduziert sich der Palladiumpreis um 13:12 Uhr auf 1.556,50 US-Dollar, nachdem der Palladiumpreis am Vortag noch bei 1.557,00 US-Dollar lag.

Nach 93,80 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Dienstagmittag um 0,86 Prozent auf 94,61 US-Dollar gestiegen.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 13:14 Uhr ab. Es geht -2,39 Prozent auf 87,47 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 89,61 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Baumwolle südwärts. Der Baumwolle sinkt -0,26 Prozent auf 0,77 US-Dollar, nach 0,78 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Haferpreis mit Verlusten. Um 11:36 Uhr notiert der Haferpreis -0,15 Prozent niedriger bei 3,22 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,23 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Kaffeepreis um -1,27 Prozent auf 2,89 US-Dollar. Gestern stand der Kaffeepreis noch bei 2,92 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Kakaopreis im Sinkflug. Um 13:01 Uhr gibt der Kakaopreis um -1,30 Prozent auf 2.436,00 Britische Pfund ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2.468,00 Britische Pfund gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Abschläge in Höhe von -0,06 Prozent auf 4,52 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,52 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 11,72 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,51 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,66 US-Dollar).

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenmehlpreis gewinnt 0,06 Prozent auf 325,30 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 325,10 US-Dollar an der Tafel standen.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenölpreis gewinnt 0,70 Prozent auf 0,70 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,70 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen reduziert sich der Zuckerpreis um -0,67 Prozent auf 0,13 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,13 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,48 Prozent auf 2,68 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 2,69 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Heizölpreis Gewinne verbuchen. Um 13:11 Uhr steigt der Heizölpreis um 0,56 Prozent auf 94,05 US-Dollar. Am Vortag standen noch 93,52 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Holzpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 585,50 US-Dollar lag, wird der Holzpreis um 13:00 Uhr auf 585,50 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com

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