Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagmittag um die Kurse der Rohstoffe

Gold, Öl & Co.

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Der Goldpreis zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 13:13 Uhr fiel der Goldpreis -0,82 Prozent auf 4.781,19 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.820,84 US-Dollar.

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Währenddessen verliert der Silberpreis um -1,50 Prozent auf 78,73 US-Dollar. Gestern stand der Silberpreis noch bei 79,93 US-Dollar.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 2.065,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,58 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.077,00 US-Dollar).

Zudem fällt der Palladiumpreis. Um -0,03 Prozent reduziert sich der Palladiumpreis um 13:12 Uhr auf 1.556,50 US-Dollar, nachdem der Palladiumpreis am Vortag noch bei 1.557,00 US-Dollar lag.

Nach 93,80 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Dienstagmittag um 0,86 Prozent auf 94,61 US-Dollar gestiegen.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 13:14 Uhr ab. Es geht -2,39 Prozent auf 87,47 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 89,61 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Baumwolle südwärts. Der Baumwolle sinkt -0,26 Prozent auf 0,77 US-Dollar, nach 0,78 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Haferpreis mit Verlusten. Um 11:36 Uhr notiert der Haferpreis -0,15 Prozent niedriger bei 3,22 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,23 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Kaffeepreis um -1,27 Prozent auf 2,89 US-Dollar. Gestern stand der Kaffeepreis noch bei 2,92 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Kakaopreis im Sinkflug. Um 13:01 Uhr gibt der Kakaopreis um -1,30 Prozent auf 2.436,00 Britische Pfund ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2.468,00 Britische Pfund gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Abschläge in Höhe von -0,06 Prozent auf 4,52 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,52 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 11,72 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,51 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,66 US-Dollar).

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenmehlpreis gewinnt 0,06 Prozent auf 325,30 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 325,10 US-Dollar an der Tafel standen.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenölpreis gewinnt 0,70 Prozent auf 0,70 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,70 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen reduziert sich der Zuckerpreis um -0,67 Prozent auf 0,13 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,13 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,48 Prozent auf 2,68 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 2,69 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Heizölpreis Gewinne verbuchen. Um 13:11 Uhr steigt der Heizölpreis um 0,56 Prozent auf 94,05 US-Dollar. Am Vortag standen noch 93,52 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Holzpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 585,50 US-Dollar lag, wird der Holzpreis um 13:00 Uhr auf 585,50 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net