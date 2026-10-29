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Gold, Öl & Co. aktuell

Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Donnerstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe

Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Donnerstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,084.00 USD -1.14 USD -0.04 %
News
Baumwolle
0.78 USD 0.00 USD 0.13 %
News
Bleipreis
1,909.90 USD 10.05 USD 0.53 %
News
Dieselpreis Benzin
2.30 EUR 0.00 EUR -0.13 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
168.80 EUR 4.05 EUR 2.46 %
News
Erdgaspreis - TTF
102.30 EUR 4.75 EUR 4.87 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.07 USD 0.25 USD 8.95 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,032.25 USD -21.43 USD -0.53 %
News
Haferpreis
3.46 USD -0.02 USD -0.43 %
News
Heizölpreis
124.16 USD -3.17 USD -2.49 %
News
Holzpreis
515.50 USD 8.00 USD 1.58 %
News
Kaffeepreis
2.87 USD -0.07 USD -2.38 %
News
Kakaopreis
4,167.00 GBP -83.00 GBP -1.95 %
News
Kohlepreis
145.70 USD -0.15 USD -0.1 %
News
Kupferpreis
14,644.15 USD 19.25 USD 0.13 %
News
Lebendrindpreis
2.27 USD -0.03 USD -1.14 %
News
Mageres Schwein Preis
0.59 USD -0.03 USD -5.52 %
News
Maispreis
4.52 USD 0.00 USD 0.06 %
News
Mastrindpreis
3.51 USD -0.01 USD -0.39 %
News
Milchpreis
15.20 USD -0.03 USD -0.2 %
News
Naphthapreis (European)
925.03 USD 2.73 USD 0.3 %
News
Nickelpreis
15,579.00 USD 145.00 USD 0.94 %
News
Ölpreis (Brent)
113.43 USD -1.89 USD -1.64 %
News
Ölpreis (WTI)
101.19 USD -1.59 USD -1.55 %
News
Orangensaftpreis
1.39 USD 0.00 USD 0.18 %
News
Palladiumpreis
1,003.50 USD -12.00 USD -1.18 %
News
Palmölpreis
4,454.00 MYR -9.00 MYR -0.2 %
News
Platinpreis
1,505.50 USD -33.50 USD -2.18 %
News
Rapspreis
528.25 EUR 17.25 EUR 3.38 %
News
Reispreis
17.40 USD 0.01 USD 0.03 %
News
Silberpreis
52.78 USD -1.05 USD -1.95 %
News
Sojabohnenmehlpreis
334.60 USD -1.10 USD -0.33 %
News
Sojabohnenölpreis
0.65 USD -0.01 USD -1.3 %
News
Sojabohnenpreis
12.17 USD -0.07 USD -0.59 %
News
Super Benzin
2.09 EUR -0.01 EUR -0.67 %
News
Weizenpreis
226.75 EUR -1.75 EUR -0.77 %
News
Zinkpreis
3,959.90 USD 33.05 USD 0.84 %
News
Zinnpreis
51,698.50 USD 448.50 USD 0.88 %
News
Zuckerpreis
0.19 USD 0.00 USD 0.31 %
News

Der Goldpreis ist am Vormittag gesunken. So verlor der Goldpreis um 10:10 Uhr -0,47 Prozent auf 4.034,45 US-Dollar. Gestern lag der Preis bei 4.053,68 US-Dollar.

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Derweil notiert der Silberpreis bei 52,93 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (53,83 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,67 Prozent.

Nach 1.539,00 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Donnerstagvormittag um -2,05 Prozent auf 1.507,50 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -0,74 Prozent auf 1.008,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Palladiumpreis noch bei 1.015,50 US-Dollar.

Daneben wertet der Ölpreis (Brent) um 10:00 Uhr ab. Es geht -1,27 Prozent auf 113,85 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 115,32 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Sinkflug. Um 10:11 Uhr gibt der Ölpreis (WTI) um -1,99 Prozent auf 100,73 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 102,78 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Baumwolle um -0,09 Prozent auf 0,78 US-Dollar. Gestern stand der Baumwolle noch bei 0,78 US-Dollar.

Nach 3,48 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Donnerstagvormittag um -0,43 Prozent auf 3,46 US-Dollar gesunken.

Daneben verstärkt sich der Maispreis um 0,06 Prozent auf 4,52 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,52 US-Dollar.

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 12,17 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (12,25 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,59 Prozent.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,36 Prozent auf 334,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 335,70 US-Dollar.

Nach 0,66 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Donnerstagvormittag um -1,21 Prozent auf 0,65 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,19 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,21 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,19 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 8,41 Prozent auf 3,05 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,82 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (127,33 US-Dollar) geht es um -2,49 Prozent auf 124,16 US-Dollar nach unten.

Währenddessen verliert der Kohlepreis um -0,03 Prozent auf 145,80 US-Dollar. Gestern stand der Kohlepreis noch bei 145,85 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com

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