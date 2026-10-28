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Rohstoff-Marktbericht

Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittwochabend um die Kurse der Rohstoffe

Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittwochabend um die Kurse der Rohstoffe

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,085.14 USD 59.14 USD 1.95 %
News
Baumwolle
0.78 USD 0.00 USD 0.12 %
News
Bleipreis
1,899.85 USD 1.00 USD 0.05 %
News
Dieselpreis Benzin
2.30 EUR 0.00 EUR 0.17 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
164.75 EUR -2.25 EUR -1.35 %
News
Erdgaspreis - TTF
102.30 EUR 4.75 EUR 4.87 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.82 USD 0.12 USD 4.45 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,061.07 USD -2.71 USD -0.07 %
News
Haferpreis
3.49 USD -0.06 USD -1.55 %
News
Heizölpreis
127.07 USD 0.79 USD 0.63 %
News
Holzpreis
509.50 USD 2.00 USD 0.39 %
News
Kaffeepreis
2.87 USD -0.07 USD -2.38 %
News
Kakaopreis
4,167.00 GBP -83.00 GBP -1.95 %
News
Kohlepreis
145.75 USD -0.50 USD -0.34 %
News
Kupferpreis
14,624.90 USD 126.05 USD 0.87 %
News
Lebendrindpreis
2.27 USD -0.03 USD -1.39 %
News
Mageres Schwein Preis
0.59 USD -0.03 USD -5.12 %
News
Maispreis
4.51 USD 0.03 USD 0.56 %
News
Mastrindpreis
3.52 USD -0.01 USD -0.36 %
News
Milchpreis
15.21 USD -0.03 USD -0.2 %
News
Naphthapreis (European)
922.30 USD -2.12 USD -0.23 %
News
Nickelpreis
15,434.00 USD -100.00 USD -0.64 %
News
Ölpreis (Brent)
115.40 USD 1.52 USD 1.33 %
News
Ölpreis (WTI)
102.58 USD 2.68 USD 2.68 %
News
Orangensaftpreis
1.39 USD 0.00 USD 0.18 %
News
Palladiumpreis
1,015.00 USD -22.00 USD -2.12 %
News
Palmölpreis
4,454.00 MYR -9.00 MYR -0.2 %
News
Platinpreis
1,540.50 USD -3.00 USD -0.19 %
News
Rapspreis
511.00 EUR -14.50 EUR -2.76 %
News
Reispreis
17.45 USD 0.16 USD 0.9 %
News
Silberpreis
53.90 USD -0.57 USD -1.05 %
News
Sojabohnenmehlpreis
335.10 USD 0.50 USD 0.15 %
News
Sojabohnenölpreis
0.66 USD -0.01 USD -1.75 %
News
Sojabohnenpreis
12.23 USD -0.06 USD -0.49 %
News
Super Benzin
2.10 EUR -0.01 EUR -0.57 %
News
Weizenpreis
228.50 EUR 2.25 EUR 0.99 %
News
Zinkpreis
3,926.85 USD 28.00 USD 0.72 %
News
Zinnpreis
51,250.00 USD 349.00 USD 0.69 %
News
Zuckerpreis
0.19 USD 0.00 USD 0.73 %
News

Der Goldpreis ist am Abend gesunken. So verlor der Goldpreis um 20:40 Uhr -0,28 Prozent auf 4.052,38 US-Dollar. Gestern lag der Preis bei 4.063,78 US-Dollar.

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Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (54,47 US-Dollar) geht es um -1,40 Prozent auf 53,71 US-Dollar nach unten.

Zudem gibt der Platinpreis am Mittwochabend nach. Um -0,52 Prozent auf 1.535,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Platinpreis bei 1.543,50 US-Dollar.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.014,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.037,00 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,22 Prozent.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 20:30 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 1,27 Prozent auf 115,33 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 113,88 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der Ölpreis (WTI) um 2,85 Prozent auf 102,75 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (WTI) noch 99,90 US-Dollar wert.

Daneben verstärkt sich der Baumwolle um 0,12 Prozent auf 0,78 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,78 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Haferpreis um -1,55 Prozent auf 3,49 US-Dollar. Gestern stand der Haferpreis noch bei 3,54 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Lebendrindpreis im Sinkflug. Um 19:02 Uhr gibt der Lebendrindpreis um -1,39 Prozent auf 2,27 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,30 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gewinnt der Maispreis hinzu. Für den Maispreis geht es nach 4,49 US-Dollar am Vortag auf 4,51 US-Dollar nach oben (+0,56Prozent).

Indessen reduziert sich der Mastrindpreis um -0,36 Prozent auf 3,52 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,53 US-Dollar.

Nach 1,38 US-Dollar am Vortag ist der Orangensaftpreis am Mittwochabend um 0,18 Prozent auf 1,39 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen verliert der Sojabohnenpreis um -0,49 Prozent auf 12,23 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenpreis noch bei 12,29 US-Dollar.

Derweil notiert der Sojabohnenmehlpreis bei 335,10 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (334,60 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,15 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,67 US-Dollar) geht es um -1,75 Prozent auf 0,66 US-Dollar nach unten.

Indes gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas hinzu. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 2,70 US-Dollar am Vortag auf 2,82 US-Dollar nach oben (+4,45Prozent).

Währenddessen zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,62 US-Dollar) geht es um -5,12 Prozent auf 0,59 US-Dollar nach unten.

Inzwischen fällt der Milchpreis um -0,20 Prozent auf 15,21 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Milchpreis bei 15,24 US-Dollar.

Derweil notiert der Heizölpreis bei 127,33 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (126,27 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,84 Prozent.

Derweil geht es für den Reispreis bergauf. Der Reispreis steigt 0,90 Prozent auf 17,45 US-Dollar, nach 17,30 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für den Holzpreis nordwärts. Um 19:37 Uhr steht ein Plus von 0,39 Prozent auf 509,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Holzpreis-Kurs noch bei 507,50 US-Dollar.

Zudem steigt der Erdgaspreis - TTF. Um 4,87 Prozent verstärkt sich der Erdgaspreis - TTF um 19:13 Uhr auf 102,30 Euro, nachdem der Preis am Vortag noch bei 97,55 Euro lag.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com

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