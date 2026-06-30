Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittwochvormittag um die Kurse der Rohstoffe
So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.
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Der Goldpreis gab um 10:10 Uhr um -0,91 Prozent auf 3.972,21 US-Dollar ab, nachdem der Preis am Vortag bei 4.008,49 US-Dollar gelegen hatte.
Zudem fällt der Silberpreis. Um -1,69 Prozent reduziert sich der Silberpreis um 10:11 Uhr auf 57,61 US-Dollar, nachdem der Silberpreis am Vortag noch bei 58,60 US-Dollar lag.
Daneben wertet der Platinpreis um 10:10 Uhr ab. Es geht -0,93 Prozent auf 1.540,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.555,00 US-Dollar stand.
Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -1,94 Prozent auf 1.185,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.209,00 US-Dollar.
Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 72,96 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vortag (72,92 US-Dollar).
Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (69,50 US-Dollar) geht es um -0,29 Prozent auf 69,30 US-Dollar nach unten.
In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Zugewinne in Höhe von 0,17 Prozent auf 0,72 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,72 US-Dollar.
Daneben wertet der Haferpreis um 09:49 Uhr auf. Es geht 1,51 Prozent auf 2,68 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 2,64 US-Dollar stand.
Zudem gewinnt der Maispreis am Mittwochvormittag hinzu. Um 0,30 Prozent auf 4,14 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,13 US-Dollar.
Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis südwärts. Der Sojabohnenölpreis sinkt -0,25 Prozent auf 0,67 US-Dollar, nach 0,67 US-Dollar am Vortag.
Derweil geht es für den Zuckerpreis bergauf. Der Zuckerpreis steigt 5,51 Prozent auf 0,15 US-Dollar, nach 0,14 US-Dollar am Vortag.
Indes gibt der Erdgaspreis - Natural Gas nach. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 3,28 US-Dollar am Vortag auf 3,23 US-Dollar nach unten (--1,37 Prozent).
Zeitgleich verringert sich der Heizölpreis um -2,41 Prozent auf 85,59 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 87,71 US-Dollar.
Währenddessen wird der Kohlepreis bei 122,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vortag (119,00 US-Dollar).
Redaktion finanzen.net
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