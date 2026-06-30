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Rohstoffe unter der Lupe

Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittwochvormittag um die Kurse der Rohstoffe

01.07.26 10:13 Uhr
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittwochvormittag um die Kurse der Rohstoffe | finanzen.net

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.120,70 USD -5,24 USD -0,17%
News
Baumwolle
0,72 USD USD 0,15%
News
Bleipreis
1.844,15 USD -26,95 USD -1,44%
News
Dieselpreis Benzin
1,84 EUR 0,08 EUR 4,66%
News
EEX Strompreis Phelix DE
98,50 EUR 0,65 EUR 0,66%
News
Erdgaspreis - TTF
43,64 EUR 1,09 EUR 2,56%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,22 USD -0,05 USD -1,59%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
3.977,29 USD -31,20 USD -0,78%
News
Haferpreis
2,68 USD 0,03 USD 1,23%
News
Heizölpreis
85,33 USD -2,38 USD -2,71%
News
Holzpreis
617,00 USD 1,00 USD 0,16%
News
Kaffeepreis
3,11 USD -0,01 USD -0,16%
News
Kakaopreis
3.797,00 GBP 87,00 GBP 2,35%
News
Kohlepreis
122,00 USD 3,00 USD 2,52%
News
Kupferpreis
13.340,60 USD 38,35 USD 0,29%
News
Lebendrindpreis
2,58 USD 0,01 USD 0,31%
News
Mageres Schwein Preis
0,94 USD 0,01 USD 0,53%
News
Maispreis
4,14 USD 0,01 USD 0,30%
News
Mastrindpreis
3,65 USD -0,03 USD -0,78%
News
Milchpreis
15,57 USD -0,42 USD -2,63%
News
Naphthapreis (European)
685,16 USD 0,70 USD 0,10%
News
Nickelpreis
16.271,50 USD -182,00 USD -1,11%
News
Ölpreis (Brent)
72,56 USD -0,36 USD -0,49%
News
Ölpreis (WTI)
68,80 USD -0,70 USD -1,01%
News
Orangensaftpreis
1,73 USD 0,31 USD 21,87%
News
Palladiumpreis
1.189,00 USD -20,00 USD -1,65%
News
Palmölpreis
4.472,00 MYR -55,00 MYR -1,21%
News
Platinpreis
1.545,50 USD -9,50 USD -0,61%
News
Rapspreis
507,75 EUR -5,25 EUR -1,02%
News
Reispreis
12,81 USD -0,02 USD -0,12%
News
Silberpreis
57,70 USD -0,90 USD -1,54%
News
Sojabohnenmehlpreis
304,20 USD -0,50 USD -0,16%
News
Sojabohnenölpreis
0,67 USD USD -0,28%
News
Sojabohnenpreis
11,14 USD -0,03 USD -0,25%
News
Super Benzin
1,91 EUR 0,07 EUR 3,70%
News
Weizenpreis
203,25 EUR 1,25 EUR 0,62%
News
Zinkpreis
3.565,10 USD 74,95 USD 2,15%
News
Zinnpreis
51.049,00 USD 748,00 USD 1,49%
News
Zuckerpreis
0,15 USD 0,01 USD 5,65%
News

Der Goldpreis gab um 10:10 Uhr um -0,91 Prozent auf 3.972,21 US-Dollar ab, nachdem der Preis am Vortag bei 4.008,49 US-Dollar gelegen hatte.

Zudem fällt der Silberpreis. Um -1,69 Prozent reduziert sich der Silberpreis um 10:11 Uhr auf 57,61 US-Dollar, nachdem der Silberpreis am Vortag noch bei 58,60 US-Dollar lag.

Daneben wertet der Platinpreis um 10:10 Uhr ab. Es geht -0,93 Prozent auf 1.540,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.555,00 US-Dollar stand.

Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -1,94 Prozent auf 1.185,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.209,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 72,96 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vortag (72,92 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (69,50 US-Dollar) geht es um -0,29 Prozent auf 69,30 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Zugewinne in Höhe von 0,17 Prozent auf 0,72 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,72 US-Dollar.

Daneben wertet der Haferpreis um 09:49 Uhr auf. Es geht 1,51 Prozent auf 2,68 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 2,64 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt der Maispreis am Mittwochvormittag hinzu. Um 0,30 Prozent auf 4,14 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,13 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis südwärts. Der Sojabohnenölpreis sinkt -0,25 Prozent auf 0,67 US-Dollar, nach 0,67 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Zuckerpreis bergauf. Der Zuckerpreis steigt 5,51 Prozent auf 0,15 US-Dollar, nach 0,14 US-Dollar am Vortag.

Indes gibt der Erdgaspreis - Natural Gas nach. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 3,28 US-Dollar am Vortag auf 3,23 US-Dollar nach unten (--1,37 Prozent).

Zeitgleich verringert sich der Heizölpreis um -2,41 Prozent auf 85,59 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 87,71 US-Dollar.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 122,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vortag (119,00 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com

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