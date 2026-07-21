Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittwochvormittag um die Kurse der Rohstoffe
Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.
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Der Goldpreis erhöhte sich um 10:10 Uhr um 0,90 Prozent auf 4.114,76 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 4.077,93 US-Dollar gelegen hatte.
Daneben wertet der Silberpreis um 10:10 Uhr auf. Es geht 0,75 Prozent auf 59,25 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 58,81 US-Dollar stand.
Währenddessen legt der Platinpreis um 1,26 Prozent auf 1.653,50 US-Dollar zu. Gestern war der Platinpreis noch 1.633,00 US-Dollar wert.
Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 1,28 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 10:10 Uhr auf 1.304,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.287,50 US-Dollar lag.
Zudem gewinnt der Ölpreis (Brent) am Mittwochvormittag hinzu. Um 3,57 Prozent auf 94,26 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (Brent) bei 91,01 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Zugewinne in Höhe von 3,52 Prozent auf 87,31 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 84,34 US-Dollar.
Mit dem Haferpreis geht es indes nordwärts. Der Haferpreis gewinnt 1,88 Prozent auf 3,40 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,33 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,50 Prozent auf 4,55 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Maispreis-Kurs noch bei 4,53 US-Dollar.
Mit dem Sojabohnenpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenpreis gewinnt 0,27 Prozent auf 12,23 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 12,20 US-Dollar an der Tafel standen.
Daneben verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,28 Prozent auf 327,60 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 326,70 US-Dollar.
Zudem gibt der Sojabohnenölpreis am Mittwochvormittag nach. Um -0,03 Prozent auf 0,74 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,74 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Zuckerpreis um -0,20 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Aufwind. Um 10:10 Uhr zieht der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,35 Prozent auf 2,88 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,87 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen zeigt sich der Milchpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (15,74 US-Dollar) geht es um -0,13 Prozent auf 15,72 US-Dollar nach unten.
Indessen verstärkt sich der Heizölpreis um 1,94 Prozent auf 111,22 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 109,10 US-Dollar.
Zeitgleich verringert sich der Kohlepreis um -0,67 Prozent auf 119,30 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 120,10 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
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