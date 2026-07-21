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Aktuelle Rohstoffpreise

Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittwochvormittag um die Kurse der Rohstoffe

22.07.26 10:13 Uhr
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittwochvormittag um die Kurse der Rohstoffe | finanzen.net

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.159,90 USD 24,58 USD 0,78%
News
Baumwolle
0,76 USD -0,02 USD -3,13%
News
Bleipreis
1.840,85 USD 11,85 USD 0,65%
News
Dieselpreis Benzin
2,15 EUR -0,01 EUR -0,46%
News
EEX Strompreis Phelix DE
112,75 EUR 0,55 EUR 0,49%
News
Erdgaspreis - TTF
59,52 EUR 0,42 EUR 0,71%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,87 USD 0,01 USD 0,21%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.117,20 USD 39,27 USD 0,96%
News
Haferpreis
3,40 USD 0,06 USD 1,88%
News
Heizölpreis
110,95 USD 1,85 USD 1,69%
News
Holzpreis
653,00 USD 7,00 USD 1,08%
News
Kaffeepreis
3,32 USD -0,02 USD -0,73%
News
Kakaopreis
4.173,00 GBP 76,00 GBP 1,86%
News
Kohlepreis
119,30 USD -0,80 USD -0,67%
News
Kupferpreis
13.855,90 USD 227,40 USD 1,67%
News
Lebendrindpreis
2,27 USD -0,03 USD -1,42%
News
Mageres Schwein Preis
1,02 USD USD 0,22%
News
Maispreis
4,56 USD 0,03 USD 0,66%
News
Mastrindpreis
3,50 USD -0,02 USD -0,70%
News
Milchpreis
15,72 USD -0,02 USD -0,13%
News
Naphthapreis (European)
745,99 USD 10,32 USD 1,40%
News
Nickelpreis
16.969,00 USD 132,50 USD 0,79%
News
Ölpreis (Brent)
94,14 USD 3,13 USD 3,44%
News
Ölpreis (WTI)
87,17 USD 2,83 USD 3,36%
News
Orangensaftpreis
1,44 USD -0,04 USD -2,44%
News
Palladiumpreis
1.303,50 USD 16,00 USD 1,24%
News
Palmölpreis
4.535,00 MYR -33,00 MYR -0,72%
News
Platinpreis
1.659,00 USD 26,00 USD 1,59%
News
Rapspreis
547,75 EUR -9,25 EUR -1,66%
News
Reispreis
14,17 USD -0,05 USD -0,32%
News
Silberpreis
59,41 USD 0,60 USD 1,02%
News
Sojabohnenmehlpreis
327,60 USD 0,90 USD 0,28%
News
Sojabohnenölpreis
0,74 USD USD -0,15%
News
Sojabohnenpreis
12,23 USD 0,04 USD 0,31%
News
Super Benzin
2,13 EUR -0,01 EUR -0,61%
News
Weizenpreis
234,75 EUR 0,50 EUR 0,21%
News
Zinkpreis
3.590,30 USD 15,80 USD 0,44%
News
Zinnpreis
54.100,00 USD 806,00 USD 1,51%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD
News

Der Goldpreis erhöhte sich um 10:10 Uhr um 0,90 Prozent auf 4.114,76 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 4.077,93 US-Dollar gelegen hatte.

Daneben wertet der Silberpreis um 10:10 Uhr auf. Es geht 0,75 Prozent auf 59,25 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 58,81 US-Dollar stand.

Währenddessen legt der Platinpreis um 1,26 Prozent auf 1.653,50 US-Dollar zu. Gestern war der Platinpreis noch 1.633,00 US-Dollar wert.

Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 1,28 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 10:10 Uhr auf 1.304,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.287,50 US-Dollar lag.

Zudem gewinnt der Ölpreis (Brent) am Mittwochvormittag hinzu. Um 3,57 Prozent auf 94,26 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (Brent) bei 91,01 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Zugewinne in Höhe von 3,52 Prozent auf 87,31 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 84,34 US-Dollar.

Mit dem Haferpreis geht es indes nordwärts. Der Haferpreis gewinnt 1,88 Prozent auf 3,40 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,33 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,50 Prozent auf 4,55 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Maispreis-Kurs noch bei 4,53 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenpreis gewinnt 0,27 Prozent auf 12,23 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 12,20 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,28 Prozent auf 327,60 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 326,70 US-Dollar.

Zudem gibt der Sojabohnenölpreis am Mittwochvormittag nach. Um -0,03 Prozent auf 0,74 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,74 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Zuckerpreis um -0,20 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Aufwind. Um 10:10 Uhr zieht der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,35 Prozent auf 2,88 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,87 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich der Milchpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (15,74 US-Dollar) geht es um -0,13 Prozent auf 15,72 US-Dollar nach unten.

Indessen verstärkt sich der Heizölpreis um 1,94 Prozent auf 111,22 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 109,10 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Kohlepreis um -0,67 Prozent auf 119,30 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 120,10 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com

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