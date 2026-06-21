Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Montagabend um die Kurse der Rohstoffe
So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.
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Der Goldpreis erhöhte sich um 20:40 Uhr um 0,73 Prozent auf 4.187,02 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag bei 4.156,56 US-Dollar gelegen hatte.
Zudem steigt der Silberpreis. Um 0,34 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 20:40 Uhr auf 65,32 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 65,10 US-Dollar lag.
Daneben wertet der Platinpreis um 20:40 Uhr auf. Es geht 0,27 Prozent auf 1.672,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.668,00 US-Dollar stand.
Indessen verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,36 Prozent auf 1.263,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.258,50 US-Dollar.
Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 77,78 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -3,23 Prozent im Vergleich zum Vortag (80,38 US-Dollar).
Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (75,85 US-Dollar) geht es um -2,85 Prozent auf 73,69 US-Dollar nach unten.
In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Abschläge in Höhe von -1,10 Prozent auf 0,75 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,76 US-Dollar.
Daneben wertet der Haferpreis um 20:19 Uhr ab. Es geht -3,43 Prozent auf 3,03 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,13 US-Dollar stand.
Zudem gewinnt der Kaffeepreis am Montagabend hinzu. Um 0,69 Prozent auf 2,77 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kaffeepreis bei 2,75 US-Dollar.
Derweil geht es für den Lebendrindpreis bergauf. Der Lebendrindpreis steigt 0,43 Prozent auf 2,56 US-Dollar, nach 2,55 US-Dollar am Vortag.
Derweil geht es für den Maispreis südwärts. Der Maispreis sinkt -1,50 Prozent auf 4,11 US-Dollar, nach 4,18 US-Dollar am Vortag.
Indes gewinnt der Mastrindpreis hinzu. Für den Mastrindpreis geht es nach 3,67 US-Dollar am Vortag auf 3,71 US-Dollar nach oben (+1,22Prozent).
Zeitgleich verringert sich der Orangensaftpreis um -2,46 Prozent auf 1,55 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1,59 US-Dollar.
Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 11,16 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,65 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,23 US-Dollar).
Zudem gibt der Sojabohnenmehlpreis am Montagabend nach. Um -0,43 Prozent auf 300,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 301,30 US-Dollar.
Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Montagabend hinzu. Um 2,04 Prozent auf 0,71 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,70 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Zuckerpreis um -1,77 Prozent auf 0,13 US-Dollar. Gestern stand der Zuckerpreis noch bei 0,14 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3,23 US-Dollar) geht es um 0,62 Prozent auf 3,25 US-Dollar nach oben.
In der Zwischenzeit verbucht der Mageres Schwein Preis Abschläge in Höhe von -0,45 Prozent auf 0,95 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mageres Schwein Preis bei 0,95 US-Dollar.
Währenddessen wird der Milchpreis bei 16,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,44 Prozent im Vergleich zum Vortag (16,07 US-Dollar).
Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (82,69 US-Dollar) geht es um -1,28 Prozent auf 81,63 US-Dollar nach unten.
Indes gibt der Kohlepreis nach. Für den Kohlepreis geht es nach 126,15 US-Dollar am Vortag auf 126,05 US-Dollar nach unten (--0,08 Prozent).
Zeitgleich verstärkt sich der Reispreis um 2,21 Prozent auf 12,48 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 12,21 US-Dollar.
Mit dem Holzpreis geht es indes nordwärts. Der Holzpreis gewinnt 0,47 Prozent auf 636,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 633,00 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem steigt der Erdgaspreis - TTF. Um 3,08 Prozent verstärkt sich der Erdgaspreis - TTF um 19:02 Uhr auf 42,01 Euro, nachdem der Preis am Vortag noch bei 40,75 Euro lag.
Redaktion finanzen.net
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