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Rohstoffe unter der Lupe

Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Montagabend um die Kurse der Rohstoffe

22.06.26 20:43 Uhr
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Montagabend um die Kurse der Rohstoffe | finanzen.net

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.404,45 USD -5,14 USD -0,15%
News
Baumwolle
0,75 USD -0,01 USD -1,10%
News
Bleipreis
1.934,20 USD -9,80 USD -0,50%
News
Dieselpreis Benzin
1,72 EUR -0,00 EUR -0,12%
News
EEX Strompreis Phelix DE
98,10 EUR 0,90 EUR 0,93%
News
Erdgaspreis - TTF
42,01 EUR 1,26 EUR 3,08%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,25 USD 0,02 USD 0,62%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.192,66 USD 36,10 USD 0,87%
News
Haferpreis
3,03 USD -0,11 USD -3,43%
News
Heizölpreis
81,89 USD -0,79 USD -0,96%
News
Holzpreis
636,50 USD 3,50 USD 0,55%
News
Kaffeepreis
2,77 USD 0,02 USD 0,69%
News
Kakaopreis
3.465,00 GBP 176,00 GBP 5,35%
News
Kohlepreis
126,05 USD -0,10 USD -0,08%
News
Kupferpreis
13.530,15 USD -81,85 USD -0,60%
News
Lebendrindpreis
2,56 USD 0,01 USD 0,43%
News
Mageres Schwein Preis
0,95 USD USD -0,45%
News
Maispreis
4,11 USD -0,06 USD -1,50%
News
Mastrindpreis
3,71 USD 0,04 USD 1,22%
News
Milchpreis
16,00 USD -0,07 USD -0,44%
News
Naphthapreis (European)
692,24 USD 0,36 USD 0,05%
News
Nickelpreis
17.589,00 USD -176,00 USD -0,99%
News
Ölpreis (Brent)
77,90 USD -2,48 USD -3,09%
News
Ölpreis (WTI)
74,05 USD -1,80 USD -2,37%
News
Orangensaftpreis
1,55 USD -0,04 USD -2,46%
News
Palladiumpreis
1.264,00 USD 5,50 USD 0,44%
News
Palmölpreis
4.613,00 MYR 19,00 MYR 0,41%
News
Platinpreis
1.676,50 USD 8,50 USD 0,51%
News
Rapspreis
506,25 EUR 2,75 EUR 0,55%
News
Reispreis
12,48 USD 0,27 USD 2,21%
News
Silberpreis
65,46 USD 0,36 USD 0,55%
News
Sojabohnenmehlpreis
300,00 USD -1,30 USD -0,43%
News
Sojabohnenölpreis
0,71 USD 0,01 USD 2,04%
News
Sojabohnenpreis
11,16 USD -0,07 USD -0,65%
News
Super Benzin
1,80 EUR -0,01 EUR -0,33%
News
Weizenpreis
201,00 EUR -1,75 EUR -0,86%
News
Zinkpreis
3.584,40 USD 20,40 USD 0,57%
News
Zinnpreis
53.149,00 USD -302,50 USD -0,57%
News
Zuckerpreis
0,13 USD USD -1,77%
News

Der Goldpreis erhöhte sich um 20:40 Uhr um 0,73 Prozent auf 4.187,02 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag bei 4.156,56 US-Dollar gelegen hatte.

Zudem steigt der Silberpreis. Um 0,34 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 20:40 Uhr auf 65,32 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 65,10 US-Dollar lag.

Daneben wertet der Platinpreis um 20:40 Uhr auf. Es geht 0,27 Prozent auf 1.672,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.668,00 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,36 Prozent auf 1.263,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.258,50 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 77,78 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -3,23 Prozent im Vergleich zum Vortag (80,38 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (75,85 US-Dollar) geht es um -2,85 Prozent auf 73,69 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Abschläge in Höhe von -1,10 Prozent auf 0,75 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,76 US-Dollar.

Daneben wertet der Haferpreis um 20:19 Uhr ab. Es geht -3,43 Prozent auf 3,03 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,13 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt der Kaffeepreis am Montagabend hinzu. Um 0,69 Prozent auf 2,77 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kaffeepreis bei 2,75 US-Dollar.

Derweil geht es für den Lebendrindpreis bergauf. Der Lebendrindpreis steigt 0,43 Prozent auf 2,56 US-Dollar, nach 2,55 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Maispreis südwärts. Der Maispreis sinkt -1,50 Prozent auf 4,11 US-Dollar, nach 4,18 US-Dollar am Vortag.

Indes gewinnt der Mastrindpreis hinzu. Für den Mastrindpreis geht es nach 3,67 US-Dollar am Vortag auf 3,71 US-Dollar nach oben (+1,22Prozent).

Zeitgleich verringert sich der Orangensaftpreis um -2,46 Prozent auf 1,55 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1,59 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 11,16 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,65 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,23 US-Dollar).

Zudem gibt der Sojabohnenmehlpreis am Montagabend nach. Um -0,43 Prozent auf 300,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 301,30 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Montagabend hinzu. Um 2,04 Prozent auf 0,71 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,70 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Zuckerpreis um -1,77 Prozent auf 0,13 US-Dollar. Gestern stand der Zuckerpreis noch bei 0,14 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3,23 US-Dollar) geht es um 0,62 Prozent auf 3,25 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Mageres Schwein Preis Abschläge in Höhe von -0,45 Prozent auf 0,95 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mageres Schwein Preis bei 0,95 US-Dollar.

Währenddessen wird der Milchpreis bei 16,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,44 Prozent im Vergleich zum Vortag (16,07 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (82,69 US-Dollar) geht es um -1,28 Prozent auf 81,63 US-Dollar nach unten.

Indes gibt der Kohlepreis nach. Für den Kohlepreis geht es nach 126,15 US-Dollar am Vortag auf 126,05 US-Dollar nach unten (--0,08 Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Reispreis um 2,21 Prozent auf 12,48 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 12,21 US-Dollar.

Mit dem Holzpreis geht es indes nordwärts. Der Holzpreis gewinnt 0,47 Prozent auf 636,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 633,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem steigt der Erdgaspreis - TTF. Um 3,08 Prozent verstärkt sich der Erdgaspreis - TTF um 19:02 Uhr auf 42,01 Euro, nachdem der Preis am Vortag noch bei 40,75 Euro lag.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Stepan Kapl / Shutterstock.com

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