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Rohstoffe unter der Lupe

Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Montagabend um die Kurse der Rohstoffe

Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Montagabend um die Kurse der Rohstoffe

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,073.02 USD 9.82 USD 0.32 %
News
Baumwolle
0.78 USD 0.00 USD -0.22 %
News
Bleipreis
1,889.55 USD 11.90 USD 0.63 %
News
Dieselpreis Benzin
2.30 EUR 0.00 EUR -0.09 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
172.90 EUR 5.90 EUR 3.53 %
News
Erdgaspreis - TTF
94.33 EUR -4.27 EUR -4.33 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.87 USD -0.03 USD -0.97 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
3,942.38 USD 67.02 USD 1.73 %
News
Haferpreis
3.42 USD -0.02 USD -0.51 %
News
Heizölpreis
116.76 USD -6.87 USD -5.56 %
News
Holzpreis
520.00 USD -1.50 USD -0.29 %
News
Kaffeepreis
2.92 USD 0.05 USD 1.71 %
News
Kakaopreis
4,140.00 GBP -3.00 GBP -0.07 %
News
Kohlepreis
142.50 USD -2.70 USD -1.86 %
News
Kupferpreis
14,448.55 USD -109.10 USD -0.75 %
News
Lebendrindpreis
2.19 USD -0.02 USD -0.69 %
News
Mageres Schwein Preis
0.58 USD -0.01 USD -0.85 %
News
Maispreis
4.48 USD 0.00 USD 0 %
News
Mastrindpreis
3.38 USD 0.00 USD 0.12 %
News
Milchpreis
15.19 USD 0.00 USD 0 %
News
Naphthapreis (European)
982.09 USD 58.07 USD 6.28 %
News
Nickelpreis
15,236.50 USD -113.50 USD -0.74 %
News
Ölpreis (Brent)
104.27 USD -13.37 USD -11.37 %
News
Ölpreis (WTI)
96.19 USD -7.93 USD -7.62 %
News
Orangensaftpreis
1.32 USD 0.17 USD 14.43 %
News
Palladiumpreis
965.50 USD -17.00 USD -1.73 %
News
Palmölpreis
4,441.00 MYR -2.00 MYR -0.05 %
News
Platinpreis
1,450.00 USD 17.50 USD 1.22 %
News
Rapspreis
527.50 EUR -1.25 EUR -0.24 %
News
Reispreis
17.53 USD 0.10 USD 0.54 %
News
Silberpreis
50.60 USD 1.47 USD 2.99 %
News
Sojabohnenmehlpreis
319.40 USD -5.20 USD -1.6 %
News
Sojabohnenölpreis
0.65 USD -0.01 USD -1.35 %
News
Sojabohnenpreis
12.05 USD -0.18 USD -1.45 %
News
Super Benzin
2.09 EUR 0.00 EUR -0.05 %
News
Weizenpreis
227.25 EUR 0.25 EUR 0.11 %
News
Zinkpreis
3,955.45 USD -24.20 USD -0.61 %
News
Zinnpreis
48,793.50 USD -1,601.50 USD -3.18 %
News
Zuckerpreis
0.19 USD 0.00 USD -1.55 %
News

Der Goldpreis erhöhte sich um 20:40 Uhr um 1,79 Prozent auf 3.944,76 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag bei 3.875,36 US-Dollar gelegen hatte.

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Zudem steigt der Silberpreis. Um 2,81 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 20:40 Uhr auf 50,51 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 49,13 US-Dollar lag.

Daneben wertet der Platinpreis um 20:40 Uhr auf. Es geht 1,08 Prozent auf 1.448,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.432,50 US-Dollar stand.

Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -1,93 Prozent auf 963,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 982,50 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 104,82 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -10,90 Prozent im Vergleich zum Vortag (117,64 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (104,12 US-Dollar) geht es um -7,16 Prozent auf 96,66 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Abschläge in Höhe von -0,22 Prozent auf 0,78 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,78 US-Dollar.

Daneben wertet der Haferpreis um 20:18 Uhr ab. Es geht -0,51 Prozent auf 3,42 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,44 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt der Kaffeepreis am Montagabend hinzu. Um 1,71 Prozent auf 2,92 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kaffeepreis bei 2,87 US-Dollar.

Derweil geht es für den Lebendrindpreis südwärts. Der Lebendrindpreis sinkt -0,69 Prozent auf 2,19 US-Dollar, nach 2,21 US-Dollar am Vortag.

Zudem bewegt sich der Maispreis seitwärts. Um 20:20 Uhr wurde ein Preis von 4,48 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Maispreis bei 4,48 US-Dollar.

Indes gewinnt der Mastrindpreis hinzu. Für den Mastrindpreis geht es nach 3,38 US-Dollar am Vortag auf 3,38 US-Dollar nach oben (+0,12Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Orangensaftpreis um 14,43 Prozent auf 1,32 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1,15 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 12,05 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,45 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,22 US-Dollar).

Zudem gibt der Sojabohnenmehlpreis am Montagabend nach. Um -1,60 Prozent auf 319,40 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 324,60 US-Dollar.

Zudem gibt der Sojabohnenölpreis am Montagabend nach. Um -1,35 Prozent auf 0,65 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,66 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Zuckerpreis um -1,55 Prozent auf 0,19 US-Dollar. Gestern stand der Zuckerpreis noch bei 0,19 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2,90 US-Dollar) geht es um -0,93 Prozent auf 2,87 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Mageres Schwein Preis Abschläge in Höhe von -0,85 Prozent auf 0,58 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mageres Schwein Preis bei 0,59 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Milchpreis kaum von der Stelle. Um 20:11 Uhr werden 15,19 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (123,63 US-Dollar) geht es um -5,34 Prozent auf 117,03 US-Dollar nach unten.

Indes gewinnt der Reispreis hinzu. Für den Reispreis geht es nach 17,44 US-Dollar am Vortag auf 17,53 US-Dollar nach oben (+0,54Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Holzpreis um 0,29 Prozent auf 523,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 521,50 US-Dollar.

Mit dem Erdgaspreis - TTF geht es indes nach unten. Der Erdgaspreis - TTF gibt -4,33 Prozent auf 94,33 Euro nach, nachdem gestern noch 98,59 Euro an der Tafel standen.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

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